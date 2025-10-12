Messi most nem kért a válogatottból, a csapattársai látványosan üzentek neki

Mint arról beszámoltunk, Lionel Messi kihagyta Miamiban az argentin válogatott Venezuela ellen 1-0-ra megnyert találkozóját péntek este. Drámáról szó sincs, a címvédő már kijutott a jövő évi világbajnokságra, Dél-Amerikában már lezárultak a vb-selejtezők, csak felkészülési mérkőzésről volt szó. A nyolcszoros aranylabdás ezért úgy látta jónak, ha inkább a nagy versenyben lévő Inter Miamit erősíti, amelynek egy nappal később volt bajnoki meccse.

Válogatottbeli csapattársai kilátogattak Lionel Messi meccsére. Fotó: Getty Images

Az argentinok sem jártak rosszul Messi kimaradásával, Lionel Scaloni szövetségi kapitánynak volt esélye más támadókat tesztelni. Természetesen a válogatottbeli csapattársai sem orroltak meg a klasszisra amiatt, hogy inkább az Inter Miami meccsét választotta. Olyannyira nem, hogy többen ki is látogattak az Atlanta United elleni bajnokira, Messi pedig kiszolgálta a neves szurkolótábort: a 39. és a 87. percben is betalált, közben pedig Jordi Albának is adott egy gólpasszt. Luis Suáreznek is jutott egy gól, ezzel 4-0-ra nyert az Inter Miami, amely immáron harmadik a Keleti konferenciában, három pont választja el az éllovas Philadelphia Uniontól, és biztosan ott lesz a rájátszásban a legjobb nyolc között.

Messi persze ennél is többre vágyik,

először nyerné meg az MLS-t a floridaiakkal. Ő maga pedig az Aranycipőre pályázik, 26 góljával immáron egyedül vezet a 24 gólos Denis Bouanga (Los Angeles FC) előtt, miközben már csak egy forduló van hátra az alapszakaszból.

Az argentin sztár ebben az idényben már kilencszer szerzett legalább két gólt egy meccsen, ezzel csúcstartó lett az MLS-ben. Ha így folytatja, jó eséllyel pályázik majd a liga legjobbjának járó Landon Donovan MLS MVP-díjat, ami zsinórban kétszer senkinek sem sikerült. Messi erre nemcsak a góljaival, hanem a gólpasszokkal is rászolgál. Ezen a téren is messze maga mögött hagy mindenkit: neki 19, a holtversenyben második Anders Dreyernek (San Diego FC) és Martin Ojedának (Orlando City) egyaránt 15-15 szerepel a neve mellett.