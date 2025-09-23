  • Magyar Nemzet
  A spanyolok Gyökeres Viktor díja ellen hangolnak az Aranylabda-gála után Mbappé miatt
A spanyolok Gyökeres Viktor díja ellen hangolnak az Aranylabda-gála után Mbappé miatt

Gyökeres Viktor, az Arsenal 26 éves támadója kapta 2025-ben a legeredményesebb gólszerzőnek járó Gerd Müller-díjat hétfő este. Gyökeres az Aranylabda-gála során vehette át az elismerést. A svéd támadó Kylian Mbappét és Erling Haalandot is megelőzte az előző idényben nyújtott elképesztő teljesítményéért, de a spanyolok értetlenkednek miatta.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 7:35
Gyökeres Viktor az Aranylabda-gálán nem maradt díj nélkül Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
Hétfő este rendezték a 2025-ös Aranylabda-gálát Párizsban, ahol az előző idény legjobb labdarúgóit díjazták. A férfi Aranylabdát pályafutása során először kapta Ousmane Dembélé, míg a nőknél zsinórban harmadszor nyert a Barcelona kiválósága, Aitana Bonmatí. De elismerésben részesült az Arsenal támadója, Gyökeres Viktor is, aki a legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát vehette át a francia fővárosban. Gyökeres az előző idényt még a portugál Sportingnál töltötte, ahol minden sorozatot figyelembe véve 52 tétmeccsen 54 gólt rúgott. Ugyanakkor nemcsak Spanyolországban, hanem Angliában is sokan megkérdőjelezik, hogy a svéd támadónak kellett-e kapni ezt az elismerést. 

Gyökeres Viktor a hihetetlen szezonja után igazolt az Arsenalhoz 2025 nyarán
Gyökeres Viktor a hihetetlen szezonja után igazolt az Arsenalhoz 2025 nyarán. Fotó: AFP/Henry Nicholls

Az aranycipős Mbappét is megelőzte Gyökeres

A Marca külön cikkben hangsúlyozza ki, hogy Gyökeres úgy nyerte meg a Gerd Müller-díjat, hogy az előző évadban a Real Madrid sztárja, Kylian Mbappé kapta az Aranycipőt. 

Az európai bajnokságok gólszerzői között kiosztott elismerést a 31 gólos Mbappé a 39 bajnoki találattal záró Gyökeres előtt zárt, miután a La Liga kettes szorzót ért, míg a portugál csak másfelest. 

A spanyol portál ezt a tényt kiemeli, illetve hozzáteszi, hogy Gyökeres még így is megelőzte fél ponttal Mohamed Szalahot az Aranycipő-versenyen. Ugyanakkor a közösségi médiában sokan úgy vélik, hogy a Real támadója csak azért nem kaphatta meg a díjat, mert a királyi gárda idén bojkottálta a rendezvényt – a 2024-ben történtek miatt, amikor nem Vinícius Júnior kapta az Aranylabdát. 

Az Arsenal azt írta az oldalán, hogy a Gerd Müller-díjat 2021 óta adják oda, az elmúlt idényekben győztes támadóknak ennyi gól kellett hozzá:

A díjról még ismeretes, hogy 2021-ben, amikor Lewandowski megkapta az elismerést, akkor sokan azzal viccelődtek, hogy a France Football csak azért hozta ezt létre, hogy a 2020-ban Aranylabdától megfosztott lengyel csatárt kárpótolják.

Gyökeres az Aranylabda-szavazáson is nagy neveket előzött meg

A svéd támadó az Aranylabdán a 15. helyen zárt, így olyan futballistákat előzött meg, mint

  • az előző év másodikát, Viníciust (16.)
  • a kétszeres Gerd Müller-díj győztesét, Robert Lewandowskit (17.)
  • a PSG BL-győztes portugál középpályását, Joao Nevest (19.)
  • és a Manchester City támadóját, Erling Haalandot (26.)
Íme, a 2025-ös férfi Aranylabda végeredménye
Íme, a 2025-ös férfi Aranylabda végeredménye. Fotó: X/Ballon d'Or

