  A Barcelona edzője tudta, hogy a PSG-keretből már száműzött Dembélé aranylabdás lesz
Aranylabda-gálaOusmane DembéléportréaranylabdaLamine Yamalaranylabdás

A Barcelona edzője tudta, hogy a PSG-keretből már száműzött Dembélé aranylabdás lesz

Hétfőn este adták át a 69. Aranylabda-díjat, azaz kiderült, ki az európai labdarúgás legjobb egyéni teljesítményt nyújtó játékosa a 2024–25-ös idényben. A France Football által odaítélt Aranylabda 2025-ös győztese végül a Paris Saint-Germain francia válogatott támadója, Ousmane Dembélé lett. Portré az afrikai származású, rengeteg sérüléssel sújtott játékosról, akit a Barcelona 98 millió euróval kevesebbért tudott eladni, mint megvenni.

Wiszt Péter
2025. 09. 23. 11:02
Párizsban lett az Aranylabda 2025-ös győztese Ousmane Dembélé
Párizsban lett az Aranylabda 2025-ös győztese Ousmane Dembélé (Fotó: AFP/Franck Fife)
A Ballon d’Or, azaz magyarul az Aranylabda 2025. évi nyertesét a 2024. augusztus 1. és 2025. július 13. közötti időszakban nyújtott egyéni teljesítmény alapján, egy szavazás útján választotta meg a France Football magazin. Idén már 69. alkalommal ítélték oda a díjat, és az év labdarúgója 2025-ben végül a PSG francia válogatott játékosa, Ousmane Dembélé lett Lamine Yamalt és Vitinhát megelőzve.

Ousmane Dembélé lett az Aranylabda 2025-ös győztese
Ousmane Dembélé lett az Aranylabda 2025-ös győztese (Fotó: AFP/Franck Fife)

Visszapillantó: az Aranylabda története és eddigi győztesei

A tavalyi díjazott a spanyol Rodri volt , az Aranylabda győztesei közül pedig nyolc elsőséggel kiemelkedik Lionel Messi. Ők már más-más okokból nem szerepeltek a díj idei esélyesei között, ahogy az ötszörös győztes Cristiano Ronaldo sem. Utóbbi két klasszison kívül még nyolc olyan játékos van, aki többször is elnyerte a díjat, de 2002 óta csak Messi és C. Ronaldo nyert egynél több alkalommal. Az Aranylabda magyar győztese Albert Flórián volt, ő hazánkból egyedüliként, még 1967-ben lett a legjobb.

Kik voltak az Aranylabda 2025-ös esélyesei?  

Előzetesen leginkább a Barcelona 18 éves tehetsége, Lamine Yamal és a története során először BL-győztes Paris Saint-Germain játékosainak csatáját várták a címért. Végül ez be is igazolódott, hiszen az első három helyen sorrendben a PSG hétfőre halasztott meccsét sérülés miatt egyébként is kihagyó Dembélé, a túl korán ünneplő Yamal és Vitinha végzett, azaz a Barca tinédzsere mellett két Paris Saint-Germain-futballista. Mögöttük a Liverpool egyiptomi szélsője, Mohamed Szalah, valamint a Barcelona brazil játékosa Raphinha zárt a szavazáson.

Lamine Yamal az Aranylabda-díj helyett „csak" a legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát vehette át
Lamine Yamal az Aranylabda-díj helyett „csak" a legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó díjat, a Kopa-trófeát vehette át (Fotó: AFP/Franck Fife)

A friss aranylabdás Ousmane Dembélé pályafutása

A mauritániai–szenegáli édesanyától és mali édesapától Franciaországban született Masour Ousmane Dembélé már gyermekkorában is kimagaslóan tehetséges volt. Tizenhárom évesen Évreux-ból szerződtette őt a Rennes, amelynek sportigazgatója, Mikaël Silvestre Cristiano Ronaldóhoz hasonlította a játékát. Dembélé mindkét lábával remekelt – elmondása alapján ugyan ballábas, de a jobbal mégis magabiztosabban rúgja a büntetőket –, egy hozzá közeli forrás szerint akkor is biztos volt a másnapi jó játékában, ha előtte hajnali 2-ig videójátékozott.

Sokat elmond az is, hogy alig volt 19 éves, amikor a Rennes-nek 35 millió eurót fizetett érte a Dortmund. 

A Thomas Tuchel által irányított németeknél lejátszott 50 tétmérkőzése pedig olyan jól sikerült (10 gól és 21 gólpassz), hogy az ötéves szerződéséből már egy év után kivásárolva a Barcelona 148 millió eurót sem sajnált Dembélé játékjogáért. A katalánoknál töltött következő hat idénye viszont már messze nem sikerült ennyire jól, részben azért, mert rengeteget volt sérült: combhajlító-sérülése miatt 2017 őszét, 2020 tavaszát és 2023 tavaszát is teljesen kihagyta, míg 2021 őszén térdproblémák miatt nem állt rendelkezésre – összesen 784 napot hagyott ki

Pedig 2021-ben Xavi, a Barca akkori menedzsere azt állította, hogy megfelelő körülmények között Dembélé a világ legjobb játékosa lenne.

Mint kiderült, igaza lett. Ehhez sokak szerint az is kellett, hogy 2021 végén megházasodjon, majd 2022 szeptemberében lánya szülessen, ezzel ugyanis a családi állapota is rendeződött.

