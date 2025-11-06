Józsefvárosi Fidesz: Pikó Andrásnak le kell mondania

– Nem tűrhetjük tovább, hogy Pikó András bűnös múltú figurákkal töltse fel a kerületi városházát. Tegnap kiderült, hogy Oláh József (Pöli) momentumos önkormányzati képviselő kiszolgáltatott nőkkel szemben zaklató módon lépett fel, és ehhez Pikó András a hallgatásával asszisztált, megpróbálta eltusolni az ügyet – írja közleményében a józsefvárosi Fidesz. A nagyobbik kormánypárt hozzátette:

nem is lehet annál beszédesebb, minthogy Pikó András a gyalázatos eset kirobbanása óta nem állt ki a nyilvánosság elé, nem cáfolta az esetet, hanem hallgatásba burkolózott.

Oláh József és a drogbotrányba keveredett Horváth Alexander (Forrás: Facebook)

– Ma már mindenki számára világossá vált, hogy Pikó Andrásra túl nagy a polgármesteri kabát. Nem lehet annyira fontos számára a hatalomhoz való ragaszkodás, hogy nőverő, drogbulikba járó, erőszakos, nőket szexuálisan zaklató, vállalhatatlan alakokat mentegessen. Oláh József mellett Pikó Andrásnak is távoznia kell a közéletből – hangsúlyozták.

A Magyar Nemzet is bemutatta a jegyzőkönyvet, ami bizonyítja, Oláh József tolakodóan viselkedett a beosztottjával, aki végső elkeseredésében jelentette az ügyet. Mint írtuk:

szexuális tartalmú megjegyzéseket tett kolléganőire és ügyfeleire, szemmel vetkőztette őket, illetlen sms-eket küldött nekik Oláh József momentumos önkormányzati képviselő.

A múlt heti képviselő-testületi ülésen Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólította Pikó András polgármestert, hogy hozza nyilvánosságra egy bizonyos józsefvárosi intézményben, a Lélek-házban történt zaklatási ügy kivizsgálásának a jegyzőkönyvét. Ebben ugyanis egy momentumos képviselő, Oláh József, alias Pöli érintett. Ő volt ugyanis a vezetője az önkormányzati intézménynek. Pikó András az ügyről mindössze annyit mondott, hogy a vizsgálat lezajlott, jogsértés nem történt, de magát a jegyzőkönyvet nem hozta nyilvánosságra.

A nő a – jegyzőkönyvi vizsgálat szerint – évek óta dolgozott a kerületi hajléktalanoknak új esélyt nyújtó Lélek programban, és a kezdetektől félt az önkormányzati képviselő kéretlen és nyomasztó viselkedése miatt. Mint mondta, Oláh József önkormányzati képviselő – aki egyúttal szociális munkásként is dolgozott a programban – a szemével vetkőztette le őt, de más nőkkel is gyakran kezdeményezett négyszemközti beszélgetéseket, beszólogatott nekik, verbálisan nyomult rájuk.