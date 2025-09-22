PSGBarcelonaaranylabdaLamine YamalOusmané Dembélé

Yamal a születésnapi partijára rendelt törpék miatt bukja el az Aranylabdát? + videó

Nagy várakozás előzi meg az Aranylabda mai párizsi díjátadóját, amelyen a BL-győztes Paris Saint-Germainből csak néhányan lehetnek, lesznek ott, ugyanis a vasárnap az időjárási körülmények miatt elhalasztott Olympiqe Marseille–PSG bajnoki meccset a liga mára, a gála időpontjára tette! Az Aranylabda egyik nagy esélyese, Ousmane Dembélé éppenséggel ott lehet a gálán, mert sérült. A Barcelona ifjú csillaga, Lamine Yamal, aki szintén esélyes, biztosan ott lesz. Ám a Midi Libre francia lap arról ír, esetében van egy kizáró ok, hogy ő nyerjen.

2025. 09. 22. 10:44
Lamine Yamal Forrás: NurPhoto
Mivel a 2024/25-ös kiírásban a Paris Saint-Germain nyerte meg a BL-t, és a klubvilágbajnokságon is majdnem a csúcsra ért, a döntőig jutott – ott 3-0-ra kapott ki a Chelsea-től –, adná magát, hogy a párizsiak közül kerüljön ki az Aranylabda győztese. A BL-győztes gárdából kilencen ott vannak a 30-as listán, akire a felkért újságírók szavazhattak: Ousmané Dembélé, Désiré Doué, Asraf Hakimi, Hvicsa Kvarachelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha és Gianluigi Donnarumma, aki már a Manchester City játékosa. Ám sokan vélik úgy, hogy Lamine Yamal vagy Raphinha (mindkettő Barcelona) lesz a befutó, mert a PSG-játékosokra leadott szavazatok „szóródnak”.

Dembélé sokat tett azért, hogy hozzá kerüljön az Aranylabda, de ezt Yamal is így gondolhatja
Dembélé sokat tett azért, hogy hozzá kerüljön az Aranylabda, de ezt Yamal is így gondolhatja (Fotó: Yoan Valat/MTI/EPA)

– Vitinhát vagy Achraf Hakimit sokan ugyanolyan méltónak tartják az Aranylabdára, mint Ousmane Dembélét. Ugyanakkor a francia futball, akárcsak Luis Enrique (a PSG vezetőedzője) és Nasszer al-Khelaifi (a PSG elnöke), Dembélét támogatja, ahogy Didier Deschamps – „Megérdemli” – és Kylian Mbappé – „Én Dembélére szavazok” is – írja a Midi Libre.

Barcelonában is úgy látják, Dembélé a favorit, de  „bármi” megtörténhet...

Dembélé és Yamal közül kerülhet ki az Aranylabda győztese

Ousmané Dembelé a PSG nagy meneteléséből (BL- bajnoki és kupagyőzelem) 35 góllal és 16 gólpasszal vette ki a részét, csapata vezéregyénisége volt, s a pályán és a pályán kívüli viselkedését sem érhette kritika.

A Midi Libre szerint a Barcelona csapatában parádézó Yamal (18 gól, 25 gólpassz) az Aranylabdát azért sem nyerheti meg, mert a nyáron volt egy nagy botránya: a 18. születésnapjára olyan partit rendezett, amelyen „törpéket” is dolgoztatott. Ami azért volt aggályos, mert Spanyolországban törvény tiltja, hogy szórakoztató eseményen testi fogyatékkal élőket alkalmazzanak, hogy azok nevetség tárgyává váljanak. Az illetékes minisztérium vizsgálatot is követelt az ügyben. Az érintett „alacsony növésűek” álláspontja ugyanakkor az volt, hogy ők is normál emberek, akik azt csinálták, amit szeretnek, teljesen legálisan táncoltak és kínálták az italokat a parti résztvevőinek, és senki sem viselkedett velük tiszteletlenül.

Így a „törpe-ügy” végül is csak fel lett fújva, de a franciák most belekapaszkodnak…

A Daily Mail szerint ők voltak a fellépők Lamine Yamal születésnapi partiján:

Yamal pedig az eset után kétségkívül a fókuszba került:


 

