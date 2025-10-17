józsefvárosdrogbotrányTényi István

Drogbirtoklás gyanújával feljelentették Pikó jelöltjét

Tényi István ügyvéd kábítószer-birtoklás gyanúja miatt bejelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál, miután nyilvánosságra került Horváth Alexander drogbuliban készült videója. Horváth a november 9-i józsefvárosi önkormányzati időközi választáson Pikó András baloldali polgármester jelöltje. A választásra azért kerül sor, mert maga Horváth Alexander mondott le a Losonci-negyedet magába foglaló 8-as körzet képviselői mandátumáról az ominózus videó miatt.

Nagy Orsolya
2025. 10. 17. 13:56
A nyilvánosságra került felvételen látottak miatt Tényi István kábítószer-birtoklás gyanúja miatt bejelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál – értesült a Hír8Extra helyi lap. A Losonci-negyedi időközi önkormányzati képviselőválasztás Pikó András polgármester által támogatott jelöltje, 

Horváth Alexander egy saját maga által készített videón egy drogbuliban pózol, miközben barátja fehér port porciózik mellette. 

Horváth Alexander barátja fehér port szippant fel. Forrás: Képernyőfotó

A felvételen Horváth szemmel láthatóan mámoros állapotban nézi végig, ahogyan a buliban részt vevő társa kábítószergyanús porból két csíkot húz ki, és az egyiket felszívja. 

Horváth Alexander lemondásakor még nem volt ismert a felvétel, a képviselő tehát elébe ment a botránynak, és lemondott. Majd bejelentette: újraindul a mandátumért. 

A felvételt a Mediaworks, a Magyar Nemzet kiadója szerezte meg és hozta először nyilvánosságra.


 

 

Borítókép: Pikó András és Horváth Alexander (Forrás: Facebook/Pikó András)

 

