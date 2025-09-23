  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Megvan az év videója? Így gratulált Yamal az Aranylabda-győztes Dembélének
Ousmane DembéléaranylabdaLamine YamalAranylabda-gála
magyar

Megvan az év videója? Így gratulált Yamal az Aranylabda-győztes Dembélének

Ousmane Dembélé nyerte meg a 2025-ös Aranylabdát a férfiaknál, és bár Lamine Yamal csalódott volt, hogy lemaradt az elismerésről, sportszerűen gratulált a Paris Saint-Germain klasszisának. Yamal végül a Kopa-díjjal vigasztalódott.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 6:05
Lamine Yamal a második helyen végzett az Aranylabda szavazáson Fotó: Jose Breton Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Franciaország nyolcadik Aranylabdáját megszerző Ousmane Dembélé az előzetesen vártaknak megfelelően megelőzte Lamine Yamalt, aki szemmel láthatóan nem viselte jól a döntést. A Barcelona 18 esztendős csillaga azért nem dőlt a kardjába – vagy fakadt ki úgy, mint tavaly Vinícius Júnior és a Real Madrid –, inkább sportszerűen gratulált a győztesnek. 

Lamine Yamal gratulált az Aranylabda-győztes Ousmane Dembélének
Lamine Yamal gratulált az Aranylabda-győztes Ousmane Dembélének (Fotó: X/Twitter)

Yamal még egyszer gratulált:

Lamine Yamal diadala az Aranylabda-gálán

Yamalnak azért így sem kellett üres kézzel hazamennie, a legjobb 21 éven aluli játékosnak járó Kopa-díjat ő kapta meg, ráadásul egymás után másodszor, erre pedig még nem volt példa korábban. A történelmet író spanyol futballista az előző idényben 18 góllal és 25 gólpasszal vette ki a részét a Barcelona bajnoki címéből, valamint a két kupasikeréből. 

A férfi Aranylabda-díj végeredménye:

ARANYLABDA-GÁLA, A GYŐZTESEK

  • Női Kopa-díj: Vicky López (spanyol, FC Barcelona) 
  • Férfi Kopa-díj: Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
  • Női Cruyff-díj: Sarina Weigmann (holland, Anglia)
  • Férfi Cruyff-díj: Luis Enrique (spanyol, Paris Saint-Germain)
  • Női Jasin-díj: Hannah Hampton (angol, Chelsea) 
  • Férfi Jasin-díj: Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain és Manchester City)
  • Női Gerd Müller-díj: Eva Pajor (lengyel, FC Barcelona)
  • Férfi Gerd Müller-díj: Gyökeres Viktor (svéd, Sporting CP és Arsenal)
  • Az év női klubja: Arsenal (angol)
  • Az év férfi klubja: Paris Saint-Germain (francia)
  • Sócrates-díj: Xana Alapítvány
  • Női Aranylabda: Aitana Bonmatí (spanyol, FC Barcelona)
  • Férfi Aranylabda: Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu