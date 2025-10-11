Kiderült, Lionel Messi miért hagyta ki az argentinok mérkőzését

Az argentin labdarúgó-válogatott 1-0-s győzelmet aratott Venezuela ellen a Hard Rock Stadionban rendezett felkészülési találkozón szombat hajnalban. A mérkőzésen a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi nem lépett pályára, és a miami stadion skyboxából követte a mérkőzést. A találkozó győztes gólját a Real Betis középpályása, Giovani Lo Celso szerezte a 31. percben.

Lionel Messi nem lépett pályára az argentin válogatottban az Inter Miami miatt (Fotó: RICH STORRY/GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A hét folyamán felröppentek olyan hírek, hogy Messi kihagyhatja a szombati meccset, hogy így pályára léphessen az Inter Miamiban. A Miamira vasárnap sorsdöntő találkozó vár, az együttes az Atlanta United ellen lép pályára az MLS alapszakaszának utolsó előtti fordulójában. Az Inter Miami jó pozícióban van, hogy megszerezze a keleti konferencia 2. helyét, de ehhez mindenképpen nyernie kell vasárnap hajnalban.

Lionel Messinek még a gólkirályi címre is jó esélye van, ugyanis Denis Bouangával holtversenyben vezetik a góllövőlistát, ráadásul a gaboni támadó nem fog pályára lépni az utolsó előtti fordulóban válogatottbeli kötelezettségei miatt.

Egész héten Lionel Messi volt a téma

Az argentin szövetségi kapitány, Lionel Scaloni, valamint az Inter Miami edzője, Javier Mascherano a hét folyamán nem buktatták le Messit, így csak szombat hajnalban, a kezdőcsapatok bejelentésekor vált biztossá, hogy a 38 éves támadó nem szerepel az argentin keretben. A nyolcszoros aranylabdás focistát a mérkőzés előtt felkísérték a skyboxba, a találkozó végén pedig a sajtótermen keresztül hagyta el a stadiont.

Ha nem játszik szombaton, akkor van rá esély, hogy vasárnap pályára lép, én személy szerint örülnék neki

– nyilatkozta Lionel Messivel kapcsolatban Mascherano.

– Nyilván mindenki örülne, ha Messit a csapatába tudhatná. De a valóság az, hogy egész héten a válogatottal volt – tette hozzá.

Scaloni elmondta, hogy az ő döntése volt, hogy Messi kimarad a keretből, hiszen pihenésre volt szüksége.

Szerettük volna Lautarót és Juliánt a támadó sorban kipróbálni, Flaco Lopez pedig a padon volt.

– hangsúlyozta az argentin válogatott szövetségi kapitánya.