Ezek után, 2023 augusztusában részben Kylian Mbappé hatására 50 millió eurót adott a világbajnoki arany- és ezüstérmes támadóért a PSG, amely 2028 nyaráig kötött vele szerződést. Luis Enrique vezetőedzővel együtt Ousmane Dembélé is döcögősebben rajtolt a 2023–24-es idényben, de jellemzően hamis kilencesként bajnoki címhez és kupagyőzelemhez így is hozzásegítette a 42 tétmérkőzésen szerzett 6 góljával és 14 gólpasszával a csapatot. 

Aztán szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt úgy összeveszett Enriquével, hogy az edző száműzte a keretből az Arsenal elleni BL-főtáblás összecsapás előtt. 

A kapcsolatuk viszont hamar rendeződött, és az Inter elleni BL-döntő megnyerése után már Enrique is úgy értékelt, hogy ő mindenképpen Dembélének adná az Aranylabdát. A spanyol tréner ezen vágya pedig hétfőn teljesült.

A 2024–25-ös idényben Ousmane Dembélé társgólkirályként a Ligue 1 legjobb játékosa, továbbá bajnok, Francia Kupa-győztes, BL-győztes és európai szuperkupa-győztes is lett a PSG-vel
A 2024–25-ös idényben Ousmane Dembélé társgólkirályként a Ligue 1 legjobb játékosa, továbbá bajnok, Francia Kupa-győztes, BL-győztes és európai szuperkupa-győztes is lett a PSG-vel (Fotó: AFP/Juan Mabromata)

Dembélét a PSG színeiben eddig elkerülték a hosszabb sérülések, ennek is köszönhetően 53 tétmérkőzésen 35 gólig és 16 gólpasszig jutott a legutóbbi, négy trófeával zárult, Aranylabdát érő idényben. A párizsiakkal a következő – amikor várhatóan hamarosan felépül az ukránok elleni vb-selejtezőn elszenvedett combsérüléséből – már a 100. tétmeccse lesz, és már eddig is több (43) gólt szerzett, mint a Barcelonával 185 találkozón (40). Jelenleg 90 millió euróra becsülik a piaci értékét az 57-szeres francia válogatott játékosnak, aki így nyilatkozott az Aranylabda-díj átvétele után.

– Amit most átélek, az különleges, és ami történt velünk a PSG-nél, arra nincsenek szavak. 

Nem könnyű megnyerni ezt a trófeát, és az, hogy Ronaldinho, a sportág legendája adja át nekem, kivételes

– mondta a párizsi színpadon a 28 éves Dembélé, aki hozzátette: szeretné megköszönni a PSG-nek, hogy 2023-ban leszerződtette. – Ez egy fantasztikus család. Nasszer al-Khelaifi elnök olyan nekem, mint egy apa. Szeretném megköszönni az összes stábtagnak, a szintén apafigura edzőnek (Luis Enrique – a szerk.) és minden csapattársamnak, hogy támogattak jó és nehéz időkben is. Gyakorlatilag mindent megnyertünk együtt. Ezt az egyéni trófeát a csapat közösen nyerte meg – fogalmazott a győztes, aki később könnyekben tört ki, amikor édesanyja is odament hozzá a színpadra.

Dembélé Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 és 1985), Jean Pierre-Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) és Karim Benzema (2022) után a hatodik francia díjazott, valamint Messi 2021-es sikere után a második PSG-s aranylabdás lett.

Kicsoda Ousmane Dembélé?

  • Született: 1997. május 15., Vernon, Franciaország
  • Magasság/testsúly: 1,78 m/67 kg
  • Klubjai: Évreux (2004–10), Rennes (2010–16), Borussia Dortmund (2016–17), Barcelona (2017–23), Paris Saint-Germain (2023–)
  • Posztja: csatár
  • Válogatottság/gól: 57/7
  • Első mérkőzés a válogatottban: 2016. szeptember 1., Olaszország ellen 3-1-re elveszített barátságos mérkőzés Bariban
  • Első gól a válogatottban: 2017. június 13., Anglia ellen 3-2-re megnyert barátságos mérkőzés Párizsban
  • Eredményei a válogatottban: világbajnok (2018), vb-második (2022), Nemzetek Ligája-harmadik (2025)
  • Eredményei klubszinten: a Borussia Dortmunddal Német Kupa-győztes (2017); a Barcelonával bajnok (2018, 2019, 2023), Király Kupa-győztes (2018, 2021) és spanyol szuperkupa-győztes (2018, 2023); a PSG-vel bajnok (2024, 2025), Francia Kupa-győztes (2024, 2025), Bajnokok Ligája-győztes (2025), európai szuperkupa-győztes (2025) és klub vb-második (2025)
  • Egyéni elismerések: Aranylabda-győztes (2025), francia élvonal legjobb fiatal játékosa (2016), BL-idény legjobb játékosa (2024/25), BL-idény csapatának tagja (2024/25), német Bundesliga-idény legjobb újonca (2016/17), Bundesliga-idény csapatának tagja (2016/17), spanyol élvonal legjobb gólpasszadója (2021/22), francia élvonal idény legjobb csapatának tagja (2023/24, 2024/25), francia élvonal holtversenyben legjobb gólpasszadója (2023/24), francia élvonal idény legjobb játékosa (2024/25), francia élvonal társgólkirálya (2024/25)

 

