Öt személyautó és egy kamion ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán – hívta fel a figyelmet honlapján a katasztrófavédelem. Mint írták, a baleset Petőfiszállás közelében, a 119-es kilométerszelvénynél történt. A kisteleki hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett sztrádaszakaszon csak a leállósávban halad a forgalom.
Szörnyű kamionos karambol történt az M5-ös autópályán: öt jármű rohant egymásba
Torlódásra kell számítani.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vajda János)
