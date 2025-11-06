Dobrev KlárajózsefvárosPikó Andrásékidőközi választás

Rosszul áll Pikó szénája, egykori szövetségesei is szembefordultak vele

Miután a Demokratikus Koalíció (DK) és a Magyar Szocialista Párt (MSZP) is kinyilvánította, hogy nem hajlandó Horváth Alexander javára visszaléptetni jelöltjét a vasárnapi józsefvárosi időközi választáson, Pikó András polgármester kilépett eddigi szerepéből. A kampányban végig arról beszélt, szerinte a Fidesz jelöltje egy fogott ember, aki összevágott, hamis videóval akarja lejáratni az ő jelöltjét. Miután számára nem tetsző fordulatot vettek az események, azzal vádolta meg Dobrev Klárát, a DK elnökét, hogy ők készítették a videót, amely Horváth Alexander lemondásához vezetett, majd kiszivárogtatták és átjátszották a Fidesznek.

2025. 11. 06. 5:43
Az MSZP után Dobrev Klára is nyomatékosította, hogy nem hajlandó visszaléptetni a vasárnap esedékes időközi választáson indított jelöltjét. A DK elnöke Pikó András józsefvárosi polgármester hangnemét is kikérte magának.

Budapest, 2024. április 17. Karácsony Gergely főpolgármester (b), Pikó András (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), Józsefváros polgármestere (k) és Jámbor András, a Párbeszéd józsefvárosi-ferencvárosi országgyűlési képviselője az egyes VIII. kerületi önkormányzati lakások tervezett állami kisajátításáról rendelkező törvénymódosítás ellen tartott tüntetésen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épülete előtt 2024. április 17-én. MTI/Illyés Tibor
Pikó András, Jámbor András és Karácsony Gergely nyílt levélben szólította fel a baloldali pártok jelöltjeit a visszalépésre (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A pártelnök sérelmezte, hogy felszólították Tóth-Ádám Évát, a jelöltjüket, hogy lépjen vissza. Dobrev leszögezte:

a DK nem szólít fel senkit visszalépésre, és nem mondják meg másoknak, mit csináljanak.

A DK elnöke azt a vádat is visszautasította, hogy kedveznének a Fidesznek. Pikó András azt állította, hogy

Horváth Alexanderről a lemondását okozó drogos videót több évvel ezelőtt a DK-ban készítették, az érintett tudta nélkül.

Ebből vágtak össze szerinte egy lejárató anyagot zsarolási céllal. Ez azért is érdekes, mert Pikó Andrásék a kampányukat arra húzták fel, hogy a Fidesz akarja lejáratni a jelöltjét az összevágott, szerinte hamis, manipulált videóval. Azt sugalmazta, hogy a Fidesz vágta össze a kiszivárgott videót.

Az állítólagos DK-ás szálról eddig egy szót sem ejtett, feltehetően azért, mert abban reménykedhetett, hogy a DK is felsorakozik Horváth Alexander mögé. Az ellenzéki képviselő egyébként annak idején a DK színeiben nyert mandátumot, majd kilépett a pártból.

A Magyar Nemzet megírta: Pikó Andrásnak az MSZP-vel is megromlott a viszonya, amikor a szocialistáknál párttag Camara-Bereczki Ferenc Miklóst, a testületben független képviselőt kizárta a baloldali frakcióból még tavasszal. A szocialistáknak éppen ezért nem érdeke, hogy beálljanak Pikó András jelöltje mögé. Nekik minden egyéb forgatókönyv kedvezőbb, ugyanis ők lehetnek a mérleg nyelve, rajtuk állhat majd, hogy egy előterjesztés zöld utat kap-e vagy sem.

Nem véletlen, hogy Pikó András ideges, mert láthatóan rosszul állnak Horváth Alexander nyerési esélyei. Ha Horváth kikap, Pikó elveszíti kényelmes többségét a képviselő-testületben.

Emlékezetes, Pikó Andrást még 2019-ben az MSZP segítette hatalomba, majd a második ciklusra nem vette be a választási szövetségbe a szocialistákat, egyedül Camara-Bereczkit engedte függetlenként indulni, de tavasszal vele is összerúgta a port. Most vasárnap az MSZP azt a Czeglédy Ádámot állítja sorompóba, aki öt évig Pikó András frakciójában ült, majd 2024-ben a polgármester Horváth Alexandert indította helyette. Így az MSZP-nek ez a helyzet reváns lehetőségét is felkínálja.


Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: MTI/Soós Lajos)

