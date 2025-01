Pascal Jansen a Premier League-be vágyik, szerinte Amerikából hamarabb eljut oda, mint a Fradiból

Gyorsan véget ért Pascal Jansen pályafutása a Ferencvárosnál. Kubatov Gábor klubelnök tavaly december 31-én a közösségi oldalain megosztott videóban jelentette be, hogy a júniusban kinevezett vezetőedzőt a világ egyik legnagyobb futballkonszernje, a City Football Group félmilliárd forintnyi összegért kivásárolta a szerződéséből. Jansen azóta aláírt a New York City FC csapatához, és hazájában az Ad.nl-nek nyilatkozott a klubváltás után. A holland szakember elárulta, ezúttal nem kíséri el a családja új állomáshelyére, ahogy mondta: „Egyedül fogok élni!”

Pascal Jansen immár a New York City FC vezetőedzőjeként vágyik az angol bajnokságba Fotó: Czeglédi Zsolt

– Számomra nagyon meglepő volt ez az egész, ugyanis boldog voltam a Ferencvárosnál, a bajnoki címért küzdöttünk és Európában is versenyben voltunk az Európa-ligában az alapszakaszból való továbbjutásért. Budapest központjában éltem, a Dunára is ráláttam. De aztán jött a City Football Group. Egy képviselőjük folyamatosan tartotta velem a kapcsolatot, már azóta, hogy a PSV akadémiáján voltam. Rendre felhívott, hogy érdeklődjön, hogy mennek a dolgaim. És most lecsaptak rám. A Ferencváros eleinte nem akart elengedni, de a két klub végül megegyezett – árulta el az 51 éves szakember az M4sport.hu által szemlézett interjúban.

Menne a Premier League-be, szerinte oda az MLS-ből vezet az út

A szakember közölte, nem tett le arról, hogy valamikor valóra váltsa az álmát, miszerint valamelyik Premier League-csapatnak a szakvezetője legyen. Nem éppen hízelgő a Fradira nézve, hogy Pascal Jansen közölte, ehhez az MLS-ből sokkal nagyobb esélye lesz, mint a zöld-fehérektől.

– Hosszú távon mindig is az angol bajnokság marad az álmom. Tavaly nyáron volt lehetőségem egy angol klubnál dolgozni, aztán végül a Ferencvárost választottam. Az élet néha furcsa fordulatokat vesz, 2024 mindenesetre elég eseménydús év volt, de úgy gondolom, ha eredményes leszek a csapatommal az MLS-ben, sokkal nagyobb esélyem lehet majd Angliába szerződni, mint az előző klubomtól – fogalmazott a holland szakember.