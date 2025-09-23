A spanyolok Gyökeres Viktor díja ellen hangolnak az Aranylabda-gála után Mbappé miatt

Hétfő este rendezték a 2025-ös Aranylabda-gálát Párizsban, ahol az előző idény legjobb labdarúgóit díjazták. A férfi Aranylabdát pályafutása során először kapta Ousmane Dembélé, míg a nőknél zsinórban harmadszor nyert a Barcelona kiválósága, Aitana Bonmatí. De elismerésben részesült az Arsenal támadója, Gyökeres Viktor is, aki a legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát vehette át a francia fővárosban. Gyökeres az előző idényt még a portugál Sportingnál töltötte, ahol minden sorozatot figyelembe véve 52 tétmeccsen 54 gólt rúgott. Ugyanakkor nemcsak Spanyolországban, hanem Angliában is sokan megkérdőjelezik, hogy a svéd támadónak kellett-e kapni ezt az elismerést.

Gyökeres Viktor a hihetetlen szezonja után igazolt az Arsenalhoz 2025 nyarán. Fotó: AFP/Henry Nicholls

Az aranycipős Mbappét is megelőzte Gyökeres

A Marca külön cikkben hangsúlyozza ki, hogy Gyökeres úgy nyerte meg a Gerd Müller-díjat, hogy az előző évadban a Real Madrid sztárja, Kylian Mbappé kapta az Aranycipőt.

Az európai bajnokságok gólszerzői között kiosztott elismerést a 31 gólos Mbappé a 39 bajnoki találattal záró Gyökeres előtt zárt, miután a La Liga kettes szorzót ért, míg a portugál csak másfelest.

A spanyol portál ezt a tényt kiemeli, illetve hozzáteszi, hogy Gyökeres még így is megelőzte fél ponttal Mohamed Szalahot az Aranycipő-versenyen. Ugyanakkor a közösségi médiában sokan úgy vélik, hogy a Real támadója csak azért nem kaphatta meg a díjat, mert a királyi gárda idén bojkottálta a rendezvényt – a 2024-ben történtek miatt, amikor nem Vinícius Júnior kapta az Aranylabdát.

Az Arsenal azt írta az oldalán, hogy a Gerd Müller-díjat 2021 óta adják oda, az elmúlt idényekben győztes támadóknak ennyi gól kellett hozzá:

A díjról még ismeretes, hogy 2021-ben, amikor Lewandowski megkapta az elismerést, akkor sokan azzal viccelődtek, hogy a France Football csak azért hozta ezt létre, hogy a 2020-ban Aranylabdától megfosztott lengyel csatárt kárpótolják.