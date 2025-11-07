Halálos vonatgázolás történt a fővárosban

Az Egerből 9:08-kor a Keleti pályaudvarra induló Agria InterRégió Rákosliget előtt elütött egy embert. A vonat utasait egy következő, a Keleti pályaudvarra tartó vonatra szállították át.

A baleseti helyszínelés miatt a Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon húsz–negyven perccel hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra is lehet számítani, mert Rákos és Pécel között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.