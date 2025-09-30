A Messi mellett debütáló játékost az amerikaiak lecsaphatják Marco Rossi kezéről

Ahogy arról korábban már többször beszámoltunk, Pintér Dániel nemrégiben debütálhatott az Inter Miami felnőttcsapatában , méghozzá Lionel Messi oldalán. A 18 éves csatár szeptember 14-én, a Charlotte elleni bajnokin mutatkozhatott be az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS), csereként beállva bő 20 percet kapott Javier Mascherano vezetőedzőtől. A fiatal tehetség teljesítményével pedig a válogatott meghívót is kiérdemelte, azonban nem a magyar válogatottól érkezett a behívó.

Pintér Dániel (jobbra) Lionel Messi oldalán mutatkozhatott be az Inter Miamiban. Teljesítményével pedig kiérdemelte az amerikai válogatott behívót Fotó: CHRIS ARJOON/AFP

Pintér meghívót kapott az U19-es amerikai válogatottba

Úgy néz ki, hogy az amerikai szövetségnek egyelőre sikerült elcsábítania Pintért, ugyanis a magyar származású játékos ismét az Egyesült Államokat fogja képviselni utánpótlás szinten.

Az U19-es válogatott szövetségi edzője, Rob Valentino meghívót küldött a 18 éves magyar származású játékosnak az október 11-i, Észak-Írország és az október 14-i, Belgium elleni felkészülési mérkőzésekre, amelyeket Spanyolországban rendeznek – olvasható az amerikai szövetség hivatalos honlapján, a Ussoccer.com-on.