Drogpartin fotózkodó jelöltet indít az ellenzék az időközi választáson + videó

Botrányos videó került nyilvánosságra Józsefváros volt önkormányzati képviselőjéről. Horváth Alexander balliberális politikus pont a felvételen látottak miatt mondott le még júniusban. Most mégis úgy gondolja, ő is elindul az időközi önkormányzati választáson a saját megüresedett helyéért.

Pikó András józsefvárosi polgármester. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt a lépést Pikó András balliberális polgármester azzal magyarázza, hogy

a magyar politikai élet tele van zsarolható, „fogott” emberekkel.

És büszke rá, hogy Horváth Alexander nem lesz az. Józsefváros első embere egyenesen arról beszélt, hogy Horváth Alexander a polgármesteri frakcióban fog dolgozni.

A korábban a Demokratikus Koalíció színeiben politizáló Horváth nyáron mondott le, mert terjedni kezdett róla egy olyan videó, amelyen az látszik, hogy

a képviselő egy szobában tartózkodik egy olyan férfival, aki valamilyen fehér porból csíkokat porcióz, majd készül felszívni ezeket.

A politikus ekkor tagadta, hogy kábítószert fogyasztott, de lemondott képviselőségéről, később viszont bejelentette, hogy elindul az időközi választásokon.

A Hír TV stábja a videóról kérdezte Horváthot, aki érdemi válaszok helyett Pikó András narratíváját erősítette meg, és arról beszélt, hogy nem hagyja, hogy lejárassák. Miközben a valóság az, hogy ő maga készítette a felvételt, ő küldte tovább, és ő maga is problémásnak ítélte meg, ezért lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről.

Pálovics Emese, a Fidesz–KDNP jelöltje szerint

arcul csapja indulásával a kerületben lakókat a drogbotrányba keveredett Horváth Alexander.

A kormánypárt jelöltje hangsúlyozta: aki képviselni akarja az embereket, annak be kell tartania a törvényeket.

– Horváth Alexander a körzet előző képviselője volt, helyesen lemondott, ugyanakkor Pikó András támogatásával újraindul. Szerintem ez felháborító!

A lakosok semmibevétele, ugyanis ebben a körzetben nagyon elterjedt a drog

– fogalmazott Pálovics Emese a közösségi oldalára feltöltött videóban, aki éppen ezért döntött úgy, hogy a lakosok tisztánlátása érdekében elvégez egy drogtesztet.

– Nem vádolom én semmivel Horváth Alexandert, mindenki döntse el maga, mit lát – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, a városrész korábbi polgármestere.

A frakcióvezető videóban mutatta be a fehér poros felvételt a közösségi oldalán.

– Ő amúgy a baloldal jelöltje a november 9-i időközi választáson Józsefvárosban. A poszt csak válasz az antifa Jámbor úrnak – jegyezte meg Kocsis Máté.



