Edzője sem érti, ami Messivel történt, sokkoló bírói ítélet után dőlt el az Inter Miami sorsa

A mexikói élvonalbeli és az MLS-ben szereplő csapatok részvételével zajló Ligák Kupája egyik elődöntőjében a mérkőzést emberhátrányban záró Seattle Sounders 2-0-ra győzött a Los Angeles Galaxy otthonában. A másik ágon izgalmasabban alakult a csata a fináléba kerülésért. Az Inter Miami a bajnokságban egy ponttal előtte álló (és hárommal több lejátszott meccsel rendelkező) Orlando City együttesét fogadta, a hazaiaknál kezdőként lépett pályára a közelmúltban sérüléssel bajlódott Lionel Messi is. Marco Pasalic az első félidő végén a vendégeknek szerzett vezetést, és a hajrához közeledve úgy tűnt, kiesik a floridai csapat – ám ekkor jött az argentinok 38 éves világbajnoka.

Lionel Messi és Telasco Segovia góljaival fordított, Ligák Kupája-döntős az Inter Miami (Fotó: AFP/Chris Arjoon)

Lionel Messi góljaival fordított az Inter Miami

A nyolcszoros aranylabdás futballista az első gólját büntetőből szerezte a 77. percben. A tizenegyest Tadeo Allende lerántásáért ítélte meg a játékvezető, aki azonban láthatóan nem akart lapot adni a szabálytalanságot elkövető David Brekalónak. Ám miután számos Inter Miami-játékos lerohanta a bírót, ő mégiscsak úgy döntött, hogy felmutatja a sárgát, ami a szlovénnek már a második volt, azaz megfogyatkozott az Orlando City.

Messi egyenlítő gólja után az egyik legjobb védőjét elveszítő vendégeknek emberhátrányban nem sok esélyük maradt, a floridaiak pedig még a rendes játékidőben eldöntötték a találkozót: a később sárga lapot is begyűjtő Lionel Messi a 88. percben ismét betalált, majd a hosszabbítás perceiben Telasco Segovia alakította ki a 3-1-es végeredményt – írta meg az Origo.

GAME OVER. MIAMI ARE HEADED TO THE LEAGUES CUP FINAL. pic.twitter.com/ALf1ieA4Gd — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

– Nem találunk szavakat, ha Leóról van szó. Csak két-három napja edz, erre most 90 percet játszott, helyzeteket teremtett és gólokat szerzett.

Nem is értjük, de nincs mit mondani: nekünk és szurkolóinknak is megtiszteltetés, hogy a csapat tagja

– nyilatkozta a lefújás után az eltiltott Javier Mascherano vezetőedzőt helyettesítő Javier Morales.

Az Orlando City utólag kritizálta a játékvezető döntését Brekalóval szemben – igaz, Óscar Pareja inkább az első sárga lapot vitatta, mint a másodikat.