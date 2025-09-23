  • Magyar Nemzet
  Liverpoolban dühöngenek az Aranylabda átadása után – megalázták a klasszisukat?
LiverpoolOusmane DembéléaranylabdaVirgil Van DijkMohamed Szalah

Liverpoolban dühöngenek az Aranylabda átadása után – megalázták a klasszisukat?

Nagyon dühösek a Liverpool szurkolói az Aranylabda díjátadója után, de nem az veri ki náluk a biztosítékot, hogy Mohamed Szalah lecsúszott a dobogóról, és negyedikként zárt Ousmané Dembélé, Lamine Yamal és Vitinha mögött. Az nem tetszik nekik, hogy Virgil van Dijk csak két játékost előzött meg azok közül, akikre az újságírók szavazhattak. A 28. hely méltatlan a Liverpool csapatkapitányához – harsogják a Liverpool szurkolói.

2025. 09. 23. 8:31
2025. 09. 23. 8:31
Virgil van Dijk aligha erre a végeredményre számított... Fotó: Adam Davy Forrás: PA Wire
A 2024/25-ös szezonban a Liverpool lett a Premier League bajnoka, s ugyan a BL-ben a nyolcaddöntőben 11-es párbajban elvérzett a későbbi végső győztes PSG-vel szemben, nem volt túlzás, hogy az Aranylabda harminc jelöltje közé három játékost is adott a PL-gólkirály Mohamed Szalah, a csapatkapitány Virgil van Dijk és Alexis Mac Allister személyében, plusz még Florian Wirtzet, aki a nyáron érkezett a Bayer Leverkusentől. A szavazáson Szalah a 4., Mac Allister a 22., Van Dijk a 28., Wirtz a 29. lett a harminc jelölt között – az „alsó ház” nem vidítja fel a Pool drukkereit, Van Dijk lepontozása miatt pedig nagyon mérgesek – írja a liverpooli Rousing The Kop.

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk az Aranylabda közelébe sem került Forrás: Nur Photo
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk az Aranylabda közelébe sem került Forrás: Nur Photo

A portál rámutat, hogy a holland védőnek nem lehetnek jó emlékei az Aranylabda-gálákról, mert amikor a Liverpool 2019-ben megnyerte a BL-t, győzhetett volna, de „csak” második lett Lionel Messi mögött. Azóta pedig a jelölésig is mindössze kétszer jutott el, 2022-ben a 22. lett, most pedig csak 28., ami felháborítja a Vörösök táborát. A Liverpool szurkolói közül nagyon sokan gondolják úgy, hogy most a legjobb tízben lett volna a helye, és az X-en vezetik le a frusztrációjukat – írja a Rousing The Kop, és idézi a szurkolókat.

A Liverpool csapatkapitánya nem ezt érdemelte volna!  

„Ez az egész ceremónia legrosszabb poénja. A múlt szezonban nem volt tíznél több jobb játékos Virgil van Dijknél, nemhogy huszonhét!”

„Az, hogy Van Dijk a 28. helyen végzett az Aranylabda-rangsorban, mindent elárul arról, mennyire érdemtelenné vált ez a trófea. Van Dijk a világ legjobb védője, a második legjobb játékos lett a Premier League bajnokcsapatában, és a csapatkapitány.”

„Ha volt a világon huszonhét jobb futballista Van Dijknél, akkor én egy másik sportot néztem.”

„Ez a díj az utóbbi időben szégyenletes. Csak nézzük meg, kik kerültek Van Dijk elé! Még Scott McTominay is...”

„Ha Declan Rice jobb futballista, mint Virgil Van Dijk, akkor ebben benne is van, hogy mennyit ér az Aranylabda. Semennyit!”

A Rousing The Kop is rámutat, hogy a Premier League előző szezonjában Mohamed Szalah mögött Virgil van Dijk volt a második legjobb játékos, és ennek megfelelően kellett volna elismerni az Aranylabda-szavazáson is.

Még májusban Angliában a szigetországi Futballszakírók Szövetségének (FWA) szavazásán Mohamed Szalah 2018 és 2022 után harmadszor érdemelte ki az elismerést. A szavazáson több mint 900 brit sportújságíró vett részt, Szalah a voksok 90 százalékát gyűjtötte be, megelőzve Virgil van Dijket, Alexander Isakot (akkor még Newcastle United, ma már Liverpool) és Declan Rice-t (Arsenal).

 

Van Dijk mögött csak Wirtz és Olise...

Az Aranylabda-szavazás végeredménye:

  1.  Ousmané Dembélé (francia, PSG)
     2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
     3. Vitinha (portugál, PSG)
     4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)
     5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
     6. Asraf Hakimi (marokkói, PSG)
     7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
     8. Cole Palmer (angol, Chelsea)
     9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)
    10. Nuno Mendes (portugál, PSG)
    11. Pedri (spanyol, Barcelona)
    12. Hvicsa Kvarachelia (georgiai, PSG)
    13. Harry Kane (angol, Bayern München)
    14. Désiré Doué (francia, PSG)
    15. Gyökeres Viktor (svéd, Arsenal)
    16. Vinicius Junior (brazil, Real Madrid)
    17. Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona)
    18. Scott McTominay (skót, Napoli)
    19. Joao Neves (portugál, PSG)
    20. Lautaro Martínez (argentin, Inter)
    21. Serhou Guirassy (guineai, Borussia Dortmund)
    22. Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool)
    23. Jude Bellingham (angol, Real Madrid)
    24. Fabián Ruiz (spanyol, PSG)
    25. Denzel Dumfries (holland, Inter)
    26. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
    27. Declan Rice (angol, Arsenal)
    28. Virgil Van Dijk (holland, Liverpool)
    29. Florian Wirtz (német, Liverpool)
    30. Michael Olise (francia, Bayern München)

