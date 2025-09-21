Aranylabda nélkül is ölre mennek: Ronaldo megint kiakadt Messire + videó

Mindketten tettek róla, hogy az Aranylabda-gála előtt beszédtémát adjanak, pedig hosszú idő óta már egyikük sem érdekelt a díjátadón. Szoboszlai Dominik példaképe , Cristiano Ronaldo sokadszor unta meg, hogy Lionel Messit éltetik a szurkolók, egyik gólja után nekik is rontott.

Cristiano Ronaldo nemrég Budapesten is betalált. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Cristiano Ronaldo nem tud leállni

A 40 esztendős portugál gólvágó három mérkőzésen három gólnál jár a szaúdi labdarúgó-bajnokságban, azokból kettőt most szerzett az al-Rijad ellen 5-1-re megnyert találkozón. Nincs ebben semmi különös, az al-Nassrben még nem érte el a százat, három hiányzik neki. A korábban a Real Madridban (450), a Manchester Unitedben (145) és a Juventusban (101) is elképesztő mértékben „termelő” Cristiano Ronaldo mégis bosszús, mert ismét Lionel Messi nevét skandálták az ellenfél drukkerei.

A korábban többször emiatt toporzékoló klasszis ezúttal kevésbé húzta fel magát, inkább egyik találata után gúnyosan nevetve vágott vissza. Félre nem érthetően mutatta, hogy most nem hallja az argentint éltető rigmusokat.

Ismert, hogy hosszú éveken keresztül Spanyolországban viaskodott egymással a két kiválóság. A Bajnokok Ligájában Cristiano és a Real Madrid sorra gyűjtötte a címeket, 5-4-re vezet ebben, Messinek viszont 10 La Liga-sikere van, míg – a más bajnokságokban is szerepelt – CR-nek kettő. Az egyéni elismerések terén Lionel Messinek áll a zászló: 8-szoros aranylabdás, Ronaldo ötöt kapott, az argentint négyszer választotta a FIFA az Év játékosának, a portugált háromszor.

Messi sem tétlenkedik

Cristiano Ronaldóval szinte egyidejűleg Lionel Messi is duplázott. A 38 éves argentin csapata, az Inter Miami 3-2-re győzött a vendég DC United ellen. Messi nagylelkűségéért majdnem nagy árat fizettek a hazaiak: átengedett egy büntetőt fiatal honfitársának, Mateo Silvettinek, aki azonban a lécet találta el. Messi a naptári év szerinti amerikai ligában 21 bajnokin 20 gólnál tart.

Ami Leót illeti, egy újabb átlagos este volt tőle, ami teljesen abnormális bármelyik futballistától

– magasztalta Lionel Messit az ESPN által idézett edzője, Javier Mascherano.