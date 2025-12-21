Meghalt az Egri csillagok legendás alkotója, aki nélkül rengeteg klasszikus máshogy festene

Kemenes Fanni 1932. március 25-én született Budapesten. Pályáját 1957-ben az Irodalmi Színpadnál kezdte, amelynek 1975-ig tagja maradt. 1960-tól a Petőfi, majd a Vígszínház tagja volt, miközben a Szegedi Nemzeti Színháznak is tervezett, elsősorban opera- és balettjelmezeket. Tervezőművészetét a biztos ízlés, elegancia, egyfajta szépségkultusz, a különböző korok ruháinak alapos ismerete, gazdag kolorit jellemezte. 1975–87 között a József Attila Színház-, majd az Operettszínház munkatársa, a Képzőművészeti Egyetem tanára volt.

Színpadi jelmezek mellett több mint hetven film és tévéjáték tervezője, az 1960-as évek újító jelmezes generációjának tagja volt. Mesterségét „figuraalkotásnak” tartotta. A Régi idők focija című filmben Minarik, a focimániás mosodás legendás barna kabátja ennek jellegzetes példája.

Minden műfajban és stílusban dolgozott, többek között Sándor Pállal, Mészáros Mártával, Gaál Istvánnal, Zsurzs Évával, Koltay Gáborral. Nagyon sok történelmi filmhez tervezett korhű, pazar kiállítású jelmezeket, köztük az Egri csillagoknak is. Legutóbb Ozsda Erika munkatársunknak adott interjút, ezt itt lehet visszaolvasni.