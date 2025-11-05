Pikó Karácsonnyal és Jámborral írt nyílt levelet, lényegében megfenyegették az MSZP-t és DK-t

Pofátlan és érthetetlen nyílt levelet tett közzé Pikó András, Józsefváros polgármestere, amit Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Jámbor András országgyűlési képviselővel közösen jegyeznek. A baloldali politikusok azt kérik, hogy az MSZP és a DK léptesse vissza a jelöltjét a vasárnapi időközi választáson. Mi több: Pikóék kijelentették, hogy ha nem teszik, ők lesznek a felelősek azért, ha a Fidesz nyer. Mindez Pikó András részéről megdöbbentő képmutatás. Az időközi választást ugyanis azért kellett kiírni, mert a polgármestert támogató Horváth Alexander a drogbotránya miatt lemondott. Most Pikóék arra kérik a teljes baloldalt, hogy álljon be az újrainduló Horváth Alexander mögé.

Horváth Alexander a drogbuliban készült felvétel miatt mondott le. Forrás: Képernyőfotó

Számunkra ez elfogadhatatlan, és meggyőződésünk szerint az ön pártja számára is haszontalan a kormánypárti jelölt nem is annyira burkolt segítése. Ez a jelenlegi helyzetben többet visz, mint hoz, és bizonyosan szemben áll a józsefvárosiak érdekével. Nyomatékosan arra kérjük ezért, hogy pártja a jelöltjét november 7-e 16 óráig léptesse vissza Horváth Alexander javára. Amennyiben ez nem történik meg, pártjának a nyilvánosság előtt is el kell számolnia a várható következményekkel. Ennek az időközi választásnak ugyanis nem lehet olyan kimenetele, amely kedvező az ön pártja számára, ez a helyzet már csak visszalépéssel fordítható meg

– írták Pikóék a külön induló baloldali pártoknak. A poszt alá több száz hozzászólás érkezett, sokan kijelentették: a levél felér egy nyílt színi fenyegetéssel.

Az ügy nem ilyen egyszerű, ahogy Pikóék láttatni akarják. Az MSZP-nek egyáltalán nem érdeke visszalépni, mert Józsefvárosban még erősnek számítanak, ráadásul a tét nagy:

ők lehetnek a képviselő-testületben a mérleg nyelve, amennyiben nem Pikó András jelöltje nyer.

Emlékezetes, Pikó Andrást még 2019-ben az MSZP segítette hatalomba, majd a második ciklusra nem vette be a választási szövetségbe a szocialistákat, egyedül Camara-Bereczki Ferencet engedte függetlenként indulni, de tavasszal vele is összerúgta a port, és kizárta a polgármesteri frakcióból.

Most vasárnap az MSZP azt a Czeglédy Ádámot indítja, aki öt évig Pikó András frakciójában ült, majd 2024-ben a polgármester Horváth Alexandert indította helyette.

Pikó most azt kéri: ennek ellenére lépjenek vissza a drogbotrányba került jelölt érdekében. Komjáthi Imre, az MSZP elnöke visszautasította Pikó András kérését. – Volt egy csapat 2019-ben, aminek az MSZP érdemi résztvevője volt. Nincs kétségem, hogy ezzel mindhárman képben vagytok saját egykori kampányaitok tekintetében – idézte fel Komjáthi Imre. Az MSZP elnöke hozzátette: ezt követően 2024-ben a VIII. kerületi többséget alkotó társaság úgy döntött, hogy

az MSZP addigi képviselőitől meg kell szabadulni, a korábbi három egyéni győztesből kettő nem indulhat újra, kell a hely másnak.

– Camara-Bereczki Ferenc függetlenként elindult a körzetében, a többi MSZP-s képviselőre viszont ráindult a baloldali együttműködés, így az akkor még DK-s Horváth Alexander lett Czeglédy Ádám korábbi körzetében a képviselő. Az MSZP csak listán jutott be a testületbe, illetve független egyéni képviselőként Camara-Bereczki Ferenc. Úgy tűnik, azóta vele sem maradt fenn a korábbi párbeszéd – hangsúlyozta. Komjáthi megjegyezte, Czeglédy Ádám öt évig a kerületvezetés csapatában tette a dolgát, képviselte a Losonci-negyedet. Érdemei elismeréseképp kikerült a testületből és a csapatból.