Pikó András körül egyre csak fogy a levegő drogbotrányba került jelöltje miatt

„Felháborító, hogy Pikó András polgármesterként továbbra is csak mosdatja a drogbotrányba keveredett jelöltjét, összevissza és mellébeszélve a hatósági munka miértjéről” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a józsefvárosi Fidesz. Mint írták, a józsefvárosiak és a sajtó félrevezetésén túl, kiderült: Pikó András továbbra is szolidaritást vállal Horváth Alexanderrel.

Azokról az érdemi kérdésekről, amelyek szerintük joggal merülnek fel a lakosságban a videó láttán, Pikó továbbra is hallgat Horváth Alexanderrel együtt. A józsefvárosi Fidesz egy hete várja a válaszokat arról, hogy

Pikó és Horváth Alexander miért akarta eltitkolni a józsefvárosiak elől a drogbulin készített és kiszivárgott videót?

Horváth Alexander felszívta-e azt a csík fehér port, amit a barátja készített elő a szelfivideó tanúsága szerint?

Mikor készült a felvétel?

Illetve miért mondott le, ha ártatlannak tartja magát?

Pikó András szerint Horváth Alexandert korábban zsarolták, emiatt mondott le pár hónappal ezelőtt képviselői mandátumáról. Pikó András ugyanakkor a sajtótájékoztatón továbbra is hallgatott arról, hogyha valóban így volt, akkor ki zsarolta meg Horváth Alexandert?

Hozzátették: a polgármester ráadásul szándékosan félretájékoztathatta a sajtót, nem Tényi István feljelentése miatt tartottak házkutatást, mivel a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból indított nyomozást kábítószer birtoklása gyanú okán. A droggal kapcsolatos bűncselekménygyanú esetében pedig ez a normális eljárás.

Emlékeztettek, a polgármester egyre gyűjti maga köré a zűrös alakokat. Az Orczy negyedben a nőverési gyanúba keveredett Balázs Andrást, most pedig a drogbulis szelfivideón pózoló Horváth Alexandert támogatja.

„Pikó András csak ilyen zűrös figurákat tud ajánlani a józsefvárosiaknak, ami az itt élők becsapása és semmibevétele. Felszólítjuk Pikó Andrást, hogy tisztázza a felmerült kérdéseket!” – írták.