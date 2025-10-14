Kocsis MátéjózsefvárosidrogbotrányJámbor András

Kocsis Máté frappáns választ adott „az antifa Jámbor úrnak” + videó

Kocsis Máté a közösségi oldalán reagált a józsefvárosi drogbotrányra. – Nem vádolom én semmivel Horváth Alexandert, mindenki döntse el maga, mit lát – üzente a botrányhőst mentegető Jámbor Andrásnak.

Forrás: Facebook2025. 10. 14. 18:54
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Pikó András által vezetett Józsefvárosban kirobbant drogbotrányra reagált a Facebook-oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. 

Horváth Alexander Fotó: Hír8Extra

– Nem vádolom én semmivel Horváth Alexandert, mindenki döntse el maga, mit lát – mondta Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett videójában, amelyben bejátszotta az elhíresült felvételt. 

Ő amúgy a baloldal jelöltje a november 9-ei időközi választáson Józsefvárosban

– jegyezte meg. 

A poszt csak válasz az antifa Jámbor úrnak

 – tette hozzá a fideszes a politikus, így reagálva a párbeszédes Jámbor Andrásnak arra a posztjára, miszerint a Fidesz „hamisan vádolta bűncselekménnyel” az ellenzék józsefvárosi időközi jelöltjét. 

Amint arról beszámoltunk, lemondott képviselői tisztségéről Horváth Alexander józsefvárosi önkormányzati képviselő, Pikó András polgármester szövetségese, mert drogbotrányba keveredett. Az ex-DK-s ugyanakkor jelezte, hogy nem zárkózik el az elől, hogy újra versenybe szálljon az időközi választáson a mandátumáért. Mint mondta: azt tartja tisztességesnek, ha egy időközi választáson az elmúlt éves teljesítménye és a fentiek ismeretében tudnak dönteni a választók, méltónak tartják-e a képviseletre.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője felszólal a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

