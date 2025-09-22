Yamal a születésnapi partijára rendelt törpék miatt bukja el az Aranylabdát? + videó

Dembélé és Yamal közül kerülhet ki az Aranylabda győztese

Ousmané Dembelé a PSG nagy meneteléséből (BL- bajnoki és kupagyőzelem) 35 góllal és 16 gólpasszal vette ki a részét, csapata vezéregyénisége volt, s a pályán és a pályán kívüli viselkedését sem érhette kritika.

A Midi Libre szerint a Barcelona csapatában parádézó Yamal (18 gól, 25 gólpassz) az Aranylabdát azért sem nyerheti meg, mert a nyáron volt egy nagy botránya: a 18. születésnapjára olyan partit rendezett, amelyen „törpéket” is dolgoztatott. Ami azért volt aggályos, mert Spanyolországban törvény tiltja, hogy szórakoztató eseményen testi fogyatékkal élőket alkalmazzanak, hogy azok nevetség tárgyává váljanak. Az illetékes minisztérium vizsgálatot is követelt az ügyben. Az érintett „alacsony növésűek” álláspontja ugyanakkor az volt, hogy ők is normál emberek, akik azt csinálták, amit szeretnek, teljesen legálisan táncoltak és kínálták az italokat a parti résztvevőinek, és senki sem viselkedett velük tiszteletlenül.

Így a „törpe-ügy” végül is csak fel lett fújva, de a franciák most belekapaszkodnak…

A Daily Mail szerint ők voltak a fellépők Lamine Yamal születésnapi partiján:

New footage of the 'party dwarves' paid to attend Lamine Yamal's 18th birthday has emerged 🚨 pic.twitter.com/YJmlXaGhQV — Daily Mail Sport (@MailSport) July 16, 2025

Yamal pedig az eset után kétségkívül a fókuszba került:

Someone added 7 Snow White dwarfs to Lamine Yamal mural in Barcelona pic.twitter.com/0quHxVcplt — Total Football (@TotalFootbol) August 4, 2025



