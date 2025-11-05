Pikó AndrásékKarácsony Gergelyidőközi választás

Pikó Karácsonnyal és Jámborral írt nyílt levelet, lényegében megfenyegették az MSZP-t és DK-t

Visszalépésére szólította fel Pikó András, Józsefváros polgármestere, Karácsony Gergely főpolgármester és Jámbor András országgyűlési képviselő az MSZP és a DK jelöltjeit a időközi választáson, amit most vasárnap tartanak Józsefvárosban. A nyílt levélben azt írják, hogy ha a baloldali pártok nem lépnek vissza Horváth Alexander javára, akkor ők lesznek a felelősek a Fidesz győzelméért. Csakhogy az MSZP-nek nem érdeke visszalépni, mert ők mindenképpen jól járnak, ha nem Pikó jelöltje nyer.

Munkatársunktól
2025. 11. 05. 8:05
Fotó: MTI/Illyés Tibor
Pofátlan és érthetetlen nyílt levelet tett közzé Pikó András, Józsefváros polgármestere, amit Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Jámbor András országgyűlési képviselővel közösen jegyeznek. A baloldali politikusok azt kérik, hogy az MSZP és a DK léptesse vissza a jelöltjét a vasárnapi időközi választáson. Mi több: Pikóék kijelentették, hogy ha nem teszik, ők lesznek a felelősek azért, ha a Fidesz nyer. Mindez Pikó András részéről megdöbbentő képmutatás. Az időközi választást ugyanis azért kellett kiírni, mert a polgármestert támogató Horváth Alexander a drogbotránya miatt lemondott. Most Pikóék arra kérik a teljes baloldalt, hogy álljon be az újrainduló Horváth Alexander mögé.

Horváth Alexander a drogbuliban készült felvétel miatt mondott le. Forrás: Képernyőfotó

Számunkra ez elfogadhatatlan, és meggyőződésünk szerint az ön pártja számára is haszontalan a kormánypárti jelölt nem is annyira burkolt segítése. Ez a jelenlegi helyzetben többet visz, mint hoz, és bizonyosan szemben áll a józsefvárosiak érdekével. Nyomatékosan arra kérjük ezért, hogy pártja a jelöltjét november 7-e 16 óráig léptesse vissza Horváth Alexander javára. Amennyiben ez nem történik meg, pártjának a nyilvánosság előtt is el kell számolnia a várható következményekkel. Ennek az időközi választásnak ugyanis nem lehet olyan kimenetele, amely kedvező az ön pártja számára, ez a helyzet már csak visszalépéssel fordítható meg

– írták Pikóék a külön induló baloldali pártoknak. A poszt alá több száz hozzászólás érkezett, sokan kijelentették: a levél felér egy nyílt színi fenyegetéssel.

Az ügy nem ilyen egyszerű, ahogy Pikóék láttatni akarják. Az MSZP-nek egyáltalán nem érdeke visszalépni, mert Józsefvárosban még erősnek számítanak, ráadásul a tét nagy:

 ők lehetnek a képviselő-testületben a mérleg nyelve, amennyiben nem Pikó András jelöltje nyer. 

Emlékezetes, Pikó Andrást még 2019-ben az MSZP segítette hatalomba, majd a második ciklusra nem vette be a választási szövetségbe a szocialistákat, egyedül Camara-Bereczki Ferencet engedte függetlenként indulni, de tavasszal vele is összerúgta a port, és kizárta a polgármesteri  frakcióból. 

Most vasárnap az MSZP azt a Czeglédy Ádámot indítja, aki öt évig Pikó András frakciójában ült, majd 2024-ben a polgármester Horváth Alexandert indította helyette.

Pikó most azt kéri: ennek ellenére lépjenek vissza a drogbotrányba került jelölt érdekében. Komjáthi Imre, az MSZP elnöke visszautasította Pikó András kérését. – Volt egy csapat 2019-ben, aminek az MSZP érdemi résztvevője volt. Nincs kétségem, hogy ezzel mindhárman képben vagytok saját egykori kampányaitok tekintetében – idézte fel Komjáthi Imre. Az MSZP elnöke hozzátette: ezt követően 2024-ben a VIII. kerületi többséget alkotó társaság úgy döntött, hogy 

az MSZP addigi képviselőitől meg kell szabadulni, a korábbi három egyéni győztesből kettő nem indulhat újra, kell a hely másnak.

– Camara-Bereczki Ferenc függetlenként elindult a körzetében, a többi MSZP-s képviselőre viszont ráindult a baloldali együttműködés, így az akkor még DK-s Horváth Alexander lett Czeglédy Ádám korábbi körzetében a képviselő. Az MSZP csak listán jutott be a testületbe, illetve független egyéni képviselőként Camara-Bereczki Ferenc. Úgy tűnik, azóta vele sem maradt fenn a korábbi párbeszéd – hangsúlyozta. Komjáthi megjegyezte, Czeglédy Ádám öt évig a kerületvezetés csapatában tette a dolgát, képviselte a Losonci-negyedet. Érdemei elismeréseképp kikerült a testületből és a csapatból.

Az MSZP elnöke szerint ezután az új képviselő, Horváth Alexander másfél év után magától, mindenféle jogi kényszer nélkül lemondott.

Most pedig ugyanő indul újra, és azt mondjátok, minden rendben, lépjenek vissza az embereink, támogassuk őt. Miért? Miért mondott le, ha nem volt semmi oka? Mi itt a terv?

– tette fel a kérdést Komjáthi, aki szerint vérlázító, hogy most viszont azt mondják Pikóék, hogy aki elindul a függetlenné avanzsált Horváth Alexander ellen, az a Fideszt segíti. A pártelnök azt is megerősítette: a VIII. kerületi MSZP azért indul el ezen a választáson, mert Czeglédy Ádám bizonyította, hogy kitartó és jobb képviselője a választókerületnek, mint Horváth Alexander.

Komjáthi közölte, Czeglédy Ádám azért biztosan nem fog visszalépni, mert folyamatosan moralizáló zsarolásnak, fideszesezésnek van kitéve, időnként még a közpénzből kiadott önkormányzati lapban is.

Vasárnap öt jelölt indul a józsefvárosi időközi választáson Józsefváros 8-as körzetének mandátumáért. Pikó András a drogbotrányba került Horváth Alexandert indítja újra, a Fidesz színeiben Pálovics Emese indul, aki listáról jutott be a testületbe az előző választáson, az MSZP a körzet korábbi képviselőjét, Czeglédy Ádámot szeretné újra mandátumhoz juttatni, a DK színeiben Tóth-Ádám Éva jelentkezett be a posztra, függetlenként pedig elindul Tóth Erzsébet is. 

 

Borítókép: Pikó András, Jámbor András  és Karácsony Gergely (Fotó: MTI)

