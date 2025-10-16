A józsefvárosi jelölt barátja kinek készítette elő a második csíkot?

– Hat napja került elő az a videó, amit Horváth Alexander igyekezett eltitkolni. A felvételt Horváth Alexander saját maga készítette egy kétszemélyes drogbuliban, ahol a barátja kábítószergyanús fehér porból két csíkot húzott ki és az egyiket felszívta – írja közleményében a józsefvárosi Fidesz.

Mint ismert:

időközi választást tartanak a VIII. kerület 8-as körzetében, mert Horváth Alexander, az egykori DK-s képviselő lemondott képviselői mandátumáról, miután előkerült róla a most nyilvánosságra került felvétel.

A Pikó András polgármester által támogatott politikus azonban újra elindult a mandátumért.

Horváth Alexander barátja előtt két csík por található (Forrás: Képernyőkép)

A józsefvárosi Fidesz szerint a Pikó András által támogatott Horváth Alexander a felvétel nyilvánosságra kerülése óta nem hajlandó érdemben válaszolni a drogbotrányát érintő kérdésekben.

– Hat napja nem tudjuk tehát, hogy:

Alexander barátja kinek készítette elő a második csíkot?

Mikor készült a felvétel? Hány ilyen buliban vett részt? Miért titkolta a felvételt, miért törölte még azt a posztját is, amelyben erre hivatkozva lemond? Hogyan akar a drog ellen küzdeni, amikor maga is ilyen bulikban vesz részt? – sorolta a kérdéseket a józsefvárosi Fidesz. Hozzátették: a Losonci negyedieknek joguk van tudni a botrányos ügy részleteit, ezért Horváth Alexandernek ezekre a kérdésekre válaszolnia kell.

– Ha nem akar vagy nem tud, akkor jobban teszi, ha távozik a közéletből – zárta közleményét a józsefvárosi Fidesz.

Gyenge minőségű drogtesztet mutatott be Horváth Alexander

Horváth Alexander, hogy tisztázza önmagát, egy kora őszi drogtesztet kezdett el mutogatni a választóknak. Zacher Gábor toxikológus az RTL Klub Híradójában azonban ennek kapcsán kijelentette: a teszt önmagában nem sokat bizonyít, mivel a szóban forgó gyorsteszt gyenge minőségű – szúrta ki a Hír8Extra.

„Ezt az igazságügyi szakértői gyakorlatban nem fogadjuk el. Én egy ilyen gyorstesztvizsgálatot abszolút nem tekintek bizonyítéknak” – fogalmazott Zacher Gábor. Az RTL híradójában megszólalt Vörös Tamás, a józsefvárosi Fidesz önkormányzati képviselője, aki szerint biztos, hogy Horváth Alexander a tesztet nem akkor készítette, amikor a felvétel is készült.