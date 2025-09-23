  • Magyar Nemzet
Lionel Messi üzent, ezt Yamal nem teszi zsebre az Aranylabda-gála után

A két nagy esélyes közül Ousmane Dembélé lett az Aranylabda győztese. A másik, Lamine Yamal pedig hoppon maradt, be kellett érnie a legjobb 21 éven aluli futballistának járó díjjal. Mindenzt a Barcelona csillagának köre nehezen viselte, Yamal apja erkölcsi kárról beszélt. Aztán megjelent Lionel Messi, az Aranylabda nyolcszoros rekordgyőztese, és igazságot tett. Olyan igazságot, ami a Messi csodáin felnövő Yamal és a Barcelona-szurkolók tetszését aligha nyeri el.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 11:55
Lionel Messi kifejtette a véleményét arról, hogy Ousmane Dembélé lett az Aranylabda díjazottja, em pedig Lamine Yamal Fotó: MEGAN BRIGGS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az idei Aranylabda-gála sem múlt el elégedetlen hangok nélkül. A nagy vesztes Lamine Yamal lett, sokak szerint ugyanis a Barcelona 18 éves zsenije volt a favorit, mégsem ő, hanem a PSG-vel Bajnokok Ligája-győztes Ousmane Dembélé nyerte el a legjobb játékosnak járó díjat. Yamal apja egyből hisztizni kezdett , ha fia meglopásáról nem is, de jelentős erkölcsi károkozásról beszélt, ami már csak árnyalatnyi különbség. Mit szól ehhez Lionel Messi?

Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát, Lionel Messi szerint megérdemelten Lamine Yamal ellen
Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát, Lionel Messi szerint megérdemelten Lamine Yamal ellen. Fotó: AFP/Franck Fife

Yamal kétségkívül a futballvilág egyik legfényesebb csillaga már most, abban is biztosan lehetünk, hogy ha váratlanul nem feneklik meg a karrierje, egy nap aranylabdás lesz, akár többszörös is. De 18 évesen az idei még nem az ő éve volt, és ezzel Messi is egyetért. Az Aranylabda nyolcszoros győztese, a díj rekordere Dembélé Insagram-oldalán gratulált a francia támadó elismeréséhez. Messi rövid méltatásában minden benne volt.

Szép labda! Gratulálok, annyira örülök neked. Megérdemled! – írta Messi Dembélének úgy, hogy azt az egész világ láthassa. Barcelona népe és Yamal rajongói is.

Sokan talán csalódtak most Messiben, mert biztos vannak, akik szerint nem volt lojális élete klubjához. Az argentin szupersztár a Barcelona legendája, a klubé, amely ezen a nyáron miatta is adta Yamalnak a tízes mezt, kijelölve az utat számára. Yamal korábban többször is áhítattal beszélt Messiről, akinek a csodájára járva nőtt fel.

Most Messi mégis az ellenfelének gratulált úgy, hogy megérdemeltnek tartja Dembélé elismerését, ami egyet jelent azzal, hogy elégedett az Aranylabda-szavazás végeredményével.

Lionel Messi üzenete Lamine Yamal és a Barcelona elárulása?

Messi ugyanakkor alighanem reálisan értékelt, még nem most volt itt az ideje Yamal megkoronázásának, Dembélé szerepe a PSG történelmi BL-győzelmében mágnesként vonzotta az Aranylabdát.

Messi ráadásul a PSG játékosa is volt, Dembélét pedig jól ismeri, hiszen Barcelonában csapattársak voltak, 95 meccsen léptek pályára együtt, és 15 gólnál szolgálták ki egymást.

Dembélé a beszédében ki is emelte Messit és a Barcelonát az Aranylabda-gálán:

„Álmaim klubja, az FC Barcelona szintén kivételes volt. Évekig tanultam olyan nagyszerű játékosok mellett, mint Andrés Iniesta és Lionel Messi, ez kivételes élmény volt.”

Lamine Yamal és az apja kesereghet, de a Barcelona elnöke, Joan Laporta is belenyugodott abba, hogy a klub korábbi játékosa nyerte az Aranylabdát, nem pedig ő:

 

