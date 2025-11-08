Szijjártó PéterWashingtonrezsicsökkentés

Szijjártó Péter: A rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni

Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 13:52
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter elmondta, a külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az OFAC nevű szervezethez a mentesítésre vonatkozó kérvényeket. 

Ami pedig a paksi beruházásra vonatkozik: itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik, tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II beruházásnak

– emelte ki a tárcavezető, és megjegyezte, ez azt jelenti, hogy a Paks II beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

