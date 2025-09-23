A Barcelona edzője tudta, hogy a PSG-keretből már száműzött Dembélé aranylabdás lesz

A Ballon d’Or, azaz magyarul az Aranylabda 2025. évi nyertesét a 2024. augusztus 1. és 2025. július 13. közötti időszakban nyújtott egyéni teljesítmény alapján, egy szavazás útján választotta meg a France Football magazin. Idén már 69. alkalommal ítélték oda a díjat, és az év labdarúgója 2025-ben végül a PSG francia válogatott játékosa, Ousmane Dembélé lett Lamine Yamalt és Vitinhát megelőzve.

Ousmane Dembélé lett az Aranylabda 2025-ös győztese (Fotó: AFP/Franck Fife)

Visszapillantó: az Aranylabda története és eddigi győztesei

A tavalyi díjazott a spanyol Rodri volt , az Aranylabda győztesei közül pedig nyolc elsőséggel kiemelkedik Lionel Messi. Ők már más-más okokból nem szerepeltek a díj idei esélyesei között, ahogy az ötszörös győztes Cristiano Ronaldo sem. Utóbbi két klasszison kívül még nyolc olyan játékos van, aki többször is elnyerte a díjat, de 2002 óta csak Messi és C. Ronaldo nyert egynél több alkalommal. Az Aranylabda magyar győztese Albert Flórián volt, ő hazánkból egyedüliként, még 1967-ben lett a legjobb.

Kik voltak az Aranylabda 2025-ös esélyesei?

Előzetesen leginkább a Barcelona 18 éves tehetsége, Lamine Yamal és a története során először BL-győztes Paris Saint-Germain játékosainak csatáját várták a címért. Végül ez be is igazolódott, hiszen az első három helyen sorrendben a PSG hétfőre halasztott meccsét sérülés miatt egyébként is kihagyó Dembélé, a túl korán ünneplő Yamal és Vitinha végzett, azaz a Barca tinédzsere mellett két Paris Saint-Germain-futballista. Mögöttük a Liverpool egyiptomi szélsője, Mohamed Szalah, valamint a Barcelona brazil játékosa Raphinha zárt a szavazáson.

Lamine Yamal az Aranylabda-díj helyett „csak” a legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát vehette át (Fotó: AFP/Franck Fife)

A friss aranylabdás Ousmane Dembélé pályafutása

A mauritániai–szenegáli édesanyától és mali édesapától Franciaországban született Masour Ousmane Dembélé már gyermekkorában is kimagaslóan tehetséges volt. Tizenhárom évesen Évreux-ból szerződtette őt a Rennes, amelynek sportigazgatója, Mikaël Silvestre Cristiano Ronaldóhoz hasonlította a játékát. Dembélé mindkét lábával remekelt – elmondása alapján ugyan ballábas, de a jobbal mégis magabiztosabban rúgja a büntetőket –, egy hozzá közeli forrás szerint akkor is biztos volt a másnapi jó játékában, ha előtte hajnali 2-ig videójátékozott.

Sokat elmond az is, hogy alig volt 19 éves, amikor a Rennes-nek 35 millió eurót fizetett érte a Dortmund.

A Thomas Tuchel által irányított németeknél lejátszott 50 tétmérkőzése pedig olyan jól sikerült (10 gól és 21 gólpassz), hogy az ötéves szerződéséből már egy év után kivásárolva a Barcelona 148 millió eurót sem sajnált Dembélé játékjogáért. A katalánoknál töltött következő hat idénye viszont már messze nem sikerült ennyire jól, részben azért, mert rengeteget volt sérült: combhajlító-sérülése miatt 2017 őszét, 2020 tavaszát és 2023 tavaszát is teljesen kihagyta, míg 2021 őszén térdproblémák miatt nem állt rendelkezésre – összesen 784 napot hagyott ki.

Pedig 2021-ben Xavi, a Barca akkori menedzsere azt állította, hogy megfelelő körülmények között Dembélé a világ legjobb játékosa lenne.

Mint kiderült, igaza lett. Ehhez sokak szerint az is kellett, hogy 2021 végén megházasodjon, majd 2022 szeptemberében lánya szülessen, ezzel ugyanis a családi állapota is rendeződött.