Yamal a születésnapi partijára rendelt törpék miatt bukja el az Aranylabdát? + videó

Mivel a 2024/25-ös kiírásban a Paris Saint-Germain nyerte meg a BL-t, és a klubvilágbajnokságon is majdnem a csúcsra ért, a döntőig jutott – ott 3-0-ra kapott ki a Chelsea-től –, adná magát, hogy a párizsiak közül kerüljön ki az Aranylabda győztese. A BL-győztes gárdából kilencen ott vannak a 30-as listán, akire a felkért újságírók szavazhattak: Ousmané Dembélé, Désiré Doué, Asraf Hakimi, Hvicsa Kvarachelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha és Gianluigi Donnarumma, aki már a Manchester City játékosa. Ám sokan vélik úgy, hogy Lamine Yamal vagy Raphinha (mindkettő Barcelona) lesz a befutó, mert a PSG-játékosokra leadott szavazatok „szóródnak”.
– Vitinhát vagy Achraf Hakimit sokan ugyanolyan méltónak tartják az Aranylabdára, mint Ousmane Dembélét. Ugyanakkor a francia futball, akárcsak Luis Enrique (a PSG vezetőedzője) és Nasszer al-Khelaifi (a PSG elnöke), Dembélét támogatja, ahogy Didier Deschamps – „Megérdemli” – és Kylian Mbappé – „Én Dembélére szavazok” is – írja a Midi Libre.
Barcelonában is úgy látják, Dembélé a favorit, de „bármi” megtörténhet...