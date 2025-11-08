Szörnyű kamionos karambol történt az M5-ös autópályán: öt jármű rohant egymásba

Öt személyautó és egy kamion ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán – hívta fel a figyelmet honlapján a katasztrófavédelem. Mint írták, a baleset Petőfiszállás közelében, a 119-es kilométerszelvénynél történt. A kisteleki hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett sztrádaszakaszon csak a leállósávban halad a forgalom.