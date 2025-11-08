Pikó AndrásékVIII. kerületönkormányzat

Összeomlott a józsefvárosi „lúzerpolgármester", nagy a nyomás Pikó Andráson

Pikó András annyira félti a hatalmát, hogy „csapkod és kapkod” a holnapi helyi időközi választás miatt – erről írt közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a VIII. kerületi városvezető már azokkal is összeveszett, akik korábban támogatták. Mára csak botrányos figurákat tud maga mellett kiállítani.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 13:35
Fotó: Mohai Balázs Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Pikó András józsefvárosi lúzerpolgármester teljesen összeomlott” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a VIII. kerületi városvezető annyira félti már a hatalmát, hogy „csapkod és kapkod” a holnapi helyi időközi választás miatt. „Volt már nőverő jelöltje, aztán szexuális zaklatással lebukott egy másik helyi képviselője is, a holnapi időközi választáson pedig újraindítja a drogbotrányba keveredett, sőt amiatt lemondott Horváth Alexandert” – emlékeztetett.

Kocsis Máté azt írta, belsős információk szerint Pikó András már azokkal is összeveszett, akik korábban támogatták. Szerinte mára csak botrányos figurákat tud maga mellett kiállítani, akiket mellébeszéléssel, kommunikációs trükkökkel igyekszik eladni az embereknek. 

De vajon Pikó András mit fog kitalálni, ha kikerül a híres teljes felvétel Horváth Alexander kólapartijáról?

Holnap a VIII. kerület lakói üzenhetnek neki, például azzal, hogy a drog miatt lemondott Horváth Alexanderre nem szavaznak. Úgysem számíthatnak tőle érdemi munkára. Ahogy Pikótól sem – zárta bejegyzését a frakcióvezető.

Borítókép: Pikó András, a VIII. kerület polgármestere (Fotó: MTI/Mohai Balázs)


