Ezért mondott le Pikó András jelöltje, előkerült a fehér poros felvétel + videó

Kiderült, nyomós oka volt Horváth Alexander ex-DK-s önkormányzati képviselő lemondásának Józsefvárosban. A drogbotrányba került képviselő törölt posztjában korábban ártatlannak vallotta magát, ennek ellenére benyújtotta lemondását. – Az elmúlt napokban ismeretlenek egy olyan évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, amelynek alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna.
Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam, hiszen választóimnak és politikai közösségemnek a magánéletemmel is példát kell mutatnom
– tudatta közösségi oldalán Horváth Alexander józsefvárosi önkormányzati képviselő, aki az eset miatt benyújtotta lemondását. A képviselő jelezte ugyanakkor, hogy azt tartja tisztességesnek, ha egy időközi választáson az elmúlt éves teljesítménye és a fentiek ismeretében tudnak dönteni a választók, méltónak tartják-e a képviseletre. Horváth Alexander újra elindult a posztért, Pikó András bizalmát magáénak tudva.
A nyilvánosságra került felvételen látható, hogy Horváth Alexander háta mögött egy férfi fehér port csíkokba rendez, majd felszívja azt. Előtte a lemondott képviselő magán kívül vigyorog, jól látszik, hogy ő is valamitől jó kedvre derült. A videóból az is látszik, hogy a felvételt a képviselő készíthette.
Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője sajtótájékoztatón kiemelte:
mindenkinek joga van hozzá, hogy még a választás előtt megismerje, mi is szerepel pontosan azon az ominózus felvételen. Hogy a Losonci negyediek felelősen tudják megválasztani, ki képviselje őket november 9. után.
Nem ez az egyetlen, hogy Pikó András zűrös képviselői, illetve bizalmasait pozícióban tartja. A kábítószerezve, ittasan tomboló Ali Abd El Rahimot, a helyi DK volt elnökét Pikó felügyelőbizottsági elnökké tette, tovább foglalkoztatja a jogerősen elítélt Szarvas Koppány Bendegúzt, illetve a legutóbbi választáson megbukott támogatottjáról, Balázs Andrásról kiderült, hogy egykori tanítványát az egyetem udvarán bántalmazta.