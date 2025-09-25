Rendkívüli

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl – kövesse nálunk élőben! + videó

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Messi befogadta Miami magyar reménységét, aztán elkeserítette a Fradi volt edzőjét
MessiInter MiamiPintér DánielNew York CityMLS

Messi befogadta Miami magyar reménységét, aztán elkeserítette a Fradi volt edzőjét

Az Inter Miami ismét hengerelt, ezúttal a volt Fradi-edző, Pascal Jansen csapatát, a New York Cityt verte 4-0-ra. A találkozó hőse természetesen Lionel Messi volt, aki újabb duplájával már az idényben 23. MLS-meccsén a 24. gólját szerezte. A találkozón ugyan Pintér Dániel nem volt a keret tagja, de az edzéseken már együtt készül a floridaiak legnagyobb sztárjaival.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 9:56
Pintér Dánielt befogadták a csapat legnagyobb sztárjai, Messivel az élükön
Pintér Dánielt befogadták a csapat legnagyobb sztárjai, Messivel az élükön Forrás: Facebook/M4Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Inter Miami az MLS alapszakaszának 23. fordulójában 4-0-ra verte idegenben a New York Cityt, és ezzel a győzelmével feljött a bajnoki tabella harmadik helyére. A floridai győzelem ugyanúgy nem tartozik a meglepetések körébe, mint az, hogy Lionel Messi ismételten két góllal vette ki a részét a sikerből. A 38 éves világklasszis a legszebb napjaira emlékeztetően játszik, hiszen ebben az idényben a 23. MLS-meccsén a 24. gólját szerezte. És ha mindez nem lenne elég, még egy pazar gólpasszal is kivette a maga részét csapata idénybeli 16. bajnoki sikeréből.

Messi ismét pazarul játszott, két gólt szerzett és adott egy gólpasszt a New York City elleni meccsen
Messi ismét pazarul játszott, két gólt szerzett és adott egy gólpasszt a New York City elleni meccsen (Fotó: US Today)

Messi újra földönkívüli, az Inter Miami fiatal magyarja a legjobbtól tanulhat

A csütörtök hajnali meccs érdekessége, hogy többszörösen is Fradi kötődésű összecsapás volt. Egyrészt a New York City vezetőedzője, Pascal Jansen korábban a zöld-fehérek vezetőedzője volt fél éven keresztül, illetve szintén az Üllői útról érkezett a New York-i csapathoz a brazil védő, Raul Gustavo, aki a kispadról nézhette végig Lionel Messi újabb „oktatófilmjét".

Messi statisztikája (2025/26)

  • MLS: 23 meccsen 24 gól és 11 gólpassz
  • Ligakupa: 4 meccsen 2 gól és 2 gólpassz
  • Klub-vb: 4 meccsen 1 gól
  • összesen: 31 meccsen 27 gól és 13 gólpassz
  • játékidő: 2521 perc
Pintér Dániel igazi szupersztárokkal edz együtt az Inter Miaminál
Pintér Dániel igazi szupersztárokkal edz együtt az Inter Miaminál (Forrás: Facebook/M4Sport)

Azonban magyar szempontból talán a fenti számoknál is fontosabb, hogy az Inter Miami ifjú magyar tehetsége, a 18 éves Pintér Dániel – most nem került be a floridaiak meccskeretébe – immár rendszeresen a felnőtt csapattal készül. 

A fotók is azt bizonyítják, a csapat sztárjai, élükön Messivel, befogadták maguk közé, és a lehető legjobbtól lesheti el a futball minen csínyját-bínját az edzések alkalmával. 

Mindenesetre a csapatnál számítanak rá, hiszen szeptember 14-én, a Charlotte FC elleni 3-0-s vereség alkalmából már bemutatkozhatott a nagycsapatban,20 percet tölthetett el a pályán. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek -influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők”- bukniuk és takarodniuk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.