Megvan az év videója? Így gratulált Yamal az Aranylabda-győztes Dembélének

A Franciaország nyolcadik Aranylabdáját megszerző Ousmane Dembélé az előzetesen vártaknak megfelelően megelőzte Lamine Yamalt, aki szemmel láthatóan nem viselte jól a döntést. A Barcelona 18 esztendős csillaga azért nem dőlt a kardjába – vagy fakadt ki úgy, mint tavaly Vinícius Júnior és a Real Madrid –, inkább sportszerűen gratulált a győztesnek.

Lamine Yamal gratulált az Aranylabda-győztes Ousmane Dembélének (Fotó: X/Twitter)

Yamal még egyszer gratulált:

When Lamine Yamal congratulate Ousmane Dembele after his victory at the 2025 Ballon d'Or pic.twitter.com/bsoD2ppqDI — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Lamine Yamal diadala az Aranylabda-gálán

Yamalnak azért így sem kellett üres kézzel hazamennie, a legjobb 21 éven aluli játékosnak járó Kopa-díjat ő kapta meg, ráadásul egymás után másodszor, erre pedig még nem volt példa korábban. A történelmet író spanyol futballista az előző idényben 18 góllal és 25 gólpasszal vette ki a részét a Barcelona bajnoki címéből, valamint a két kupasikeréből.

A férfi Aranylabda-díj végeredménye:

Ousmane Dembélé is the 2025' Ballon d'Or !

Here is the full ranking pic.twitter.com/CfJvw5K4Hd — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025