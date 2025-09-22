Rendkívüli

Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

Eldőlt az Aranylabda sorsa? A franciák furcsa döntése leplezhette le

Úgy tűnik, hogy nem Ousmane Dembelé vagy másik Paris SG-játékos kapja a legrangosabb egyéni elismerést. Az Aranylabda-gálával egy időben ugyanis a Bajnokok Ligája-győztese éppen mérkőzést játszik. Az eredetileg vasárnapra kiírt Marseille elleni idegenbeli bajnokit a viharos időjárás miatt elhalasztották, és a francia szövetség hétfő estére, a díjátadó idejére tette át. A döntés akkor is érthetetlen, ha nem PSG-játékos nyer, a keretből kilencen is szerepelnek a 30-as listán, plusz az edzők között Luis Enrique is jelölt. Eközben Lamine Yamal a teljes rokonsággal érkezik Barcelonából Párizsba az Aranylabda-gálára.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 22. 8:57
Aranylabda Párizs, 2024. október 28. Lamine Yamal, a Barcelona spanyol válogatott játékosa beszél, miután átvette a legjobb 21 éven aluliként elnyert Kopa-trófeát az Aranylabda átadási ünnepségén a párizsi Chatelet Színházba 2024. október 28-án. Az év leg
A 2024-es Aranylabda-gálán a legjobb 21 éven aluli játékos díját vette át Lamine Yamal Fotó: Mohamed Badra Forrás: MTI/EPA
Tavaly a győzelemről lemaradó Vinícius Junior mellett kiálló Real Madrid bojkottálta az ünnepséget, idén a Bajnokok Ligája-címvédő PSG marad távol a párizsi ceremóniától. Az Aranylabda-gálát figyelmen kívül hagyó Francia Labdarúgó Szövetség botrányos döntéssel borzolta a kedélyeket.

Aranylabda, tavaly Rodri nyert, idén Dembélé vagy Yamal örülhet?
Rodri 2024-es Aranylabda-sikere megosztotta a szurkolókat és a szakembereket (Fotó:  MTI/EPA/Mohamed Badra)

Aranylabda helyett meccs

Óriási a felháborodás, miután az eredetileg vasárnapra kiírt Olympique Marseille–PSG bajnokit a viharos időjárás miatt elhalasztották, és a francia szövetség hétfő estére, pont a díjátadó idejére tette át – írta meg az Origo. Még ha minimális esély is lett volna rá, hogy átérjenek a párizsiak a Chatelet Színházba, azzal, hogy sok száz kilométerre idegenben kell pályára lépniük, eldőlt: nem lesznek ott a gálán. 

A döntés akkor is érthetetlen, ha nem PSG-játékos nyer, a keretből kilencen is szerepelnek a 30-as listán, plusz az edzők között Luis Enrique is jelölt. Arról nem is beszélve, hogy a klubok között jó eséllyel – a klubvilágbajnokság kivételével – az előző szezonban mindent megnyerő párizsi a favorit... 

Ezek után belegondolni is rossz, hogyan néz majd ki az ünnepség a Paris SG nélkül. Eközben sajtóhírek szerint Lamine Yamal a teljes rokonsággal érkezik Barcelonából Párizsba az Aranylabda-gálára. 

Esélyek, adatok

Augusztusban hirdették ki az Aranylabda szűkített, 30 nevet tartalmazó listáját. A számításba vett 2024/2025-ös európai futballidényben kiemelkedően teljesített Mohamed Szalah (Liverpool), Kylian Mbappé (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG, azóta Manchester City), Raphinha és Pedri is a Barcelonából. 

Az erősorrend alapján azonban nehezen elképzelhető, hogy ne Ousmane Dembelé (PSG) és Lamine Yamal (Barcelona) közül kerüljön ki a végső győztes. 

Persze – a sérülése miatt az idényt kihagyó, most nem jelölt – Rodri (Manchester City) úgy nyert 2024-ben, hogy nem sokan számoltak vele előzetesen a fő aspiránsok között... Ha a csapattal elért sikereket nézzük, akkor Dembélé felé billen a mérleg nyelve, ám az Aranylabda egyéni elismerés, így Yamal nem feltétlenül indul hátrányból. A francia 35 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott párizsi színben, a 17 évesen brillírozó spanyol titán a Barcában 15 találattal és 25 assziszttal rukkolt elő.

Ronaldinho hazatér

Jelzésértékű, hogy egy francia lap állítása szerint a 2005-ös aranylabdás Ronaldinho adja majd át az idei férfigyőztesnek a díjat. 

A brazil igazi jolly joker, ha a Dembélé–Yamal duóról van szó: a PSG-ben és a Barcelonában is nagy közönségkedvenc volt. 

Az aranylabda mellett a legjobb női és a legjobb fiatal játékos, a legjobb klub és a legjobb edző is elismerést vehet át Párizsban. Magyarország ezúttal sem érdekelt a jelöltek között. Negyven esztendeje, 1985-ben volt legutóbb magyar a listán, kettő is: Nyilasi Tibor és Détári Lajos. Napjaink legjobbja, a Liverpool és a magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik nem került be a legjobb 30 közé. 

A 69. Aranylabda-gála 21 órakor kezdődik Párizsban, a Chatelet Színházban.

