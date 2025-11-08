balesetkarambolM5-ös autópálya

Szörnyű kamionos karambol történt az M5-ös autópályán: öt jármű rohant egymásba

Torlódásra kell számítani.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 12:30
Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Öt személyautó és egy kamion ütközött össze az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán – hívta fel a figyelmet honlapján a katasztrófavédelem. Mint írták, a baleset Petőfiszállás közelében, a 119-es kilométerszelvénynél történt. A kisteleki hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett sztrádaszakaszon csak a leállósávban halad a forgalom.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vajda János)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
