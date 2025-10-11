Lionel MessiVenezuelaInter MiamiJavier Mascherano

Kiderült, Lionel Messi miért hagyta ki az argentinok mérkőzését

Lionel Messi a Hard Rock Stadion skyboxából nézte végig, ahogy az argentin labdarúgó-válogatott Giovani Lo Celso góljával 1-0-ra legyőzte Venezuelát szombat hajnalban. Az argentin ikon a szombati Inter Miami-meccsre tartalékolta erejét.

C. Kovács Attila
2025. 10. 11. 12:32
Lionel Messi a skyboxból figyelte az argentin válogatottat. Forrás: CHANDAN KHANNA/AFP
Az argentin labdarúgó-válogatott 1-0-s győzelmet aratott Venezuela ellen a Hard Rock Stadionban rendezett felkészülési találkozón szombat hajnalban. A mérkőzésen a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi nem lépett pályára, és a miami stadion skyboxából követte a mérkőzést. A találkozó győztes gólját a Real Betis középpályása, Giovani Lo Celso szerezte a 31. percben.

Lionel Messi nem lépett pályára az argentin válogatottban az Inter Miami miatt.
Lionel Messi nem lépett pályára az argentin válogatottban az Inter Miami miatt (Fotó: RICH STORRY/GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A hét folyamán felröppentek olyan hírek, hogy Messi kihagyhatja a szombati meccset, hogy így pályára léphessen az Inter Miamiban. A Miamira vasárnap sorsdöntő találkozó vár, az együttes az Atlanta United ellen lép pályára az MLS  alapszakaszának utolsó előtti fordulójában. Az Inter Miami jó pozícióban van, hogy megszerezze a keleti konferencia 2. helyét, de ehhez mindenképpen nyernie kell vasárnap hajnalban.

Lionel Messinek még a gólkirályi címre is jó esélye van, ugyanis Denis Bouangával holtversenyben vezetik a góllövőlistát, ráadásul a gaboni támadó nem fog pályára lépni az utolsó előtti fordulóban válogatottbeli kötelezettségei miatt.

Egész héten Lionel Messi volt a téma

Az argentin szövetségi kapitány, Lionel Scaloni, valamint az Inter Miami edzője, Javier Mascherano a hét folyamán nem buktatták le Messit, így csak szombat hajnalban, a kezdőcsapatok bejelentésekor vált biztossá, hogy a 38 éves támadó nem szerepel az argentin keretben. A nyolcszoros aranylabdás focistát a mérkőzés előtt felkísérték a skyboxba, a találkozó végén pedig a sajtótermen keresztül hagyta el a stadiont.

Ha nem játszik szombaton, akkor van rá esély, hogy vasárnap pályára lép, én személy szerint  örülnék neki

– nyilatkozta Lionel Messivel kapcsolatban Mascherano.

– Nyilván mindenki örülne, ha Messit a csapatába tudhatná. De a valóság az, hogy egész héten a válogatottal volt – tette hozzá.

Scaloni elmondta, hogy az ő döntése volt, hogy Messi kimarad a keretből, hiszen pihenésre volt szüksége.

Szerettük volna Lautarót és Juliánt a támadó sorban kipróbálni, Flaco Lopez pedig a padon volt.

– hangsúlyozta az argentin válogatott szövetségi kapitánya.

Messi az elmúlt három hétben hét mérkőzést játszott végig, így a pihenő mindenképpen indokolt volt számára. Sajtóhírek szerint az argentin mindent meg akar tenni azért, hogy az Inter Miamival behúzhassa az MLS-t.

Messi Inter Miami-s csapattársa, Rodrigo De Paul sem kezdett az Argentína–Venezuela találkozón, de a 78. percben csereként mégis szerepet kapott. Scaloni a sajtótájékoztatón elmondta, reméli, hogy a nyolcszoros aranylabdás játékos szerdán már pályára léphet Puerto Rico ellen.

