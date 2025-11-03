Egry Attila: Pikóék politikája miatt tűnt el Józsefvárosból a közbiztonság

Pénteken a józsefvárosi Fidesz fórumot tartott, amelyen kiemelt téma volt a kerület közbiztonsága. Az eseményt követően nyilatkozott lapunknak Egry Attila, a Fidesz-KDNP kerületi frakcióvezetője. Kiemelte,

az emberek jogosan arra panaszkodnak, hogy romlik a közbiztonság az utcán, egyre több a drogos, a hajléktalan, és nem érzik magukat biztonságban, a szubjektív biztonságérzet nagyon sokat romlott a kerületben.

A politikus szerint ennek az oka a a józsefvárosi kerületi vezetés.

A Pikó-féle városvezetéssel van baj, aki meghirdette ezt a végtelenül toleráns, migránshívogató, simogató, a hajléktalanokat áldozatként kezelő politikát. A közterület-felügyeletnek nincs megfelelő eszközparkja, nincs érdemi létszámbővítés, és fizetésemelés sem

– jegyezte meg Egry. Hozzátette, 2019 előtt a közbiztonság és a köztisztaság fenntartása illetve fejlesztése nagyon komoly és határozott vállalása volt az akkori jobboldali fideszes városvezetésnek.

Azt látjuk, hogy Pikó körül itt vannak ezek a balhés személyek. Ugye van nekünk jogerősen elítélt korábbi képviselőnk, aki hivatalos személy elleni erőszakot követett el. Van olyan DK-s kerületi volt elnökünk, aki ugye éjszaka randalírozott a társasházban, a rendőrök bevitték, drogot találtak a vérében, és volt ez a kutyapárti jelölt, akiről kiderült, hogy a munkahelyén megvert egy nőt

– sorolta a frakcióvezető. Kiemelte, a mostani időközi választáson pedig a kormánypártok jelöltje, Pálovics Emese egy olyan jelölt ellen indult el, aki lemondott a képviselőségéről, miután drogbotrányba keveredett, amivel kapcsolatban ő sem tisztázta saját magát.

A legfrissebb a lélekházban történt eset pedig egy női munkavállaló zaklatásával kapcsolatban kirobbant botrány. A polgármester nem adott rá egyértelmű választ, hogy történt-e ilyen eset, van-e folyamatban etikai vizsgálat. Mi azt követeljük, hogy had ismerhessük meg a dokumentumokat, a tényeket, és az alapján lássuk, hogy mi történt

– zárta a beszélgetést Egry Attila.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, újabb zaklatási ügy rajzolódik ki Józsefvárosban. Pikó András baloldali polgármester frakciójának képviselője a gyanú szerint hatalmával visszaélve kolléganőit zaklathatta az egyik józsefvárosi intézmény vezetőjeként. Pikó András a csütörtöki testületi ülésen elismerte, hogy lezajlott egy vizsgálat, ám szerinte „nincs itt semmi látnivaló”.