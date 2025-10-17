Drogbirtoklás gyanújával feljelentették Pikó jelöltjét

A nyilvánosságra került felvételen látottak miatt Tényi István kábítószer-birtoklás gyanúja miatt bejelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál – értesült a Hír8Extra helyi lap. A Losonci-negyedi időközi önkormányzati képviselőválasztás Pikó András polgármester által támogatott jelöltje,
Horváth Alexander egy saját maga által készített videón egy drogbuliban pózol, miközben barátja fehér port porciózik mellette.
A felvételen Horváth szemmel láthatóan mámoros állapotban nézi végig, ahogyan a buliban részt vevő társa kábítószergyanús porból két csíkot húz ki, és az egyiket felszívja.
Horváth Alexander lemondásakor még nem volt ismert a felvétel, a képviselő tehát elébe ment a botránynak, és lemondott. Majd bejelentette: újraindul a mandátumért.
A felvételt a Mediaworks, a Magyar Nemzet kiadója szerezte meg és hozta először nyilvánosságra.