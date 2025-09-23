  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Neymarnak óriási pofon Dembélé Aranylabdája, lehet ezt így is csinálni
PSGOusmane DembéléNeymarAranylabda

Neymarnak óriási pofon Dembélé Aranylabdája, lehet ezt így is csinálni

Neymar a Paris Saint-Germain játékosaként a két legfontosabb díjat nem nyerte meg: a Bajnokok Ligáját és az Aranylabdát. A brazil szélső bukdácsolása jelenleg hazájában, a Santosnál zajlik, hétfő este viszont Ousmane Dembélé neki is üzent. A PSG idén kivirágzott, és ez a folyamat 2023-ban indult el, amikor Neymart eladták Szaúd-Arábiába.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 8:52
Neymar újabb pofont kapott az európai focitól
Neymar újabb pofont kapott az európai focitól Fotó: MIGUEL A. LOPES Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

222 millió euró. Ennyi pénzért a mai napig csak egy játékos váltott klubot. 2017 nyarán történt, hogy a Paris Saint-Germain csillagászati összegért cserébe leigazolta Neymart a Barcelonától. Az eset dominókat kezdett döntögetni, a következő években sorra jöttek a százmilliós transzferek, de most nem ennek fogunk utánamenni, hanem annak, hogy a brazil szélső a Bajnokok Ligája-győzelemért és az Aranylabda megnyerése reményében érkezett a francia fővárosba. Nos, nyolc évvel később a PSG BL-t és Aranylabdát nyert, csak ezt nem a brazillal, hanem Ousmane Dembélé vezérletével.

Neymarnak is bizonyított Ousmane Dembélé, aki megnyerte a 2025-ös Aranylabdát
Neymarnak is bizonyított Ousmane Dembélé, aki megnyerte a 2025-ös Aranylabdát  Fotó: Franck Fife / AFP

Mit csinált Neymar hétfő este?

Az Aranylabda-díjátadó tegnap volt, ugyanakkor a jelenleg a Santosban futballozó Neymar már jó pár éve a jelöltek között sincs. A 33 éves támadó már levezet hazájában, és régi-új hobbiját, a pókert is előtérbe helyezi. Így volt ez hétfő este is, miközben a PSG minden babért learatott Párizsban, Neymar pókerezett – derült ki az Instagram sztorijából.

Kezelés és terápia (póker)

– írta Neymar, utalva arra, hogy ismét sérült. 

Neymar pókerrel ütötte el az idejét hétfő este
Neymar pókerrel ütötte el az idejét hétfő este  Instagram/neymarjr

A brazil mindent megnyert Barcelonában, majd élete legrosszabb döntését hozta meg

Neymar a köztudatba akkor került be, amikor 2011-ben még a Santos labdarúgójaként megnyerte a Puskás-díjat. Az egész pályás szólója, a hihetetlen cselezőképessége a védjegyévé vált, amit a Barcelonában is bizonyított 2013 és 2017 között. Neymar kétszer állt nagyon közel az Aranylabdához. 2015-ben a brazil mellett Lionel Messivel és Luis Suárezzel rohamozó Barca triplázott – spanyol bajnoki cím, BL- és Spanyol kupa-győzelem –, 

Neymar az Aranylabda-szavazáson a harmadik helyen zárt a szavazatok közel nyolc százalékával. Csapattársa, Messi (41 százalék) vitte ekkor is a prímet Cristiano Ronaldo előtt (27 százalék).

2017-ben is harmadik lett Neymar (ismét Messi és Ronaldo mögött), éppen akkor, amikor Párizsba igazolt. A francia gárda tehát joggal reménykedhetett, hogy ezt a szintet a brazil nemcsak fenntartja, hanem még jobb tud lenni. Neymar 25 évesen igazolt Párizsba, azaz a legjobb évei még csak akkor következtek a pályán. Neymar öt évet töltött a PSG-nél, ezalatt öt bajnoki címet nyert – kétszer triplázott hazájában –, 2020-ban BL-döntőbe vezette csapatát – a Coviddal tarkított tornán a Bayern München nyert a fináléban –, 118 rúgott góljával a klub történetének negyedik legeredményesebb játékosa lett. De aligha beszélhetünk sikersztoriról Neymar esetében. 

A szélső hat idényt focizott Párizsban, ezalatt több mint 100 mérkőzést hagyott ki, ami szezononként átlagosan közel 17 meccs, ami durván három-négy hónapnak számít. Neymar gyakorlatilag minden idény harmadát kiülte. Nem túlzás azt mondani, pályafutása érdemi részét 25 éves kora előtt, a Barcelonánál töltötte.

Az pedig már a vicckategória volt, hogy minden évben márciusban vagy lesérült, vagy beteget jelentett, hogy nővére szülinapján megjelenjen hazájában. A PSG Neymar mellé további sztárokat halmozott fel, ezzel remélve a brazil teljesítményének javulását is. hiába érkezett Messi is a franciákhoz, a sikerek így sem jöttek. A labdazsonglőr 2023-ban az európai focival felhagyott, Szaúd-Arábiába igazolt, ahol két és fél év alatt mindössze hét meccset játszott sérülések miatt...

Neymar fontos leckét kapott hétfőn Ousmane Dembélétől
Neymar fontos leckét kapott hétfőn Ousmane Dembélétől  Fotó: ANTHONY WALLACE / AFP

Pofon Neymarnak, a PSG-vel is a csúcsra lehet érni

Neymar jelenleg a Santosban focizik, ahol profi pályafutását elkezdte. Ugyanakkor itt sem találta meg a boldogságot, nemrég sírva hagyta el a pályát, miután csapata megalázó vereséget szenvedett.

Hétfő este a PSG és Ousmane Dembélé is bebizonyította, hogy a francia csapatban is lehet Aranylabdát nyerni, ehhez viszont alázatos munka, kitartás, s nem utolsó sorban egy edző által jól elképzelt és megvalósított rendszer szükséges. Neymarban ezek az adottságok ha meg is voltak, Párizsban ebből semmi nem látszott, emellett akkoriban a klubvezetés is őrült, ésszerűtlen ötleteket hajtott végre.

Neymar eredményei az Aranylabda-szavazásokon

  • 2011, Santos, 10. hely
  • 2012, Santos, 13.
  • 2013, Santos/Barcelona, 5.
  • 2014, Barcelona, 7.
  • 2015, Barcelona, 3.
  • 2016, Barcelona, 6.
  • 2017, Barcelona/PSG, 3.
  • 2018, PSG, 12.
  • 2021, PSG, 16.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu