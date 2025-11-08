Nagy veszélyben vannak a gyerekek: ezt nem szabad félvállról venni

Mára „kicsúszott a kontroll alól” a digitális eszközök használata, aminek a gyermekek esetében megvannak a veszélyei – hívta fel a figyelmet az Inforádió műsorában a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettese. Nagy Péter a képernyőidő-csökkentés lehetőségeiről beszélgetett a műsorban, amelynek keretében elárulta: a szülők különböző testi és fizikai problémák, elhízás, valamint alvásproblémák miatt fordultak gyerekeikkel a kórház szakembereihez.

A túlzott képernyőhasználat nemcsak ártatlan időtöltés (Fotó: Pexels)

Nagy Péter tájékoztatása szerint az is hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek rosszul alszanak, ingerülten kelnek vagy nehéz őket felébreszteni, hogy lefekvés előtt sokáig nyomkodják vagy nézik a kütyüjeiket. Figyelmeztetett, hogy nagyon komoly pszichés tünetek is lehetnek, mert

a digitális világ, illetve az okoseszközök túlzásba vitt használata felerősíthet bizonyos problémákat, főleg azoknál, akik hajlamosabbak a szorongásra vagy nagyon stresszesek.

A közösségi médiában és más platformokon ugyanis azzal is szembesülhet a gyermek, hogy mások élete könnyebb, más családok boldogabbak, és ez a folyamatos viszonyítás, összehasonlítás depressziót vagy más pszichés zavart válthat ki. A lányoknál ugyancsak az állandó megfelelési kényszer miatt adott esetben testképzavar alakulhat ki, és folyamatosan elégedetlenek lesznek magukkal.

Olyan gyerekek kerülnek kórházba, de minimum ambuláns ellátásba, akiknek nem kellene. Pszichés vagy egyéb egészségügyi problémáikat sok esetben a túlzott képernyőhasználat és online jelenlét okozza, ami megelőzhető lenne

– jegyezte meg Nagy Péter.

Azt tanácsolja a szülőknek, hogy ha már azt érzik, túl sokat van a gyerek a képernyő előtt, kezdjék el mérni, mennyi időt tölt ilyen tevékenységgel. Nagyon fontos, hogy ebben az egész család vegyen részt, mert sok esetben tapasztalható az, hogy nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is sokat telefonoznak, tévéznek. Nagy Péter szerint célszerű naplót vezetni, amibe fel lehet írni, hogy az egyes családtagok mennyi időt töltöttek a képernyő előtt.

Nagy Péter szerint olyan gyerekek kerülnek kórházba, de minimum ambuláns ellátásba, akiknek nem kellene (Fotó: Pexels)

Érdemes kitűzni egy célt, hogy egy vagy két hónap múlva mennyivel szeretnénk csökkenteni a képernyőidőt. A tudományos igazgatóhelyettes szerint nagyon fontos, hogy a családban megbeszéljék, honnan indulnak és hova szeretnének eljutni. Azt javasolja, hogy mérhető és reális célokat tűzzön ki magának, illetve a gyermekének mindenki.