Magyar Péter csúnya lebőgését a propagandasajtója sem tudja megszépíteni

„Ami sok, az sok, ami kevés, az kevés” – állapította meg a közösségi oldalán Kocsis Máté, összehasonlítva a Szegeden tartott háborúellenes gyűlésen és a Magyar Péter rendezvényén összegyűlt közönséget. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott: ha Szegeden, egy baloldali többségű, 160 ezer fős nagyvárosban 470-480 ember kíváncsi Magyar Péterre a választások előtt, az nem túl vágyfokozó a Tisza szavazói számára.

„Lehet Magyar Péternek nagyokat hazudni arról, hogy sok ezren voltak, de lassan már nem lesz kinek. A légi fotók lesújtók számukra, de még inkább az az érdektelenség” – jegyezte meg a frakcióvezető. Hozzátette: láthatóan vért izzadtak a liberális lapok, hogy elfedjék a blamát.

Persze, persze! A Magyar Péter-féle eseményt csak alulról fotózva igyekeztek felnagyítani, sok képen szemmagasságból bemutatni tömegnek, de hát ugye, jöttek azok a fránya légi felvételek…

– állapította meg Kocsis Máté.

Felhívta a figyelmet, hogy a háborúellenes gyűlésen ezzel szemben a fotók jelentős része a színpadról készült, egyetlenegy közeli pedig a közönségről, amin körülbelül nyolcvan ember látszik.

A propaganda minden választásnál befuccsol

Mint írta, sok-sok Török Gábor-elemzés is kevés lenne ahhoz, hogy ebből diadalmenetet faragjanak, így tehát marad a hallgatás. Pont úgy, mint a sorsdöntő uniós csúcsról, ahol pusztán csak kilencvenmilliárd eurónyi háborús kölcsönről döntöttek a harci nagykutyák.

Szánalmas propaganda ez. Annyi választást elvesztettek már ezekkel az eszközökkel, az emberek hülyének nézésével, s mégis, újra megcsinálják. Köszönjük!

– üzente Kocsis Máté.

Bejegyzése végén kitért arra is, hogy szombat este Jászberényben tartott fórumot. Jóval kisebb város, mint Szeged, senki nem buszozott, vonatozott Budapestről, s még csak a miniszterelnök sem volt jelen, mégis 730-an jöttek el. Szerinte még a szerényebb, hirdetés nélküli frakcióvezetői eseményen is bizonyíthatóan többen voltak, mint Magyar Péter szegedi gyűlésén.

„De hát akkor mi lehetett pontosan Orbán Viktorén, kedves propagandisták? Mennyi az annyi? Kár a gőzért. 112 nap, és Magyar Péter felkenődik a falra. Aztán hívhatja a 112-t” – jegyezte meg Kocsis Máté.