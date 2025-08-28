Rendkívüli

Lionel MessiInter Miami CFLigák Kupája

Edzője sem érti, ami Messivel történt, sokkoló bírói ítélet után dőlt el az Inter Miami sorsa

Az Inter Miami és a Seattle Sounders vívja a labdarúgó Ligák Kupája 2025-ös döntőjét. A floridai és a washingtoni együttes is kétgólos győzelmet aratott a magyar idő szerint csütörtök hajnali elődöntőben, az Inter Miami Lionel Messi két góljával fordított.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 9:55
Lionel Messi egyértelműen felépült a sérüléséből (Fotó: AFP/Chris Arjoon)
A mexikói élvonalbeli és az MLS-ben szereplő csapatok részvételével zajló Ligák Kupája egyik elődöntőjében a mérkőzést emberhátrányban záró Seattle Sounders 2-0-ra győzött a Los Angeles Galaxy otthonában. A másik ágon izgalmasabban alakult a csata a fináléba kerülésért. Az Inter Miami a bajnokságban egy ponttal előtte álló (és hárommal több lejátszott meccsel rendelkező) Orlando City együttesét fogadta, a hazaiaknál kezdőként lépett pályára a közelmúltban sérüléssel bajlódott Lionel Messi is. Marco Pasalic az első félidő végén a vendégeknek szerzett vezetést, és a hajrához közeledve úgy tűnt, kiesik a floridai csapat – ám ekkor jött az argentinok 38 éves világbajnoka.

Lionel Messi és Telasco Segovia góljaival fordított, Ligák Kupája-döntős az Inter Miami
Lionel Messi és Telasco Segovia góljaival fordított, Ligák Kupája-döntős az Inter Miami (Fotó: AFP/Chris Arjoon)

Lionel Messi góljaival fordított az Inter Miami

A nyolcszoros aranylabdás futballista az első gólját büntetőből szerezte a 77. percben. A tizenegyest Tadeo Allende lerántásáért ítélte meg a játékvezető, aki azonban láthatóan nem akart lapot adni a szabálytalanságot elkövető David Brekalónak. Ám miután számos Inter Miami-játékos lerohanta a bírót, ő mégiscsak úgy döntött, hogy felmutatja a sárgát, ami a szlovénnek már a második volt, azaz megfogyatkozott az Orlando City. 

Messi egyenlítő gólja után az egyik legjobb védőjét elveszítő vendégeknek emberhátrányban nem sok esélyük maradt, a floridaiak pedig még a rendes játékidőben eldöntötték a találkozót: a később sárga lapot is begyűjtő Lionel Messi a 88. percben ismét betalált, majd a hosszabbítás perceiben Telasco Segovia alakította ki a 3-1-es végeredményt – írta meg az Origo.

– Nem találunk szavakat, ha Leóról van szó. Csak két-három napja edz, erre most 90 percet játszott, helyzeteket teremtett és gólokat szerzett. 

Nem is értjük, de nincs mit mondani: nekünk és szurkolóinknak is megtiszteltetés, hogy a csapat tagja

nyilatkozta a lefújás után az eltiltott Javier Mascherano vezetőedzőt helyettesítő Javier Morales.

Az Orlando City utólag kritizálta a játékvezető döntését Brekalóval szemben – igaz, Óscar Pareja inkább az első sárga lapot vitatta, mint a másodikat.

A Ligák Kupája 2025-ös döntőjében magyar idő szerint hétfő hajnalban csap össze egymással a házigazda Seattle Sounders és a 2023-as győztes Inter Miami, a CONCACAF Bajnokok Ligája-indulásért is vívott bronzmérkőzésre néhány órával korábban kerül sor Carsonban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

