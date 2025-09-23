  • Magyar Nemzet
  • Amíg Dembélét Párizsban ünnepelték, addig a társai Marseille-ben verekedtek
Amíg Dembélét Párizsban ünnepelték, addig a társai Marseille-ben verekedtek

Az Olympique de Marseille labdarúgócsapata 1-0-ra nyert a bajnokságban eddig veretlen és 100 százalékos PSG ellen, ám a rangadó nem erről, hanem a találkozó végén kialakult botrányos jelenetekről marad majd emlékezetes. Ugyanis a BL-győztes csapat játékosai tettek arról, hogy ne csak Ousmane Dembélé legyen a címlapokon az elnyert Aranylabdájával, hanem ők is, miután tömegverekedést robbantottak ki a helyi biztonsági emberekkel.

Molnár László
2025. 09. 23. 9:13
A Marseille és a PSG bajnokija ezúttal is botránnyal zárult
A Marseille és a PSG bajnokija ezúttal is botránnyal zárult Fotó: CHRISTOPHE SIMON Forrás: AFP
Hétfő este rangadót rendeztek a francia labdarúgó-bajnokságban, amelyen a bajnokságot eddig veretlenül vezető címvédő, a Paris Saint-Germain elveszítette a Marseille elleni derbit (0-1), ráadásul a meccs igencsak botrányos körülmények közepette ért véget. Pedig a párizsiak számára éppen a francia fővárosban megrendezett Aranylabda-gálán lehetett volna a nap csúcspontja, miután a csapat sérült támadója, Ousmane Dembélé kapta a legrangosabb egyéni díjat. Most mondhatnánk, hogy a PSG kihozta döntetlenre a hétfő estét, ám a bajnoki lefújását követő botrány miatt komoly büntetés elé néz a PSG, amely tartalékosan állt fel a csúcsrangadóra, mivel Dembélé, Doué, Barcola, Neves sem játszott ezen az összecsapáson, amelyet eredetileg vasárnap kellett volna lejátszani, de a rossz időjárás miatt erre nem kerülhetett sor.

Dembélé ünnepét jelentősen elrontották a vereséget szenvedő és balhézó csapattársai
Dembélé ünnepét jelentősen elrontották a vereséget szenvedő és balhézó csapattársai    Fotó: Franck Fife / AFP

Dembélé ünnepét jelentős mértékben beárnyékolták a társak

A mérkőzés egyetlen gólja az első félidő 5. percében esett, Nayef Aguerd volt eredményes. A PSG hiába tett meg mindent az egyenlítésért, ez nem sikerült, így a Marseille nyerte meg a számára oly fontos meccset, amely az Origo.hu szerint 2011 óta először tudta legyőzni a Stade Vélodrome-ban nagy riválisát. 

A Le Classique emlékezetes botrányai

  • 1975. május 9. (OM–PSG 2:2)
  • A viszály ezen a kupameccsen kezdődött, hiszen amikor egyenlített a Marseille otthonában, elszabadultak az indulatok, a heves déliek a mérkőzés után verekedést kezdeményeztek. A visszavágón a PSG nyert, amit a Marseille labdarúgói nehezen viseltek, csalást kiáltottak, majd az öltözőben megverték a játékvezetőt. 
  • 1988. május 21. (OM–PSG 1:2)
  • A PSG második alkalommal nyert a Marseille otthonában, míg a fővárosiak számára ez a siker a bennmaradást jelentette a Ligue 1-ban, addig az OM-nek emiatt el kellett búcsúznia a nemzetközi kupás helyektől. Az OM-sztárja, Jean-Pierre Papin gólhelyzetben volt, amikor a PSG védője egy bírót imitáló trükkel átverte (fütyült egyet), mire Papin megállt. A Marseille elnöke, Bernard Tapie megkereste a bírót, azt mondta, nem tudja garantálni a biztonságát, hogy épségben hazaér.
  • 1992. december 18. (PSG–OM 0:1)
  • A legdurvább derbi, sokan ehhez a naphoz kötik a Le Classique kialakulását. Erre az időszakra már mindkét oldalon felgyülemlett a sérelem – vélt és valós –, így a mérkőzés egymás aprításáról szólt, több mint 50 szabálytalanságot követtek el a csapatok összességében, Éric Di Meco megütötte a PSG játékosát, Patrick Colletert. 
  • 2000. február 15. (OM–PSG 4:1)
  • A találkozó a Leroy-ütközetről marad emlékezetes, amikor Laurent és Jérome ugyan egy évvel korábban még csapattársak voltak Párizsban, de most ellenségek. Laurent keményen szerelt, majd erre Jérome megrúgta őt, ebből egy verekedés kerekedett, ahol kiállították a két vétkest. 
  • 2004. november 7. (PSG–OM 2:1)
  • Bosszú az árulókon, ugyanis Frédéric Déhu és Fabrice Fiorese korábban a PSG játékosai voltak, azonban átigazoltak az OM-hez. Különösen Fiorese igazolása fájt a párizsiaknak, éppen ezért nem volt bölcs döntés Fioresét a szögletekre kijelölni, ugyanis a szurkolók rendre a kezük ügyébe kerülő tárgyakkal vették őt célba. A rohamrendőröknek kellett megvédenie a csatárt. 
  • 2005. október 16. (OM–PSG 1:0)
  • Előbb a PSG öltözőjében ammóniaszag terjengett, ami miatt a játékosok köhögni kezdtek, nem tudtak a felkészülésre koncentrálni. Ezért közvetlen az OM-ultrák közelébe költöztették őket a helyi szervezők – akik természetesen szintén OM-drukkerek voltak –, majd amikor már készültek volna a meccsre, Clara Morgane – egykori pornószínésznő, OM-drukker és tősgyökeres marseille-i – zavarta meg az öltözködésüket, így a játékosok nem tudtak koncentrálni a meccsen. 
  • 2020-ban több játékost is kiállítottak a PSG-ből, ráadásul Payet és Thauvin folyamatosan hergelte a fővárosiakat, amiért elbukták a BL-döntőt.

Az indulatok a találkozó végén, a 90. percben szabadultak el, amikor a játékvezető kiállította a hazaiak edzőjét, Roberto De Zerbit, aki nem tudott parancsolni az indulatainak, amikor egy játékosát a kelleténél durvábban választották el a labdától a párizsiak.

Az egész meccsre a „koronát” a lefújás utáni tömegverekedés tette fel. Ugyan senki sem tudja, pontosan miért is pattant el igazán a párizsi játékosok fejében a húr, de a felvételeken tökéletesen látszik, hogy 

a PSG labdarúgói összecsaptak a fekete ruhát viselő biztonsági személyzet tagjaival, és végül úgy kellett szétválasztani a feleket. 

Az esetnek minden bizonnyal lesz még következménye, és vélhetően több részlet is kiderül majd arról, pontosan mi történt a mérkőzés végén.

