Milliárdos kasszasikerrel a háta mögött vág bele az újabb El-kalandba a Fradi

Csütörtök este a Groupama Arénában a cseh Viktoria Plzen ellen kezdi meg menetelését a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában. A sorsolást látva a Fradinak bőven van esélye arra, hogy újra ott legyen a tavaszi, egyenes kieséses szakaszban, és a jó szereplésnek az alapját már nyáron lerakták a klub vezetői. Egyrészt 2,22 milliárd forintos haszonnal zárták a nyári átigazolási piacot – ilyen nyereségre még nem volt példa a klub történetében –, másrészt ezúttal olyan játékosok érkeztek a zöld-fehérekhez, aki a nemzetközi mezőnyben is hozzá tudnak tenni a csapat játékához.

Molnár László
2025. 09. 25. 5:12
Varga Barnabás góljaira nagy szüksége lesz a Fradinak az El-alapszakasz nyolc találkozóján
Varga Barnabás góljaira nagy szüksége lesz a Fradinak az El-alapszakasz nyolc találkozóján Forrás: Molnár Ádám/Fradi.hu
Ismét, immár zsinórban hetedszer jött el az a pillanat, hogy a Ferencváros elkezdi őszi menetelését a nemzetközi kupasorozatok főtábláján: ezúttal a csapat lehetőségeihez talán legjobban illő Európa-liga alapszakaszában a Groupama Arénában, a cseh Viktoria Plzen ellen lépnek pályára a zöld-fehérek csütörtökön 21 órakor. A Fradi – sajnos – jól ismeri az ellenfelet, hiszen éppen a plzeniek voltak azok, akik még februárban megállították a csapat menetelését az El-ben, miután az itthoni 1-0-s győzelem után 3-0-ra legyőzték Robbie Keane együttesét. Egy biztos, a csütörtök esti meccsnek az FTC az esélyese, vélhetően most is kiegyezne a klubvezetés és a szurkolótábor a februári, hazai pályán elért egygólos győzelemmel.

A 36-szoros magyar bajnok Fradi játékosai, vezetői és szurkolói is abban reménykednek, hogy a csütörtök este kezdődő Európa-liga alapszakaszát követően is lesz lehetőségük ünnepelni
A 36-szoros magyar bajnok Fradi játékosai, vezetői és szurkolói is abban reménykednek, hogy a csütörtök este kezdődő Európa-liga alapszakaszát követően is lesz lehetőségük ünnepelni                  Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Fradi megerősített kerettel vág neki a nagy menetelésnek

Egy ideje már minden kiderült a Ferencváros őszi nagy kupamenetelésével kapcsolatban, hiszen a 36-szoros magyar bajnok a 2025/26-os idényben is az Európa-liga főtábláján szerepel majd. A nyolcfordulós alapszakaszban a tavaly megszokott menetrendben négy alkalommal itthon, míg négyszer idegenben lép pályára.

A Ferencváros menetrendje az Európa-ligában

  • Szeptember 25.:     Ferencváros–Viktoria Plzen     21.00
  • Október 2.:     Genk–Ferencváros         21.00
  • Október 23.:     Salzburg–Ferencváros        18.45
  • November 6.:    Ferencváros–Ludogorec    21.00
  • November 27.:    Fenerbahce–Ferencváros    18.45
  • December 11.:    Ferencváros–Rangers        18.45
  • Január 22.:        Ferencváros–Panathinaikosz    21.00
  • Január 29.:        Nottingham–Ferencváros    21.00

A zöld-fehérek februárban hazai pályán legyőzték a Viktoria Plzen csapatát: 

A Ferencváros ír vezetőedzője kijelölte a keretét, amellyel megpróbálja kivívni a továbbjutást a tavaszi egyenes kieséses szakaszra. Érdekesség, hogy volt válogatott játékos maradt ki Botka Endre személyében, míg az új igazolások jelentős többsége, valamint a Frankfurttól kölcsönkapott ifjabb Lisztes Krisztián viszont helyet kaptak a csapat El-keretében. Ugyanakkor az az Abu Fani, aki tavaly azon a bizonyos hazai kupameccsen a Fradi győztes találatát lőtte, ezúttal biztosan nem fog a csehek és vélhetően a többi ellenfél hálójába betalálni. Ezt viszont megteheti majd a nyári átigazolási szezon lezárása előtt megszerzett csatár, Bamidele Yusuf.

A Fradi Európa-liga kerete:

  • kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid, Radnóti Dániel*, Tóth Zalán*
  • védők: Stefan Gartenmann, Cadu, Szalai Gábor, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers, Nagy Barnabás
  • középpályások: Naby Keita, Kristoffer Zachariassen, Ötvös Bence, Cebrail Makreckis, Gavriel Kanikovszki, Callum O’Dowda, Tóth Alex, Júlio Romao, Madarász Ádám*
  • támadók: Alekszandar Pesics, Jonathan Levi, Bamidele Yusuf, Varga Barnabás, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Gólik Benjámin*

a *-gal jelölt játékosok a B listán szerepelnek.

