Kocsis Máté frappáns választ adott „az antifa Jámbor úrnak” + videó

A Pikó András által vezetett Józsefvárosban kirobbant drogbotrányra reagált a Facebook-oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Horváth Alexander Fotó: Hír8Extra

– Nem vádolom én semmivel Horváth Alexandert, mindenki döntse el maga, mit lát – mondta Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett videójában, amelyben bejátszotta az elhíresült felvételt.

Ő amúgy a baloldal jelöltje a november 9-ei időközi választáson Józsefvárosban

– jegyezte meg.

A poszt csak válasz az antifa Jámbor úrnak

– tette hozzá a fideszes a politikus, így reagálva a párbeszédes Jámbor Andrásnak arra a posztjára, miszerint a Fidesz „hamisan vádolta bűncselekménnyel” az ellenzék józsefvárosi időközi jelöltjét.

Amint arról beszámoltunk, lemondott képviselői tisztségéről Horváth Alexander józsefvárosi önkormányzati képviselő, Pikó András polgármester szövetségese, mert drogbotrányba keveredett. Az ex-DK-s ugyanakkor jelezte, hogy nem zárkózik el az elől, hogy újra versenybe szálljon az időközi választáson a mandátumáért. Mint mondta: azt tartja tisztességesnek, ha egy időközi választáson az elmúlt éves teljesítménye és a fentiek ismeretében tudnak dönteni a választók, méltónak tartják-e a képviseletre.