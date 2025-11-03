Egry AttilaFidesz – KDNPOláh Józsefjózsefvárosi önkormányzat

Egry Attila: Pikóék politikája miatt tűnt el Józsefvárosból a közbiztonság

Egry Attila, a Fidesz–KDNP józsefvárosi frakcióvezetője szerint a kerületben egyre több a drogos és a hajléktalan, az emberek pedig nem érzik magukat biztonságban az utcákon. A politikus úgy látja, a helyzet romlásáért a Pikó-féle városvezetés felelős, amely szerinte gyengítette a közterület-felügyeletet, és a „túlzottan toleráns” szociális politikájával hozzájárult a közbiztonság visszaeséséhez.

2025. 11. 03. 5:50
Fotó: MTI/Illyés Tibor
Pénteken a józsefvárosi Fidesz fórumot tartott, amelyen kiemelt téma volt a kerület közbiztonsága. Az eseményt követően nyilatkozott lapunknak Egry Attila, a Fidesz-KDNP kerületi frakcióvezetője. Kiemelte, 

az emberek jogosan arra panaszkodnak, hogy romlik a közbiztonság az utcán, egyre több a drogos, a hajléktalan, és nem érzik magukat biztonságban, a szubjektív biztonságérzet nagyon sokat romlott a kerületben.

A politikus szerint ennek az oka a a józsefvárosi kerületi vezetés. 

A Pikó-féle városvezetéssel van baj, aki meghirdette ezt a végtelenül toleráns, migránshívogató, simogató, a hajléktalanokat áldozatként kezelő politikát. A közterület-felügyeletnek nincs megfelelő eszközparkja, nincs érdemi létszámbővítés, és fizetésemelés sem

– jegyezte meg Egry. Hozzátette, 2019 előtt a közbiztonság és a köztisztaság fenntartása illetve fejlesztése nagyon komoly és határozott vállalása volt az akkori jobboldali fideszes városvezetésnek.

Azt látjuk, hogy Pikó körül itt vannak ezek a balhés személyek. Ugye van nekünk jogerősen elítélt korábbi képviselőnk, aki hivatalos személy elleni erőszakot követett el. Van olyan DK-s kerületi volt elnökünk, aki ugye éjszaka randalírozott a társasházban, a rendőrök bevitték, drogot találtak a vérében, és volt ez a kutyapárti jelölt, akiről kiderült, hogy a munkahelyén megvert egy nőt

– sorolta a frakcióvezető. Kiemelte, a mostani időközi választáson pedig a kormánypártok jelöltje, Pálovics Emese egy olyan jelölt ellen indult el, aki lemondott a képviselőségéről, miután drogbotrányba keveredett, amivel kapcsolatban ő sem tisztázta saját magát. 

A legfrissebb a lélekházban történt eset pedig egy női munkavállaló zaklatásával kapcsolatban kirobbant botrány. A polgármester nem adott rá egyértelmű választ, hogy történt-e ilyen eset, van-e folyamatban etikai vizsgálat. Mi azt követeljük, hogy had ismerhessük meg a dokumentumokat, a tényeket, és az alapján lássuk, hogy mi történt

– zárta a beszélgetést Egry Attila. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, újabb zaklatási ügy rajzolódik ki Józsefvárosban. Pikó András baloldali polgármester frakciójának képviselője a gyanú szerint hatalmával visszaélve kolléganőit zaklathatta az egyik józsefvárosi intézmény vezetőjeként. Pikó András a csütörtöki testületi ülésen elismerte, hogy lezajlott egy vizsgálat, ám szerinte „nincs itt semmi látnivaló”.

Egy ismeretlen hölgy Facebook-posztja szerint Oláh József önkormányzati képviselő zaklatási ügyét el akarja tussolni a Józsefvárosi Önkormányzat. A poszt szerint a LÉLEK‑ház nevezetű önkormányzati intézmény vezetője zaklatta és molesztálta a női alkalmazottakat.

A posztoló hölgy szerint ideje nyilvánosságra hozni az ügyet, hogy kiderüljön, valójában mi is történt az intézmény falai között. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a zaklatási üggyel kapcsolatban lezajlott egy vizsgálat, amelyről jegyzőkönyv is készült. 

 

 

 

A csütörtöki testületi ülésen a Fidesz–KDNP-frakció az ismeretlen hölgy posztjára hivatkozva megkérdezte a polgármestert az ügyről. Pikó András szerint erre a vádra nem szükséges reagálni, azt azonban elismerte:

 lezajlott egy vizsgálat az intézményben,

 de nem találtak jogsértést. 

Mindezek után Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője 

a vizsgálati dokumentumok teljes nyilvánosságra hozatalát követelte.

Oláh József (Momentum), a Százados negyed önkormányzati képviselője megválasztása előtt annak a LÉLEK-háznak volt a vezetője, ahol hajléktalan emberek vesznek részt egy mentorprogramban, amely segíti őket abban, hogy új életet kezdhessenek. Pikó András a képviselőt még Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnokának is kinevezte, ám amikor 

a polgármester megnyirbálta a romáknak betervezett támogatásokat, az érintettek lemondásra szólították fel, mert szerintük Oláh József méltatlanná vált a tisztségre.

Oláh József és Horváth Alexander (Fotó: Oláh József/Facebook)

– Valami nem stimmel az önkormányzati LÉLEK-ház háza táján. Egy nő zaklatást emlegetett. Pikó András szerint nincs itt semmi látnivaló. Kikértük a vizsgálati jegyzőkönyveket, mert nem hagyhatjuk, hogy szőnyeg alá söpörjenek olyan ügyeket, ahol ilyen súlyos vádak merülnek fel – ezt már közösségi oldalán írta Egry Attila. 

A Magyar Nemzet az alábbi kérdésekkel fordult a Józsefvárosi Önkormányzathoz:

  • Igaz-e, hogy Oláh József nőket zaklatott? 
  • Igaz-e, hogy erről készült jegyzőkönyv? 
  • Amennyiben kiderül a képviselőről, hogy valóban elkövette a zaklatást, hatalmával visszaélt, akkor vállalja-e a következményeket? 
  • Méltónak tartanak-e egy olyan képviselőt a posztra, aki nőket zaklat, bántalmaz?

Amint érkezik válasz a kérdésekre, frissítjük a cikkünket. 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (b), Pikó András (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), Józsefváros polgármestere (k) és Jámbor András, a Párbeszéd józsefvárosi-ferencvárosi országgyűlési képviselője  (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

