Messi flegmasága sokba került, magyar csapattársa nem ilyen debütálásról álmodott

A Ligák Kupája-ezüstérmes Inter Miami a Charlotte otthonában lépett pályára az MLS-ben. A találkozót végigjátszó Lionel Messi a 32. percben büntetőt rúghatott, de a flegmán elvégzett panenkás tizenegyesét könnyedén védte a hazaiak kapusa – Javier Mascherano vezetőedző utólag nem hibáztatta a történtekért a 2022-es világbajnokság óta először büntetőt rontó nyolcszoros aranylabdást. Pedig a Charlotte ezután háromszor is betalált, és magabiztosan győzött a Pintér Dánielt is foglalkoztató együttes ellen.

Lionel Messi csapatában Pintér Dániel is bemutatkozott

Magyar szemmel azért is érdekes volt a Charlotte és az Inter Miami találkozója, mert az eltiltott Luis Suárez távollétében a vendégek keretébe került 18 éves Pintér Dániel a 70. percben pályára lépett, a magyar és amerikai utánpótlás-válogatottakban is megfordult futballista így ezen a mérkőzésen debütált a profiligában.

Gazdag Dánielék majdnem pontot vesztettek 5-0-s vezetésről

Két másik, magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeztek az MLS magyar idő szerint vasárnap hajnali játéknapján. A két gólpasszt adó Gazdag Dániel a 83. percig a pályán volt a Columbus Crew együttesében, amely

a 39. percben már 5-0-ra vezetett az Atlanta United vendégeként, a végén mégis „csak" 5-4-re nyert és izgulnia kellett, nehogy kiegyenlítsen az ellenfél.

A szintén magyar válogatott Sallói Dániel kezdőként 85 percet kapott a Sporting Kansas Cityben, amely 2-1-re kikapott a Real Salt Lake otthonában.

Az MLS keleti főcsoportjában a Columbus Crew az ötödik, a négy mérkőzéssel kevesebbet játszott Inter Miami pedig a nyolcadik helyen áll, míg a nyugati konferenciában a Sporting Kansas City a tizenharmadik pozíciót foglalja el.