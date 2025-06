Akik még nem álltak be Magyar Péter mögé

Noha egyre több párt fúj visszavonulót a 2026-os országgyűlési választást illetően, akadnak még, akik továbbra is kitartanak az önálló listaállítás mellett. Ilyen a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, valamint a Mi Hazánk Mozgalom. Utóbbinál vehető a legbiztosabbra, hogy nem fog a Momentum vagy Márki-Zay -féle útra lépni, és beállni a Tisza Párt mögé, hiszen

a Mi Hazánk pont a Jobbik baloldallal tervezett szövetsége és 2018 pártszakadása miatt jött létre, mint jobboldali mozgalom.

A Jobbik, amely az elmúlt években több alkalommal is – alapító nyilatkozatát megtagadva – összebútorozott a balliberális szivárványkoalícióval, most ismét jobboldali konzervatív pártként próbál felszínen maradni, így nehezen elképzelhető, hogy újabb öngyilkossági kísérletként beállna Magyar Péter mögé.

A Demokratikus Koalíció Gyurcsány Ferenc távozása után Dobrev Klára vezetésével veselkedik neki a jövő évi választásoknak, állítása szerint teljesen önállóan, mind a 106 választókerületben jelöltet állítva. Hogy fél év múlva is ugyanez lesz-e a DK álláspontja, nem tudni, az azonban sokat mond, hogy

a párt már 73 választókerületben nevezte meg országgyűlési képviselőjelöltjét.

A párt már minden vármegyében nevezett meg aspiránst, van, ahol már az összes választókerületben található DK-s jelölt.

A Jobbik is folyamatosan mutatja be embereit, a párt sajtóosztálya érdeklődésünkre elmondta, eddig 28 országgyűlési képviselőjelölt indulását jelentették be. – A jelöltállítás folyamatos, a héten pénteken Bács-Kiskun vármegye 3-as választókerületében fogja bejelenteni a párt a helyi jelöltjét – közölték.

Hangsúlyozták,

a Jobbik önállóan fog indulni a 2026-os országgyűlési választáson és mind a 106 egyéni választókörzetben fog indítani jelöltet.

Fekete-Győr a pártját is megfenyegette a Tiszáért (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Ismert, az utóbbi hetekben több párt és politikus is közölte, nem indul 2026-ban, azaz visszalép Magyra Péter javára. Elsőként a Momentum Mozgalom korábbi elnöke, Fekete-Győr András jelentette be, kezdeményezte pártjánál, hogy maradjanak távol a választástól. A liberálisok ezt végül, ha szűk többséggel is, de elfogadták, igaz Halász Noémi már közölte, ha a párt színeiben nem indulhat, függetlenként fog rajtvonalhoz állni Szegeden.

Szeretném függetleníteni magam a pártpolitikától, a nagypolitika éppen aktuális viharaitól, létező vagy nem létező testrészméregetésektől és a füstös szobákban meghozott döntésektől.

– A független indulásom bejelentése természetesen azt is jelenti, hogy a pártpolitikai tisztségemről is lemondok, így nem vagyok többé a Momentum helyi elnöke sem – közölte Halász Noémi.

A Momentumot követte egyébként Márki-Zay Péter és Jámbor András is, míg Vona Gábor, a Második Reformkor elnökeként még kéreti magát. A volt jobbikos azt közölte, pártja önállóan indul, de ha a választás közeledtével a politikai légkör megkívánja, mégis visszalép.