Gruber Zsombor a Fradi egyik erőssége lehet az El-alapszakaszban
Gruber Zsombor a Fradi egyik erőssége lehet az El-alapszakaszban
    Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Nemcsak a pályán, de a zöld asztalnál is sikeres volt az FTC

Amint az a fenti felsorolásból jól látszik, a klubvezetés alaposan kihasználta a lehetőségeit a keret megerősítésére a nyári átigazolási szezonban. Összesen kilenc új játékos érkezett a csapathoz, valamint tíz kölcsönben szereplő játékos is visszatért az Üllői útra, utóbbiak közül végül az NB I-es góllövőlistát hat találattal vezető Gruber Zsombor kivételével senki sem maradt a Népligetben. Volt, akit értékesített a klub, volt, akit ismét kölcsönadott, míg többen a tavalyi keretből is máshol próbálnak meg játékba lendülni. Nézzük először az érkezők sorát, és hogy a Fradi mennyiért tudta megszerezni őket a Transfermarkt adatai szerint.

A Ferencváros érkezői a 2025/26-os szezonban

  • Bamidele Yusuf csatár 24 éves Vojvodina 2,5 millió euró
  • Toon Raemaekers belső védő 24 éves KV Mechelen 1 millió euró
  • Ötvös Bence védekező középpályás 27 éves Paks 900 ezer euró
  • Gavriel Kanikovszki középplyás 27 éves Maccabi Tel-Aviv ingyen
  • Jonathan Levi középpályás 29 éves Puskás Akadémia ingyen
  • Cadu jobb oldali futó 27 éves Viktoria Plzen ingyen
  • Daniel Arzani szélső 26 éves Melbourne ingyen
  • Callum O'Dowda bal oldali futó 30 éves Cardiff ismeretlen
  • Nagy Barnabás bal oldali védő 24 éves Nyíregyháza 350 ezer euró (?)
  • Lisztes Krisztián csatár 20 éves Eintracht Frankfurt kölcsön

Természetesen nem állítjuk, hogy a fenti névsor vetekszik a Premier League bajnokához, a Liverpoolhoz érkezettekével – mind Isak, mind Wirtz, mind pedig Ekitiké egymaga többet ér, mind a zöld-fehérek kerete összesen –, ám az NB I-hez viszonyítva jelentősen megerősödött a Fradi. 

Matheus Saldanha játékjogért nem kevesebb, mint 5 millió eurót kapott a Ferencváros
Matheus Saldanha játékjogáért nem kevesebb, mint ötmillió eurót kapott a Ferencváros     Fotó: Fradi.hu

Történelmi profit a kasszában

Ám a klubvezetők ezúttal nemcsak a csapatot, hanem a kasszát is jelentősen megerősítették, ugyanis a Kubatov Gábor vezette egyesület nem kevesebb, mint 5,68 millió euró profittal – ez nem kevesebb, mint 2 222 555 600 forint – zárta az átigazolási szezont, miután a 4,4 millió eurós kiadással (1 721 698 000 Ft) szemben 10,08 millió eurós bevételt ért el, ami a napi árfolyamon 3 944 253 600 forint.

A Ferencváros értékesített labdarúgói a nyáron

  • Matheus Saldanha csatár 25 éves Al-Wasl 5 millió euró
  • Mohamed Ali-ben Romdhane középpályás 25 éves Ahly SC 1,58 millió euró
  • Raul Gustavo belső védő 26 ves New York City 1 millió euró
  • Baráth Péter középpályás 23 éves Raków 1 millió euró
  • Adama Traoré támadó 30 éves Gencerbirgili 600 ezer euró
  • Virgil Misidjan szélső 30 éves NEC Nijmegen 450 ezer euró
  • Edgar Szevikjan szélső 24 éves Akron Togliatti kölcsön (250 ezer euró)
  • Pászka Lóránd bal oldali védő 29 éves FK Csíkszereda 200 ezer euró 

A Fradi bevételeit még tovább növelheti annak a három labdarúgónak az esetleges eladása, akikkel jelenleg nem nagyon számol Robbie Keane. A csatár Fortune Bassey több klubbal is egyeztetett, ő végleg távozna a zöld-fehérektől, míg Ismail Aaneba sorsa is kérdéses, egyelőre nem kapkodnak érte. Philippe Rommensről semmi sem szivárgott ki, míg a már Mohammed Abu Fani jövője is kérdéses.

Yusuf (jobbra) a Fradi-szurkolók szerint helyettesíteni tudja majd a nyáron értékesített Saldanhát     Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

A csapat a pályán tette hozzá a magáét a bevételekhez

Tehát az kiderült, hogy a Fradi a játékospiacon nem kevesebbet, mint 2,23 milliárd forintot keresett, és ehhez az összeghez már a főtáblára jutással is jelentős summa érkezik az UEFA-tól. Csak az alapszakaszba jutás is majdnem a kétszeresét éri a Fradinak. 

Mivel a zöld-fehérek eljutottak a Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásáig, 4,29 millió eurót (1 678 655 550 Ft) ért a csapatnak, amihez plusz 4,31 millió eurót (1 686 481 450 Ft) kaptak az Európa-liga főtáblájáért, ami összesen 8,6 millió euró, azaz napi árfolyamon átszámolva 3 365 137 000 forint.

 Ha összeadjuk a játékospiacon megszerzett profit és a pályán elért eredmények által már megnyert összegeket, akkor valamivel több, mint 5,58 milliárd forintnál jár a Fradi. És még akkor ehhez jöhet a nyolc alapszakaszbeli meccse után járó esetleges bevétel, valamint a nagyon remélt továbbjutásért sem fog szűkmarkúan méricskélni az UEFA.

November 6-án ismét a Groupamába látogat az augusztusban a BL-selejtezőben legyőzött bolgár Ludogorec:

