józsefvárosPikó Andrásékkábítószer

Pikó András körül egyre csak fogy a levegő drogbotrányba került jelöltje miatt

Hallgatásba burkolózott Pikó András józsefvárosi polgármester a drogbotrányba keveredett jelöltje, Horváth Alexander miatt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a józsefvárosi Fidesz. Mint írták, a józsefvárosiak és a sajtó félrevezetésén túl, kiderült: Pikó András továbbra is szolidaritást vállal Horváth Alexanderrel. Felszólították a polgármestert, tisztázza magát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 18:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Felháborító, hogy Pikó András polgármesterként továbbra is csak mosdatja a drogbotrányba keveredett jelöltjét, összevissza és mellébeszélve a hatósági munka miértjéről” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a józsefvárosi Fidesz. Mint írták, a józsefvárosiak és a sajtó félrevezetésén túl, kiderült: Pikó András továbbra is szolidaritást vállal Horváth Alexanderrel

Azokról az érdemi kérdésekről, amelyek szerintük joggal merülnek fel a lakosságban a videó láttán, Pikó továbbra is hallgat Horváth Alexanderrel együtt. A józsefvárosi Fidesz egy hete várja a válaszokat arról, hogy

  • Pikó és Horváth Alexander miért akarta eltitkolni a józsefvárosiak elől a drogbulin készített és kiszivárgott videót? 
  • Horváth Alexander felszívta-e azt a csík fehér port, amit a barátja készített elő a szelfivideó tanúsága szerint? 
  • Mikor készült a felvétel? 
  • Illetve miért mondott le, ha ártatlannak tartja magát? 
  • Pikó András szerint Horváth Alexandert korábban zsarolták, emiatt mondott le pár hónappal ezelőtt képviselői mandátumáról. Pikó András ugyanakkor a sajtótájékoztatón továbbra is hallgatott arról, hogyha valóban így volt, akkor ki zsarolta meg Horváth Alexandert?

Hozzátették: a polgármester ráadásul szándékosan félretájékoztathatta a sajtót, nem Tényi István feljelentése miatt tartottak házkutatást, mivel a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból indított nyomozást kábítószer birtoklása gyanú okán. A droggal kapcsolatos bűncselekménygyanú esetében pedig ez a normális eljárás.  

Emlékeztettek, a polgármester egyre gyűjti maga köré a zűrös alakokat. Az Orczy negyedben a nőverési gyanúba keveredett Balázs Andrást, most pedig a drogbulis szelfivideón pózoló Horváth Alexandert támogatja.

„Pikó András csak ilyen zűrös figurákat tud ajánlani a józsefvárosiaknak, ami az itt élők becsapása és semmibevétele. Felszólítjuk Pikó Andrást, hogy tisztázza a felmerült kérdéseket!” – írták.

Borítókép: Horváth Alexander és Pikó András (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorn Gábor

Egy kínzó kérdés

Bayer Zsolt avatarja

A válaszokat kérjük a szerkesztőségnek elküldeni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu