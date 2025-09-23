Amíg Dembélét Párizsban ünnepelték, addig a társai Marseille-ben verekedtek

Hétfő este rangadót rendeztek a francia labdarúgó-bajnokságban, amelyen a bajnokságot eddig veretlenül vezető címvédő, a Paris Saint-Germain elveszítette a Marseille elleni derbit (0-1), ráadásul a meccs igencsak botrányos körülmények közepette ért véget. Pedig a párizsiak számára éppen a francia fővárosban megrendezett Aranylabda-gálán lehetett volna a nap csúcspontja, miután a csapat sérült támadója, Ousmane Dembélé kapta a legrangosabb egyéni díjat. Most mondhatnánk, hogy a PSG kihozta döntetlenre a hétfő estét, ám a bajnoki lefújását követő botrány miatt komoly büntetés elé néz a PSG, amely tartalékosan állt fel a csúcsrangadóra, mivel Dembélé, Doué, Barcola, Neves sem játszott ezen az összecsapáson, amelyet eredetileg vasárnap kellett volna lejátszani, de a rossz időjárás miatt erre nem kerülhetett sor.

Dembélé ünnepét jelentősen elrontották a vereséget szenvedő és balhézó csapattársai Fotó: Franck Fife / AFP

A mérkőzés egyetlen gólja az első félidő 5. percében esett, Nayef Aguerd volt eredményes. A PSG hiába tett meg mindent az egyenlítésért, ez nem sikerült, így a Marseille nyerte meg a számára oly fontos meccset, amely az Origo.hu szerint 2011 óta először tudta legyőzni a Stade Vélodrome-ban nagy riválisát.

A Le Classique emlékezetes botrányai 1975. május 9. (OM–PSG 2:2)

A viszály ezen a kupameccsen kezdődött, hiszen amikor egyenlített a Marseille otthonában, elszabadultak az indulatok, a heves déliek a mérkőzés után verekedést kezdeményeztek. A visszavágón a PSG nyert, amit a Marseille labdarúgói nehezen viseltek, csalást kiáltottak, majd az öltözőben megverték a játékvezetőt.

1988. május 21. (OM–PSG 1:2)

A PSG második alkalommal nyert a Marseille otthonában, míg a fővárosiak számára ez a siker a bennmaradást jelentette a Ligue 1-ban, addig az OM-nek emiatt el kellett búcsúznia a nemzetközi kupás helyektől. Az OM-sztárja, Jean-Pierre Papin gólhelyzetben volt, amikor a PSG védője egy bírót imitáló trükkel átverte (fütyült egyet), mire Papin megállt. A Marseille elnöke, Bernard Tapie megkereste a bírót, azt mondta, nem tudja garantálni a biztonságát, hogy épségben hazaér.

1992. december 18. (PSG–OM 0:1)

A legdurvább derbi, sokan ehhez a naphoz kötik a Le Classique kialakulását. Erre az időszakra már mindkét oldalon felgyülemlett a sérelem – vélt és valós –, így a mérkőzés egymás aprításáról szólt, több mint 50 szabálytalanságot követtek el a csapatok összességében, Éric Di Meco megütötte a PSG játékosát, Patrick Colletert.

2000. február 15. (OM–PSG 4:1)

A találkozó a Leroy-ütközetről marad emlékezetes, amikor Laurent és Jérome ugyan egy évvel korábban még csapattársak voltak Párizsban, de most ellenségek. Laurent keményen szerelt, majd erre Jérome megrúgta őt, ebből egy verekedés kerekedett, ahol kiállították a két vétkest.

2004. november 7. (PSG–OM 2:1)

Bosszú az árulókon, ugyanis Frédéric Déhu és Fabrice Fiorese korábban a PSG játékosai voltak, azonban átigazoltak az OM-hez. Különösen Fiorese igazolása fájt a párizsiaknak, éppen ezért nem volt bölcs döntés Fioresét a szögletekre kijelölni, ugyanis a szurkolók rendre a kezük ügyébe kerülő tárgyakkal vették őt célba. A rohamrendőröknek kellett megvédenie a csatárt.

2005. október 16. (OM–PSG 1:0)

Előbb a PSG öltözőjében ammóniaszag terjengett, ami miatt a játékosok köhögni kezdtek, nem tudtak a felkészülésre koncentrálni. Ezért közvetlen az OM-ultrák közelébe költöztették őket a helyi szervezők – akik természetesen szintén OM-drukkerek voltak –, majd amikor már készültek volna a meccsre, Clara Morgane – egykori pornószínésznő, OM-drukker és tősgyökeres marseille-i – zavarta meg az öltözködésüket, így a játékosok nem tudtak koncentrálni a meccsen.

2020-ban több játékost is kiállítottak a PSG-ből, ráadásul Payet és Thauvin folyamatosan hergelte a fővárosiakat, amiért elbukták a BL-döntőt.

Az indulatok a találkozó végén, a 90. percben szabadultak el, amikor a játékvezető kiállította a hazaiak edzőjét, Roberto De Zerbit, aki nem tudott parancsolni az indulatainak, amikor egy játékosát a kelleténél durvábban választották el a labdától a párizsiak.