  „Mindig itt voltál nekem..." – ezért sírta el magát az Aranylabda győztese + videó
Ousmane DembéléaranylabdaAranylabda-gála
„Mindig itt voltál nekem..." – ezért sírta el magát az Aranylabda győztese + videó

Nem történt meglepetés az Aranylabda-gála legfontosabb díjánál, a France Football Ousmane Dembélének ítélte oda az elismerést. A friss aranylabdás Dembélé a beszédében elsősorban az édesanyját emelte ki, és nem is tudta visszatartani a könnyeit.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 5:30
Ousmane Dembélé túlcsorduló érzelmekkel élte meg a sikert
Ousmane Dembélé túlcsorduló érzelmekkel élte meg a sikert Fotó: Franck Fife Forrás: AFP
A Paris Saint-Germainnel többek között bajnok és BL-győztes Ousmane Dembélé Franciaország nyolcadik Aranylabdáját szerezte meg – a háromszoros győztes Michel Platini mellett Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane és Karim Benzema nyert korábban –, ezzel a kétszeres világbajnok nemzet beérte az eddigi legeredményesebb Argentínát, melynek mind a nyolc elismerése Lionel Messi révén jött össze.

Ousmane Dembélé az édesanyját is kiemelte a beszédében
Ousmane Dembélé az édesanyját is kiemelte a beszédében (Fotó: Franck Fife/AFP)

Így mondott köszönetet Ousmane Dembélé

– Nincsenek szavaim, de nézzék el nekem, nem könnyű most. Ez az egyik legjobb dolog, amit elértem az eddigi karrierem során. Hogy Ronaldinhótól vehetem át a díjat, a labdarúgás legendájától, valami egészen elképesztő. A Paris Saint-Germain egy hihetetlen család, már az első napomtól kezdve csodálatos volt hozzám mindenki, az elnök pedig az első kapcsolatfelvételtől kivételes volt. Szeretném megköszönni a PSG stábjának is, Luis Enrique karrierem egyik legfontosabb személye. A csapattársaim a rossz pillanataimban is velem voltak, ez nem egyéni elismerés, hanem mindannyiunk sikere – mondta Dembélé.

Az előző idényben 53 tétmeccsen 35 gólig és 16 gólpasszig jutó francia támadó nem tudta visszatartani a könnyeit, amikor az édesanyjáról beszélt, végül az est egyik házigazdája, Kate Scott hívta fel a színpadra a boldog szülőt, aki aztán megvigasztalta a PSG klasszisát.

Szeretnék köszönetet mondani az édesanyámnak is. Mindig itt voltál nekem, mama, itt, mellettem. A családommal nagyon sok mindenen átmentünk, de mindig összetartunk.

A gálának helyszínt adó Théatre du Chatele közönsége már Dembélé nevének kimondása előtt a játékos keresztnevét skandálta, az utcán pedig a győztes ismertetése után tört ki óriási örömünnep. Nem véletlenül, hiszen Dembélé a hazájában örvendhetett a díjnak, ráadásul 2001 óta ő lett az első olyan futballista, aki a saját nemzetének egyik klubjában futballozva nyert – legutóbb az akkor a Liverpoolban szereplő Michael Owen örülhetett.

Örömünnep Párizsban:

Érdemes még kiemelni, hogy Dembélé sikerével folytatódik a sorozat, 2013 óta csak 28 esztendős vagy idősebb játékos diadalmaskodott. Az előző ennél fiatalabb győztes az akkor 25 éves Lionel Messi volt 2012-ben.

A férfi Aranylabda-díj végeredménye:

ARANYLABDA-GÁLA, A GYŐZTESEK

  • Női Kopa-díj: Vicky López (spanyol, FC Barcelona) 
  • Férfi Kopa-díj: Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
  • Női Cruyff-díj: Sarina Weigmann (holland, Anglia)
  • Férfi Cruyff-díj: Luis Enrique (spanyol, Paris Saint-Germain)
  • Női Jasin-díj: Hannah Hampton (angol, Chelsea) 
  • Férfi Jasin-díj: Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain és Manchester City)
  • Női Gerd Müller-díj: Eva Pajor (lengyel, FC Barcelona)
  • Férfi Gerd Müller-díj: Gyökeres Viktor (svéd, Sporting CP és Arsenal)
  • Az év női klubja: Arsenal (angol)
  • Az év férfi klubja: Paris Saint-Germain (francia)
  • Sócrates-díj: Xana Alapítvány
  • Női Aranylabda: Aitana Bonmatí (spanyol, FC Barcelona)
  • Férfi Aranylabda: Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)

 

