Magyar PéterTisza PártnemzetpolitikaZsigmond Barna Pálkülhoni magyarokerdélyi magyarok

Hiába próbálkozik Magyar Péter, a külhoni magyarokat nem lehet átverni

Magyar Péter baloldali pártot épít, aminek szavazótábora folyamatosan a külhoni magyarok ellen hergel, most mégis fontossá vált számukra a „védelem”. Zsigmond Barna Pál államtitkár szerint a tiszásoknak csak addig fontosak a határon túliak, amíg politikai érdekük fűződik hozzá.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 14:50
Magyar Péter most éppen székely zászlóval menetelt, a látványhoz erre volt szükség – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Zsigmond Barna Pál. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára emlékeztetett: szombaton a Tisza Párt elnöke a csekély érdeklődés mellett zajló szegedi „népgyűlését” arra használta, hogy egy rossz mondat kapcsán bizonygassa, hogy mennyire szereti a külhoni magyarokat.

Felidézte: ugyanez a Magyar Péter korábban „román földezte” Erdélyt és Nagyváradot, kitiltotta a helyi újságírókat az erdélyi minirendezvényéről, kémpártnak nevezte az erdélyi magyarok érdekvédelmi szervezetét és román miniszterelnök-helyettesnek a magyar RMDSZ-es politikust.

Baloldali–liberális pártot épít, aminek szavazótábora folyamatosan a külhoni magyarok ellen hergel – most mégis fontossá vált számukra a »védelem«. Amíg politikai érdek fűződik hozzá

– emelte ki.

Emlékeztetett arra is, hogy nemrégiben Lázár János építési és közlekedési miniszter került célkeresztbe. Ő hibázott, és bocsánatot is kért.

Magyar Péter közben látványosan zászlót emel – miközben a közösségi médiában a saját hívei folyamatosan románoznak, szlovákoznak, uszítanak. Erdélyi születésűként engem is rendszeresen hazaküldenek Romániába – közölte az államtitkár, majd hozzátette: székely zászlóval teátrálisan vonulni könnyű.

De kérdezem: mikor határolódik el attól a gyűlölettől, amelyet a határon túli magyarokkal szemben a saját politikai tábora nap mint nap termel? A külhoni magyarok védelme nem kampánykellék, és a külhoni magyarokat nem lehet átverni!

– hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

