Mágnesként vonzza a zűrös alakokat a józsefvárosi baloldal

– Felszólítjuk Pikó Andrást és Horváth Alexandert, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra azt a felvételt, amelynek tartalma miatt Pikó András folyamatosan mosdatni kényszerül a jelöltjét – mondta el egy sajtótájékoztatón Egry Attila, a józsefvárosi Fidesz frakcióvezetője. Kiemelte,

a józsefvárosiaknak joguk van megtudni a teljes igazságot.

A frakcióvezető elmondta, november 9-én időközi választás lesz Józsefvárosban, a Losonci negyedben, ahol korábban Horváth Alexander volt a képviselő, de a drogbotránya miatt lemondani kényszerült.

Történt egy meglepő fordulat, Pikó András ugyanis újraindítja Horváthot az időközi választáson. Pikó András és Horváth Alexander hozza nyilvánosságra a videót. A választóknak ugyanis tudniuk kell, hogy mi történik azon a felvételen, és úgy tudjanak november 9-én döntést hozni, hogy ki képviselje őket a Losonci negyedben

– jelentette ki Egry Attila. Hozzátette, szemlátomást Pikó András és a józsefvárosi baloldal mágnesként vonzza a zűrös alakokat.

Horváth Alexander mellett ott van Ali Abdel Rahim, a helyi DK volt elnöke, aki önkívületi állapotban randalírozott egy társasházban, a rendőrség előállította, a szervezetében pedig drogot talált. Pikó Andrást ő azzal jutalmazta, hogy az egyik nagy önkormányzati cég felügyelő bizottsági elnöki székébe ültette. Másik ilyen szereplő a hivatalos személy elleni erőszak miatt elítélt Szarvas Koppány Bendegúz, ő a józsefvárosi vagyonkezelő felügyelőbizottságának székét kapta Pikótól

– emelte ki a frakcióvezető. A politikus szerint a zűrös alakokra ékes példa, hogy a legutolsó időközi választáson Pikó András azt a kutyapárti Balázs Andrást indította, aki a munkahelyén nőket vert, és ezért egy vizsgálatot indítottak ellene és felfüggesztették.

Mint ismert, lemondott képviselői tisztségéről Horváth Alexander józsefvárosi önkormányzati képviselő, Pikó András polgármester szövetségese, mert drogbotrányba keveredett. Az ex-DK-s ugyanakkor nem zárkózik el az elől, hogy újra versenybe szálljon az időközi választáson a mandátumáért.

Az elmúlt napokban ismeretlenek egy olyan, évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, amelynek alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna. Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam, hiszen választóimnak és politikai közösségemnek a magánéletemmel is példát kell mutatnom

– tudatta közösségi oldalán Horváth Alexander józsefvárosi önkormányzati képviselő, aki az eset miatt benyújtotta lemondását.