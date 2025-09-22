Eldőlt az Aranylabda sorsa? A franciák furcsa döntése leplezhette le

Tavaly a győzelemről lemaradó Vinícius Junior mellett kiálló Real Madrid bojkottálta az ünnepséget, idén a Bajnokok Ligája-címvédő PSG marad távol a párizsi ceremóniától. Az Aranylabda-gálát figyelmen kívül hagyó Francia Labdarúgó Szövetség botrányos döntéssel borzolta a kedélyeket.

Rodri 2024-es Aranylabda-sikere megosztotta a szurkolókat és a szakembereket (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)

Aranylabda helyett meccs

Óriási a felháborodás, miután az eredetileg vasárnapra kiírt Olympique Marseille–PSG bajnokit a viharos időjárás miatt elhalasztották, és a francia szövetség hétfő estére, pont a díjátadó idejére tette át – írta meg az Origo. Még ha minimális esély is lett volna rá, hogy átérjenek a párizsiak a Chatelet Színházba, azzal, hogy sok száz kilométerre idegenben kell pályára lépniük, eldőlt: nem lesznek ott a gálán.

A döntés akkor is érthetetlen, ha nem PSG-játékos nyer, a keretből kilencen is szerepelnek a 30-as listán, plusz az edzők között Luis Enrique is jelölt. Arról nem is beszélve, hogy a klubok között jó eséllyel – a klubvilágbajnokság kivételével – az előző szezonban mindent megnyerő párizsi a favorit...

Ezek után belegondolni is rossz, hogyan néz majd ki az ünnepség a Paris SG nélkül. Eközben sajtóhírek szerint Lamine Yamal a teljes rokonsággal érkezik Barcelonából Párizsba az Aranylabda-gálára.

Esélyek, adatok

Augusztusban hirdették ki az Aranylabda szűkített, 30 nevet tartalmazó listáját. A számításba vett 2024/2025-ös európai futballidényben kiemelkedően teljesített Mohamed Szalah (Liverpool), Kylian Mbappé (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG, azóta Manchester City), Raphinha és Pedri is a Barcelonából.

Az erősorrend alapján azonban nehezen elképzelhető, hogy ne Ousmane Dembelé (PSG) és Lamine Yamal (Barcelona) közül kerüljön ki a végső győztes.

Persze – a sérülése miatt az idényt kihagyó, most nem jelölt – Rodri (Manchester City) úgy nyert 2024-ben, hogy nem sokan számoltak vele előzetesen a fő aspiránsok között... Ha a csapattal elért sikereket nézzük, akkor Dembélé felé billen a mérleg nyelve, ám az Aranylabda egyéni elismerés, így Yamal nem feltétlenül indul hátrányból. A francia 35 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott párizsi színben, a 17 évesen brillírozó spanyol titán a Barcában 15 találattal és 25 assziszttal rukkolt elő.