Így reagált a Liverpool arra, hogy Szalah megint hoppon maradt az Aranylabda-szavazáson

Amikor a tavasszal még kétséges volt, hogy Mohamed Szalah meghosszabbítja-e a szerződését a Liverpool csapatával, mert a szaúdi bajnokságba is csábították, az egyiptomi támadó többször is hangsúlyozta, hogy még nagy trófeákat szeretne nyerni. S nem tagadta, hogy az Aranylabda is a célkeresztjében van. Amikor eldőlt, hogy marad a Liverpoolnál, és már biztos volt, hogy megnyerik a Premier League-et, májusban arról beszélt, úgy érzi, még soha nem volt ilyen jó esélye arra, hogy hozzá kerüljön az Aranylabda. Ekkor mindenesetre a BL-ben a Pool a 16 között már elvérzett a későbbi végső győztes Paris Saint-Germain ellen. Nos, a szezon végén Angliában a futballszakírók szavazásán Szalah elsöprő fölénnyel lett a Premier League legjobbja. Ő lett a gólkirály 29 góllal, és adott 18 gólpasszt is. Minden sorozatot nézve pedig a szezonban 52 meccsen 34 gólt és 23 gólpasszt jegyzett.

Mohamed Szalah főszerepet vállalt a Liverpool huszadik bajnoki címéből. Fotó: Alfie Cosgrove

Angliában a szigetországi Futballszakírók Szövetségének (FWA) szavazásán Mohamed Szalah 2018 és 2022 után harmadszor érdemelte ki a Premier League legjobbját megillető elismerést. A szavazáson több mint 900 brit sportújságíró vett részt, Szalah a voksok 90 százalékát gyűjtötte be, megelőzve Virgil van Dijket, Alexander Isakot (akkor még Newcastle United, ma már Liverpool) és Declan Rice-t (Arsenal).

Mohamed Szalah 33 évesen üldözheti tovább az Aranylabdát

Az Aranylabda-szavazáson azonban Szalahnak hétfőn be kellett érnie a negyedik hellyel Ousmané Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) és Vitinha (PSG) mögött. A liverpooli This Is Anfield portál arról ír, hogy így továbbra is várniuk kell az Aranylabdára, amit a Vörösöktől legutóbb Michael Owen nyert el 2001-ben, azóta Virgil van Dijk (2019) és Sadio Mané (2022) a második helyen végzett, most pedig Szalah az eddigi legjobb helyezését elérve futott be a negyedik helyre. Ez volt Szalah hatodik jelölése, 2019-ben és 2022-ben egyaránt ötödik lett.

Idén tehát a francia Ousmané Dembélé lett a befutó, aki a PSG-vel megnyerte a BL és a francia bajnokságot is, a párizsiak nagy meneteléséből pedig 35 góllal és 16 gólpasszal vette ki a részét. Vannak, akik Dembélé megkoronázásának Liverpoolban is örülnek, Ibrahima Konaté és Hugo Ekitiké azonnal gratuláltak válogatottbeli csapattársuknak. Ám miként a Liverpool.com is írja, ez semmiképpen sem vált ki rosszallást Szalahból, aki 33 évesen üldözheti tovább az Aranylabdát.