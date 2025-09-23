Neymarnak óriási pofon Dembélé Aranylabdája, lehet ezt így is csinálni

222 millió euró. Ennyi pénzért a mai napig csak egy játékos váltott klubot. 2017 nyarán történt, hogy a Paris Saint-Germain csillagászati összegért cserébe leigazolta Neymart a Barcelonától. Az eset dominókat kezdett döntögetni, a következő években sorra jöttek a százmilliós transzferek, de most nem ennek fogunk utánamenni, hanem annak, hogy a brazil szélső a Bajnokok Ligája-győzelemért és az Aranylabda megnyerése reményében érkezett a francia fővárosba. Nos, nyolc évvel később a PSG BL-t és Aranylabdát nyert, csak ezt nem a brazillal, hanem Ousmane Dembélé vezérletével.

Neymarnak is bizonyított Ousmane Dembélé, aki megnyerte a 2025-ös Aranylabdát Fotó: Franck Fife / AFP

Mit csinált Neymar hétfő este?

Az Aranylabda-díjátadó tegnap volt, ugyanakkor a jelenleg a Santosban futballozó Neymar már jó pár éve a jelöltek között sincs. A 33 éves támadó már levezet hazájában, és régi-új hobbiját, a pókert is előtérbe helyezi. Így volt ez hétfő este is, miközben a PSG minden babért learatott Párizsban, Neymar pókerezett – derült ki az Instagram sztorijából.

Kezelés és terápia (póker)

– írta Neymar, utalva arra, hogy ismét sérült.

Neymar pókerrel ütötte el az idejét hétfő este Instagram/neymarjr

A brazil mindent megnyert Barcelonában, majd élete legrosszabb döntését hozta meg

Neymar a köztudatba akkor került be, amikor 2011-ben még a Santos labdarúgójaként megnyerte a Puskás-díjat. Az egész pályás szólója, a hihetetlen cselezőképessége a védjegyévé vált, amit a Barcelonában is bizonyított 2013 és 2017 között. Neymar kétszer állt nagyon közel az Aranylabdához. 2015-ben a brazil mellett Lionel Messivel és Luis Suárezzel rohamozó Barca triplázott – spanyol bajnoki cím, BL- és Spanyol kupa-győzelem –,