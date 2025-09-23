Megvan az év videója? Így gratulált Yamal az Aranylabda-győztes Dembélének

A Franciaország nyolcadik Aranylabdáját megszerző Ousmane Dembélé az előzetesen vártaknak megfelelően megelőzte Lamine Yamalt, aki szemmel láthatóan nem viselte jól a döntést. A Barcelona 18 esztendős csillaga azért nem dőlt a kardjába – vagy fakadt ki úgy, mint tavaly Vinícius Júnior és a Real Madrid –, inkább sportszerűen gratulált a győztesnek.
Yamal még egyszer gratulált:
Lamine Yamal diadala az Aranylabda-gálán
Yamalnak azért így sem kellett üres kézzel hazamennie, a legjobb 21 éven aluli játékosnak járó Kopa-díjat ő kapta meg, ráadásul egymás után másodszor, erre pedig még nem volt példa korábban. A történelmet író spanyol futballista az előző idényben 18 góllal és 25 gólpasszal vette ki a részét a Barcelona bajnoki címéből, valamint a két kupasikeréből.
A férfi Aranylabda-díj végeredménye:
ARANYLABDA-GÁLA, A GYŐZTESEK
- Női Kopa-díj: Vicky López (spanyol, FC Barcelona)
- Férfi Kopa-díj: Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
- Női Cruyff-díj: Sarina Weigmann (holland, Anglia)
- Férfi Cruyff-díj: Luis Enrique (spanyol, Paris Saint-Germain)
- Női Jasin-díj: Hannah Hampton (angol, Chelsea)
- Férfi Jasin-díj: Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain és Manchester City)
- Női Gerd Müller-díj: Eva Pajor (lengyel, FC Barcelona)
- Férfi Gerd Müller-díj: Gyökeres Viktor (svéd, Sporting CP és Arsenal)
- Az év női klubja: Arsenal (angol)
- Az év férfi klubja: Paris Saint-Germain (francia)
- Sócrates-díj: Xana Alapítvány
- Női Aranylabda: Aitana Bonmatí (spanyol, FC Barcelona)
- Férfi Aranylabda: Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)