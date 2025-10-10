Ezért mondott le Pikó András jelöltje, előkerült a fehér poros felvétel + videó

Kiderült, nyomós oka volt Horváth Alexander ex-DK-s önkormányzati képviselő lemondásának Józsefvárosban. A drogbotrányba került képviselő törölt posztjában korábban ártatlannak vallotta magát, ennek ellenére benyújtotta lemondását. – Az elmúlt napokban ismeretlenek egy olyan évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, amelynek alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna.

Újraindult Horváth Alexander (Fotó: Facebook)

Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam, hiszen választóimnak és politikai közösségemnek a magánéletemmel is példát kell mutatnom

– tudatta közösségi oldalán Horváth Alexander józsefvárosi önkormányzati képviselő, aki az eset miatt benyújtotta lemondását. A képviselő jelezte ugyanakkor, hogy azt tartja tisztességesnek, ha egy időközi választáson az elmúlt éves teljesítménye és a fentiek ismeretében tudnak dönteni a választók, méltónak tartják-e a képviseletre. Horváth Alexander újra elindult a posztért, Pikó András bizalmát magáénak tudva.

Horváth Alexander Fotó: Hír8Extra

A nyilvánosságra került felvételen látható, hogy Horváth Alexander háta mögött egy férfi fehér port csíkokba rendez, majd felszívja azt. Előtte a lemondott képviselő magán kívül vigyorog, jól látszik, hogy ő is valamitől jó kedvre derült. A videóból az is látszik, hogy a felvételt a képviselő készíthette.



Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője sajtótájékoztatón kiemelte:

mindenkinek joga van hozzá, hogy még a választás előtt megismerje, mi is szerepel pontosan azon az ominózus felvételen. Hogy a Losonci negyediek felelősen tudják megválasztani, ki képviselje őket november 9. után.

Nem ez az egyetlen, hogy Pikó András zűrös képviselői, illetve bizalmasait pozícióban tartja. A kábítószerezve, ittasan tomboló Ali Abd El Rahimot, a helyi DK volt elnökét Pikó felügyelőbizottsági elnökké tette, tovább foglalkoztatja a jogerősen elítélt Szarvas Koppány Bendegúzt, illetve a legutóbbi választáson megbukott támogatottjáról, Balázs Andrásról kiderült, hogy egykori tanítványát az egyetem udvarán bántalmazta.