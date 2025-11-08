okostelefonosokostelefonfüggőgyermek

Nagy veszélyben vannak a gyerekek: ezt nem szabad félvállról venni

Alvászavar, szorongás, testképzavar – a túlzott képernyőhasználat nemcsak ártatlan időtöltés, hívta fel a figyelmet az Inforádió műsorában a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettese. Nagy Péter szerint egyre több szülő fordul orvoshoz, mert a digitális világ felborította a gyerek életét.

Magyar Nemzet
Forrás: Infostart2025. 11. 08. 12:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mára „kicsúszott a kontroll alól” a digitális eszközök használata, aminek a gyermekek esetében megvannak a veszélyei – hívta fel a figyelmet az Inforádió műsorában a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettese. Nagy Péter a képernyőidő-csökkentés lehetőségeiről beszélgetett a műsorban, amelynek keretében elárulta: a szülők különböző testi és fizikai problémák, elhízás, valamint alvásproblémák miatt fordultak gyerekeikkel a kórház szakembereihez. 

A túlzott képernyőhasználat nemcsak ártatlan időtöltés (Fotó: Pexels)
A túlzott képernyőhasználat nemcsak ártatlan időtöltés (Fotó: Pexels)

Nagy Péter tájékoztatása szerint az is hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek rosszul alszanak, ingerülten kelnek vagy nehéz őket felébreszteni, hogy lefekvés előtt sokáig nyomkodják vagy nézik a kütyüjeiket. Figyelmeztetett, hogy nagyon komoly pszichés tünetek is lehetnek, mert

a digitális világ, illetve az okoseszközök túlzásba vitt használata felerősíthet bizonyos problémákat, főleg azoknál, akik hajlamosabbak a szorongásra vagy nagyon stresszesek.

A közösségi médiában és más platformokon ugyanis azzal is szembesülhet a gyermek, hogy mások élete könnyebb, más családok boldogabbak, és ez a folyamatos viszonyítás, összehasonlítás depressziót vagy más pszichés zavart válthat ki. A lányoknál ugyancsak az állandó megfelelési kényszer miatt adott esetben testképzavar alakulhat ki, és folyamatosan elégedetlenek lesznek magukkal.

Olyan gyerekek kerülnek kórházba, de minimum ambuláns ellátásba, akiknek nem kellene. Pszichés vagy egyéb egészségügyi problémáikat sok esetben a túlzott képernyőhasználat és online jelenlét okozza, ami megelőzhető lenne

 – jegyezte meg Nagy Péter.

Azt tanácsolja a szülőknek, hogy ha már azt érzik, túl sokat van a gyerek a képernyő előtt, kezdjék el mérni, mennyi időt tölt ilyen tevékenységgel. Nagyon fontos, hogy ebben az egész család vegyen részt, mert sok esetben tapasztalható az, hogy nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is sokat telefonoznak, tévéznek. Nagy Péter szerint célszerű naplót vezetni, amibe fel lehet írni, hogy az egyes családtagok mennyi időt töltöttek a képernyő előtt.

Nagy Péter szerint olyan gyerekek kerülnek kórházba, de minimum ambuláns ellátásba, akiknek nem kellene (Fotó: Pexels)
Nagy Péter szerint olyan gyerekek kerülnek kórházba, de minimum ambuláns ellátásba, akiknek nem kellene (Fotó: Pexels)

Érdemes kitűzni egy célt, hogy egy vagy két hónap múlva mennyivel szeretnénk csökkenteni a képernyőidőt. A tudományos igazgatóhelyettes szerint nagyon fontos, hogy a családban megbeszéljék, honnan indulnak és hova szeretnének eljutni. Azt javasolja, hogy mérhető és reális célokat tűzzön ki magának, illetve a gyermekének mindenki.

Nagy Péter úgy véli, ha a gyerek látja, hogy az egész család részt vesz a folyamatban, könnyebben alkalmazkodik és nagyobb az esély rá, hogy betartja a megbeszélteket. Ugyanakkor arra is nagyon oda kell figyelni – hogy ezt a gyermek ne büntetésnek élje meg –, hogy valamilyen hasznos, izgalmas időtöltéssel töltsék ki azt az időt, ami felszabadul a telefonok, tabletek, játékok félretételével.

A Bethesda Gyermekkórház már tavaly elindított egy programot a képernyőidő csökkentése érdekében, amelyben mintegy száz család vett részt. A visszajelzések, tapasztalatok nagyon pozitívak voltak, és a gyerekeknek jutalom, jó érzés volt, hogy mást csinálhatnak a kütyük nyomkodása helyett. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekEurópai Unió

Az Európai Unió vessen végre véget a kóros hungarofóbiának!

Szájer József avatarja

Ezeregyszáz éves, erős nemzettel a hátunk mögött nyugodtak és megfontoltak vagyunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu