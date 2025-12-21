Hiába próbálkozik Magyar Péter, a külhoni magyarokat nem lehet átverni

Magyar Péter most éppen székely zászlóval menetelt, a látványhoz erre volt szükség – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára emlékeztetett: szombaton a Tisza Párt elnöke a csekély érdeklődés mellett zajló szegedi „népgyűlését” arra használta, hogy egy rossz mondat kapcsán bizonygassa, hogy mennyire szereti a külhoni magyarokat.

Felidézte: ugyanez a Magyar Péter korábban „román földezte” Erdélyt és Nagyváradot, kitiltotta a helyi újságírókat az erdélyi minirendezvényéről, kémpártnak nevezte az erdélyi magyarok érdekvédelmi szervezetét és román miniszterelnök-helyettesnek a magyar RMDSZ-es politikust.

Baloldali–liberális pártot épít, aminek szavazótábora folyamatosan a külhoni magyarok ellen hergel – most mégis fontossá vált számukra a »védelem«. Amíg politikai érdek fűződik hozzá

– emelte ki.