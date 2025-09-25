Messi befogadta Miami magyar reménységét, aztán elkeserítette a Fradi volt edzőjét

Az Inter Miami az MLS alapszakaszának 23. fordulójában 4-0-ra verte idegenben a New York Cityt, és ezzel a győzelmével feljött a bajnoki tabella harmadik helyére. A floridai győzelem ugyanúgy nem tartozik a meglepetések körébe, mint az, hogy Lionel Messi ismételten két góllal vette ki a részét a sikerből. A 38 éves világklasszis a legszebb napjaira emlékeztetően játszik, hiszen ebben az idényben a 23. MLS-meccsén a 24. gólját szerezte. És ha mindez nem lenne elég, még egy pazar gólpasszal is kivette a maga részét csapata idénybeli 16. bajnoki sikeréből.

Messi ismét pazarul játszott, két gólt szerzett és adott egy gólpasszt a New York City elleni meccsen (Fotó: US Today)

Messi újra földönkívüli, az Inter Miami fiatal magyarja a legjobbtól tanulhat

A csütörtök hajnali meccs érdekessége, hogy többszörösen is Fradi kötődésű összecsapás volt. Egyrészt a New York City vezetőedzője, Pascal Jansen korábban a zöld-fehérek vezetőedzője volt fél éven keresztül, illetve szintén az Üllői útról érkezett a New York-i csapathoz a brazil védő, Raul Gustavo, aki a kispadról nézhette végig Lionel Messi újabb „oktatófilmjét".

Messi statisztikája (2025/26)

MLS: 23 meccsen 24 gól és 11 gólpassz

Ligakupa: 4 meccsen 2 gól és 2 gólpassz

Klub-vb: 4 meccsen 1 gól

összesen: 31 meccsen 27 gól és 13 gólpassz

játékidő: 2521 perc

Pintér Dániel igazi szupersztárokkal edz együtt az Inter Miaminál (Forrás: Facebook/M4Sport)

Azonban magyar szempontból talán a fenti számoknál is fontosabb, hogy az Inter Miami ifjú magyar tehetsége, a 18 éves Pintér Dániel – most nem került be a floridaiak meccskeretébe – immár rendszeresen a felnőtt csapattal készül.

A fotók is azt bizonyítják, a csapat sztárjai, élükön Messivel, befogadták maguk közé, és a lehető legjobbtól lesheti el a futball minen csínyját-bínját az edzések alkalmával.

Mindenesetre a csapatnál számítanak rá, hiszen szeptember 14-én, a Charlotte FC elleni 3-0-s vereség alkalmából már bemutatkozhatott a nagycsapatban,20 percet tölthetett el a pályán.