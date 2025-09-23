Lionel Messi üzent, ezt Yamal nem teszi zsebre az Aranylabda-gála után

Az idei Aranylabda-gála sem múlt el elégedetlen hangok nélkül. A nagy vesztes Lamine Yamal lett, sokak szerint ugyanis a Barcelona 18 éves zsenije volt a favorit, mégsem ő, hanem a PSG-vel Bajnokok Ligája-győztes Ousmane Dembélé nyerte el a legjobb játékosnak járó díjat. Yamal apja egyből hisztizni kezdett , ha fia meglopásáról nem is, de jelentős erkölcsi károkozásról beszélt, ami már csak árnyalatnyi különbség. Mit szól ehhez Lionel Messi?

Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát, Lionel Messi szerint megérdemelten Lamine Yamal ellen. Fotó: AFP/Franck Fife

Yamal kétségkívül a futballvilág egyik legfényesebb csillaga már most, abban is biztosan lehetünk, hogy ha váratlanul nem feneklik meg a karrierje, egy nap aranylabdás lesz, akár többszörös is. De 18 évesen az idei még nem az ő éve volt, és ezzel Messi is egyetért. Az Aranylabda nyolcszoros győztese, a díj rekordere Dembélé Insagram-oldalán gratulált a francia támadó elismeréséhez. Messi rövid méltatásában minden benne volt.

Szép labda! Gratulálok, annyira örülök neked. Megérdemled! – írta Messi Dembélének úgy, hogy azt az egész világ láthassa. Barcelona népe és Yamal rajongói is.

Sokan talán csalódtak most Messiben, mert biztos vannak, akik szerint nem volt lojális élete klubjához. Az argentin szupersztár a Barcelona legendája, a klubé, amely ezen a nyáron miatta is adta Yamalnak a tízes mezt, kijelölve az utat számára. Yamal korábban többször is áhítattal beszélt Messiről, akinek a csodájára járva nőtt fel.

Most Messi mégis az ellenfelének gratulált úgy, hogy megérdemeltnek tartja Dembélé elismerését, ami egyet jelent azzal, hogy elégedett az Aranylabda-szavazás végeredményével.

Lionel Messi üzenete Lamine Yamal és a Barcelona elárulása?

Messi ugyanakkor alighanem reálisan értékelt, még nem most volt itt az ideje Yamal megkoronázásának, Dembélé szerepe a PSG történelmi BL-győzelmében mágnesként vonzotta az Aranylabdát.

Messi ráadásul a PSG játékosa is volt, Dembélét pedig jól ismeri, hiszen Barcelonában csapattársak voltak, 95 meccsen léptek pályára együtt, és 15 gólnál szolgálták ki egymást.