Amikor a Császárt királlyá koronázták – Albert Flórián Európa labdarúgásának csúcsára ért

A Ballon d’Or, vagyis az Aranylabda az európai klubfutball legfontosabb egyéni trófeája. A díjat 1956-ban alapította a rangos francia labdarúgó szaklap, a France Football. December 4-e minden fradistának pirosbetűs ünnep, hiszen 1967-ben ezen a napon lett hivatalos, hogy Albert Flórián kapta az Aranylabdát – írta a fradi.hu. Amikor a Császárt 1967-ben választották Európa legjobbjává, a hivatalos indoklás így jellemezte: „technikailag és taktikailag szinte felülmúlhatatlan egyéniség”. A voksoláson Albert Flórián olyan nagyágyúkat utasított maga mögé, mint Eusébio, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, vagy épp George Best. Az előző évi győztes, Bobby Charlton lett a második mögötte, tekintélyes, 28 pontos különbséggel lemaradva.

A Ferencváros történetének egyik legnagyobb legendája 540 meccsen 395-ször volt eredményes a zöld-fehér mezben, négy bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert, míg a válogatottban két világbajnokságon (1962 Chile, 1966 Anglia) és Európa-bajnokságon (Spanyolország 1964, Belgium 1972) is részt vett. Albert Flórián a Ferencvárossal elért számos sikere mellett háromszor volt Magyarországon gólkirály, azonban legnagyobb egyéni elismerését 1967-ben nyerte el a kontinens legjobb futballistájának járó Aranylabdával.

A hírről a világsztár felesége értesült először, meglehetősen érdekes módon.

– Hogyan tudta meg a Császár, hogy Európa legjobb labdarúgója lett? Egy decemberi, átlagosnak tűnő napon Albertéknél csörgött a telefon, amit Irénke vett fel. A telefonba úgy köszönt be az MTI újságírója: az egyetlen magyar Aranylabdás feleségével beszélek? Az első megdöbbenés után hívta oda a feleség Albert Flóriánt a telefonhoz, akkor tudta meg a Császár, hogy ő végzett az élen a rangsorban – olvasható a Császár 75 című könyvben.

Albert Flórián az egyetlen magyar futballista, aki elnyerte a sportág egyik legnagyobb elismerését, az Aranylabdát (Fotó: fradi.hu)

– Nem találok szavakat, olyan nagy az örömöm. Nem is gondolhattam arra, hogy ebben a nagy mezőnyben első leszek. Úgy érzem, pályafutásom eddigi legeredményesebb éve volt az idei. Mindezeken kívül egyik legnagyobb vágyam is teljesült: az év végén feleségemnek fiúgyermeke született. Egyesek nemigen örültek a sikeremnek, de hát én azóta is azzal vigasztalom magam, és sűrűn hangoztatom, hogy ez az egyedüli olyan labda a pályafutásom során, amelyet még egyetlen védő sem tudott elvenni tőlem – fogalmazott az egyetlen magyar aranylabdás, amikor megtudta a hírt.

Akkoriban nem tartottak fényes gálát az Aranylabda átadására, az volt a szokás, hogy akinek odaítélték, a klubjánál, hazai közönség előtt vehette át. Albert Flóriánnak a Szovjetunió elleni mérkőzés előtt, a Népstadionban kellett volna átvennie a trófeát, ez még inkább emelte volna a rangját. Sajnos azonban a Császár sérült volt, így a Gundel étteremben tartott banketten adta át neki a díjat a France Football főszerkesztője. Ő volt addig az egyetlen, aki nem a pályán kapta meg a rangos elismerést, amit december 4-én ítélték oda Albertnek, ám 1968. május 4-én vehette először a kezébe.