Milliárdos kasszasikerrel a háta mögött vág bele az újabb El-kalandba a Fradi

Ismét, immár zsinórban hetedszer jött el az a pillanat, hogy a Ferencváros elkezdi őszi menetelését a nemzetközi kupasorozatok főtábláján: ezúttal a csapat lehetőségeihez talán legjobban illő Európa-liga alapszakaszában a Groupama Arénában, a cseh Viktoria Plzen ellen lépnek pályára a zöld-fehérek csütörtökön 21 órakor. A Fradi – sajnos – jól ismeri az ellenfelet, hiszen éppen a plzeniek voltak azok, akik még februárban megállították a csapat menetelését az El-ben, miután az itthoni 1-0-s győzelem után 3-0-ra legyőzték Robbie Keane együttesét. Egy biztos, a csütörtök esti meccsnek az FTC az esélyese, vélhetően most is kiegyezne a klubvezetés és a szurkolótábor a februári, hazai pályán elért egygólos győzelemmel.

A 36-szoros magyar bajnok Fradi játékosai, vezetői és szurkolói is abban reménykednek, hogy a csütörtök este kezdődő Európa-liga alapszakaszát követően is lesz lehetőségük ünnepelni Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Fradi megerősített kerettel vág neki a nagy menetelésnek

Egy ideje már minden kiderült a Ferencváros őszi nagy kupamenetelésével kapcsolatban, hiszen a 36-szoros magyar bajnok a 2025/26-os idényben is az Európa-liga főtábláján szerepel majd. A nyolcfordulós alapszakaszban a tavaly megszokott menetrendben négy alkalommal itthon, míg négyszer idegenben lép pályára.

A Ferencváros menetrendje az Európa-ligában Szeptember 25.: Ferencváros–Viktoria Plzen 21.00

Október 2.: Genk–Ferencváros 21.00

Október 23.: Salzburg–Ferencváros 18.45

November 6.: Ferencváros–Ludogorec 21.00

November 27.: Fenerbahce–Ferencváros 18.45

December 11.: Ferencváros–Rangers 18.45

Január 22.: Ferencváros–Panathinaikosz 21.00

Január 29.: Nottingham–Ferencváros 21.00

A zöld-fehérek februárban hazai pályán legyőzték a Viktoria Plzen csapatát:

A Ferencváros ír vezetőedzője kijelölte a keretét, amellyel megpróbálja kivívni a továbbjutást a tavaszi egyenes kieséses szakaszra. Érdekesség, hogy volt válogatott játékos maradt ki Botka Endre személyében, míg az új igazolások jelentős többsége, valamint a Frankfurttól kölcsönkapott ifjabb Lisztes Krisztián viszont helyet kaptak a csapat El-keretében. Ugyanakkor az az Abu Fani, aki tavaly azon a bizonyos hazai kupameccsen a Fradi győztes találatát lőtte, ezúttal biztosan nem fog a csehek és vélhetően a többi ellenfél hálójába betalálni. Ezt viszont megteheti majd a nyári átigazolási szezon lezárása előtt megszerzett csatár, Bamidele Yusuf.