Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

józsefvárosidőközi képviselő-választásdrog

A józsefvárosi jelölt barátja kinek készítette elő a második csíkot?

Ha Horváth Alexander nem akar vagy nem tud válaszolni a kérdésekre, akkor jobban teszi, ha távozik a közéletből. Pikó András jelöltje gyenge minőségű drogteszttel próbálja igazolni a tisztaságát.

Nagy Orsolya
2025. 10. 16. 12:53
– Hat napja került elő az a videó, amit Horváth Alexander igyekezett eltitkolni. A felvételt Horváth Alexander saját maga készítette egy kétszemélyes drogbuliban, ahol a barátja kábítószergyanús fehér porból két csíkot húzott ki és az egyiket felszívta – írja közleményében a józsefvárosi Fidesz. 

Mint ismert: 

időközi választást tartanak a VIII. kerület 8-as körzetében, mert Horváth Alexander, az egykori DK-s képviselő lemondott képviselői mandátumáról, miután előkerült róla a most nyilvánosságra került felvétel. 

A Pikó András polgármester által támogatott politikus azonban újra elindult a mandátumért.

Horváth Alexander barátja előtt két csík por található (Forrás: Képernyőkép)

A józsefvárosi Fidesz szerint a Pikó András által támogatott Horváth Alexander a felvétel nyilvánosságra kerülése óta nem hajlandó érdemben válaszolni a drogbotrányát érintő kérdésekben.

– Hat napja nem tudjuk tehát, hogy: 

Alexander barátja kinek készítette elő a második csíkot?

Mikor készült a felvétel? Hány ilyen buliban vett részt? Miért titkolta a felvételt, miért törölte még azt a posztját is, amelyben erre hivatkozva lemond? Hogyan akar a drog ellen küzdeni, amikor maga is ilyen bulikban vesz részt? – sorolta a kérdéseket a józsefvárosi Fidesz. Hozzátették: a Losonci negyedieknek joguk van tudni a botrányos ügy részleteit, ezért Horváth Alexandernek ezekre a kérdésekre válaszolnia kell.

– Ha nem akar vagy nem tud, akkor jobban teszi, ha távozik a közéletből – zárta közleményét a józsefvárosi Fidesz.

Gyenge minőségű drogtesztet mutatott be Horváth Alexander

Horváth Alexander, hogy tisztázza önmagát, egy kora őszi drogtesztet kezdett el mutogatni a választóknak. Zacher Gábor toxikológus az RTL Klub Híradójában azonban ennek kapcsán kijelentette: a teszt  önmagában nem sokat bizonyít, mivel a szóban forgó gyorsteszt gyenge minőségű – szúrta ki a Hír8Extra.

„Ezt az igazságügyi szakértői gyakorlatban nem fogadjuk el. Én egy ilyen gyorstesztvizsgálatot abszolút nem tekintek bizonyítéknak” – fogalmazott Zacher Gábor. Az RTL híradójában megszólalt Vörös Tamás, a józsefvárosi Fidesz önkormányzati képviselője, aki szerint biztos, hogy Horváth Alexander a tesztet nem akkor készítette, amikor a felvétel is készült.

„A drogprobléma megoldását olyan képviselővel kívánja Pikó megvalósítani, aki drogbulikban vesz részt, ez pedig egyenesen vérlázító” – fogalmazott Vörös Tamás.

 

 


Borítókép: Horváth Alexander (Fotó: Facebook)
 


 

