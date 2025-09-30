  • Magyar Nemzet
A Messi mellett debütáló játékost az amerikaiak lecsaphatják Marco Rossi kezéről

Pintér Dániel, az Inter Miami fiatal támadója lenyűgöző teljesítményt nyújtott az utóbbi hetekben, aminek köszönhetően meghívót kapott az amerikai U19-es válogatottba. A 18 éves tehetség korábban a magyar utánpótlás-válogatottakban is szerepelt, így még él a remény, hogy felnőtt szinten Pintér a magyar nemzeti csapatot fogja választani.

C. Kovács Attila
2025. 09. 30. 18:51
Pintér Dánielt befogadták az Inter Miami legnagyobb sztárjai, Messivel az élükön.
Pintér Dánielt befogadták az Inter Miami legnagyobb sztárjai, Messivel az élükön.
Ahogy arról korábban már többször beszámoltunk, Pintér Dániel nemrégiben debütálhatott az Inter Miami felnőttcsapatában , méghozzá Lionel Messi oldalán. A 18 éves csatár szeptember 14-én, a Charlotte elleni bajnokin mutatkozhatott be az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS), csereként beállva bő 20 percet kapott Javier Mascherano vezetőedzőtől. A fiatal tehetség teljesítményével pedig a válogatott meghívót is kiérdemelte, azonban nem a magyar válogatottól érkezett a behívó.

Pintér Dániel (jobbra) Lionel Messi oldalán mutatkozhatott be az Inter Miamiban. Teljesítményével pedig kiérdemelte az amerikai válogatott behívót Fotó: CHRIS ARJOON/AFP

Pintér meghívót kapott az U19-es amerikai válogatottba

Úgy néz ki, hogy az amerikai szövetségnek egyelőre sikerült elcsábítania Pintért, ugyanis a magyar származású játékos ismét az Egyesült Államokat fogja képviselni utánpótlás szinten. 

Az U19-es válogatott szövetségi edzője, Rob Valentino meghívót küldött a 18 éves magyar származású játékosnak az október 11-i, Észak-Írország és az október 14-i, Belgium elleni felkészülési mérkőzésekre, amelyeket Spanyolországban rendeznek – olvasható az amerikai szövetség hivatalos honlapján, a Ussoccer.com-on.

Korábban a magyar válogatottban is szerepelt

A Floridában született, magyar–amerikai kettős állampolgárságú Pintér Dániel az U16-os és U17-es korosztályban még a magyar válogatottban szerepelt, ám az U18-asoknál már az Egyesült Államokat képviselte. Amerikai nemzeti színekben eddig négy felkészülési mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt szerzett. 

 

 

 

