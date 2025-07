Drogbotrányba keveredett Pikó András embere, lemondott a mandátumáról

– Az elmúlt napokban ismeretlenek egy olyan évekkel ezelőtt készült videót juttattak el több helyre is, amelynek alapján úgy tűnhet, mintha kábítószert fogyasztottam volna. Nem fogyasztottam kábítószert, de hibáztam, hiszen választóimnak és politikai közösségemnek a magánéletemmel is példát kell mutatnom – tudatta közösségi oldalán Horváth Alexander józsefvárosi önkormányzati képviselő, aki az eset miatt benyújtotta lemondását.

A képviselő jelezte ugyanakkor, hogy azt tartja tisztességesnek, ha egy időközi választáson az elmúlt éves teljesítménye és a fentiek ismeretében tudnak dönteni a választók, méltónak tartják-e a képviseletre.

Vagyis Horváth Alexander újra elindul a posztért.

A döntés meglehetősen ellentmondásos, hiszen ha nem követett el semmit, kérdés, miért mondott le. Egyszerűbb lenne tisztázni az ügyet.

A legvalószínűbb magyarázat, hogy Pikó András polgármester az elmúlt időszakban próbálja magáról lesöpörni a botrányos ügyeket, amelyek rossz fényt vethetnek rá. Például hűséges képviselőjét, Camara-Bereczki Ferenc Miklóst kizárta a frakciójából, mert önkormányzati lakását megpróbálta elcserélni egy nagyobbra. Korábban Pikót nem zavarták a képviselő lakásügyei, közösen indult vele az egy évvel ezelőtti önkormányzati választáson, holott akkor már a képviselőnek nem volt jó híre a kerületben.

Azóta változott a politikai széljárás, a tisztogatásnak feltehetőleg ahhoz van köze, hogy Jámbor András országgyűlési képviselő nem indul jövőre az országgyűlési választáson, mert

nem tudtak megegyezni a Tisza Párttal.

Jámbor javában udvarolt Magyar Péter pártjának, de közben azt is kijelentette: ő a legerősebb jelölt. A Szikra Mozgalom vezetője egyértelműen azt várta, hogy a Tisza is őt támogassa székének megtartásában. Ez nem történt meg, így ő állt be taktikusan, momentumos képviselők mintájára a Tisza Párt mögé. Ami előrevetíti, hogy a soron következő polgármester-választáson nem Pikó András lesz a Tisza jelöltje. Sorsdöntő lesz a jövő évi parlamenti választás az óellenzék számára, tehát Pikó András valódi személyes érdeke az lenne, ha a Tisza Párt végül alulmaradna.

A baloldalon kialakult kényes helyzet miatt érthető, hogy Pikó megpróbálja lerázni magáról az összes felmerülő botrányos ügyet.

Így nem véletlen, hogy Horváth Alexander villámgyorsan benyújtotta a lemondását. Így ősszel Józsefvárosban két időközi választást is tartanak majd, amelyeken a Tisza Párt egyelőre nem vesz részt.

A másik forgatókönyvről a Magyar Nemzet már beszámolt: a háttérben Bajnai Gordonnal megegyezett a Tisza Párt. Magyar Péter digitális kampányban erős szeretne lenni, erre utal a Tisza-lista körüli botrányos adatszivárgás ügye is. A digitális kampányolásban kiváló partner is lehet Bajnai-köre, a ma már Estratos néven futó régi datadatos cég vagy éppen az új brüsszeli szervezet, az ECDA.

Jámbor visszalépése az elmúlt napokban beszédtémát adott, a különféle megszólalások közül Schiffer Andrásét érdemes idézni. Az ügyvéd korábban együtt politizált Jámborral az LMP-ben, és a napokban az Öt egyik műsorában beszélt a helyzetről. Úgy fogalmazott: kifejezetten kedvelte Jámbort, de soha nem tartotta különösebben nagy formátumú politikai tehetségnek. Majd azt is megemlítette, hogy miután Jámbor András 2022-ben mandátumot szerzett, első útja Amerikába vezetett.

– Olyan az ükapámmal, aki egyébként a Szociáldemokrata Párt alapító tagja volt, soha nem történt, hogy az imperialisták pénzén szervezett volna pártot. Az egy furcsa baloldali józsefvárosi képviselő, akinek még meg se száradt a tinta a mandátumán, és

előbb megy ki Washingtonba, mint a Diószegi Sámuel utcába.

Merthogy ez történt Jámbor Andrással 2022 nyarán. Ennyit erről – mutatott rá Schiffer.