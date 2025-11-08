Legalább hétvégén aludjon, ha teheti, ne menjen tönkre az agya!

Meghaladta már a tudomány a „korán kelők” és az „éjszakai baglyok” elavult fogalmait – erről ír a Newsweek. Mint közölték, a Plos Biology folyóiratban megjelent tanulmány szerint valójában öt különböző alvótípus létezik – és mindegyik egyedi hatással van az agyműködésre, az általános jólétre és a mentális egészségre.

Megaladta már a tudomány a „korán kelők” és az „éjszakai baglyok” elavult fogalmait (Fotó: Pexels)

A kutatás több mint 770 fiatal felnőtt agyvizsgálati, életmódbeli és alvásminőségi adatait elemezte, feltárva, hogy az alvás sokkal összetettebb annál, mint hogy hány órát alszunk el éjszakánként. Öt alvásprofilt azonosítottak, amelyek a következők:

Rosszul alvók : Azok az emberek, akik nehezen alszanak el. Ők napközben gyakran nyugtalanok, fáradtak. Ez a csoport a legszorosabb összefüggést mutatta a szorongással, a depresszióval és a stresszel.

: Azok az emberek, akik nehezen alszanak el. Ők napközben gyakran nyugtalanok, fáradtak. Ez a csoport a legszorosabb összefüggést mutatta a szorongással, a depresszióval és a stresszel. Rugalmas alvók : Ők azok, akik mentális egészségügyi kihívásokról számoltak be, de alvási problémákról nem. A kutatók szerint természetes módon ellenállóbbak lehetnek a rossz alvás hatásaival szemben.

: Ők azok, akik mentális egészségügyi kihívásokról számoltak be, de alvási problémákról nem. A kutatók szerint természetes módon ellenállóbbak lehetnek a rossz alvás hatásaival szemben. Altatót használók : Olyan emberek, akiknek gyógyszerekre van szükségük az alváshoz.

: Olyan emberek, akiknek gyógyszerekre van szükségük az alváshoz. Keveset alvók : Azok, akik kevesebb mint hat-hét órát aludtak éjszakánként. Általában rosszabbul teljesítettek a memória- és gondolkodási feladatokban és nagyobb valószínűséggel mutattak nagyobb agressziót.

: Azok, akik kevesebb mint hat-hét órát aludtak éjszakánként. Általában rosszabbul teljesítettek a memória- és gondolkodási feladatokban és nagyobb valószínűséggel mutattak nagyobb agressziót. Alvási zavarral küzdők: Azok, akik töredezett alvással küzdenek, például mosdóba járással, légzési problémákkal vagy gyakori éjszakai felébredéssel. Ez a profil összefüggésbe hozható a szorongással, a gyengébb kognitív teljesítménnyel és a szerhasználattal.

Mindez azért lényeges, mert az alvási problémákat gyakran csak más betegségek tüneteiként tekintik, de ez a tanulmány összefüggést talált a rossz alvás és a mentális egészségügyi problémák kockázati tényezői között.

A kutatók szerint ezen öt profil alapján az orvosok hatékonyabban tudnak személyre szabott tanácsot adni a betegeknek.

A tudományban régóta ismert, hogy az alvás elengedhetetlen az érzelmek szabályozásához, a tanuláshoz és az emlékezéshez. Ez a kutatás azonban arra utal, hogy az alvás és az egészség közötti kapcsolatot mind a biológia, mind a viselkedés befolyásolja. A kutatól azonban figyelmeztettek: a tanulmány keresztmetszeti, nem pedig ok-okozati összefüggéseket mutat. Vagyis a rossz alvás hozzájárulhat a mentális egészségügyi problémákhoz, de a mentális egészségügyi problémák szintén okozhatnak alvászavarokat.