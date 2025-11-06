józsefvárosidőközi választásdrogbotrány

Józsefvárosi Fidesz: Pikó Andrásnak le kell mondania

Ma már mindenki számára világossá vált, hogy Pikó Andrásra túl nagy a polgármesteri kabát. Nem lehet annyira fontos számára a hatalomhoz való ragaszkodás, hogy nőverő, drogbulikba járó, erőszakos, nőket zaklató, vállalhatatlan alakokat mentegessen. Oláh József mellett Pikó Andrásnak is távoznia kell a közéletből – jelentette ki a közleményében a józsefvárosi Fidesz.

2025. 11. 06. 12:17
– Nem tűrhetjük tovább, hogy Pikó András bűnös múltú figurákkal töltse fel a kerületi városházát. Tegnap kiderült, hogy Oláh József (Pöli) momentumos önkormányzati képviselő kiszolgáltatott nőkkel szemben zaklató módon lépett fel, és ehhez Pikó András a hallgatásával asszisztált, megpróbálta eltusolni az ügyet – írja közleményében a józsefvárosi Fidesz. A nagyobbik kormánypárt hozzátette: 

nem is lehet annál beszédesebb, minthogy Pikó András a gyalázatos eset kirobbanása óta nem állt ki a nyilvánosság elé, nem cáfolta az esetet, hanem hallgatásba burkolózott.

Oláh József és a drogbotrányba keveredett Horváth Alexander (Forrás: Facebook)

– Ma már mindenki számára világossá vált, hogy Pikó Andrásra túl nagy a polgármesteri kabát. Nem lehet annyira fontos számára a hatalomhoz való ragaszkodás, hogy nőverő, drogbulikba járó, erőszakos, nőket szexuálisan zaklató, vállalhatatlan alakokat mentegessen. Oláh József mellett Pikó Andrásnak is távoznia kell a közéletből – hangsúlyozták.

A Magyar Nemzet is bemutatta a jegyzőkönyvet, ami bizonyítja, Oláh József tolakodóan viselkedett a beosztottjával, aki végső elkeseredésében jelentette az ügyet. Mint írtuk: 

szexuális tartalmú megjegyzéseket tett kolléganőire és ügyfeleire, szemmel vetkőztette őket, illetlen sms-eket küldött nekik Oláh József momentumos önkormányzati képviselő.

A múlt heti képviselő-testületi ülésen Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólította Pikó András polgármestert, hogy hozza nyilvánosságra egy bizonyos józsefvárosi intézményben, a Lélek-házban történt zaklatási ügy kivizsgálásának a jegyzőkönyvét. Ebben ugyanis egy momentumos képviselő, Oláh József, alias Pöli érintett. Ő volt ugyanis a vezetője az önkormányzati intézménynek. Pikó András az ügyről mindössze annyit mondott, hogy a vizsgálat lezajlott, jogsértés nem történt, de magát a jegyzőkönyvet nem hozta nyilvánosságra.

A nő a – jegyzőkönyvi vizsgálat szerint – évek óta dolgozott a kerületi hajléktalanoknak új esélyt nyújtó Lélek programban, és a kezdetektől félt az önkormányzati képviselő kéretlen és nyomasztó viselkedése miatt. Mint mondta, Oláh József önkormányzati képviselő – aki egyúttal szociális munkásként is dolgozott a programban – a szemével vetkőztette le őt, de más nőkkel is gyakran kezdeményezett négyszemközti beszélgetéseket, beszólogatott nekik, verbálisan nyomult rájuk.

A sértett nőn a nyomás egyre nagyobb volt, nem tudta kezelni a helyzetet, leblokkolt, zavartan mosolygott, és általában csak továbbment. Attól félt, ha az inzultusról beszélne, veszélybe kerülne a szociális programban való részvétele és a munkahelye, hiszen az őt zaklató férfi önkormányzati képviselő.

A jegyzőkönyv szerint

 a zaklatott nő soha nem adott okot arra, hogy a képviselő közeledjen felé, és a sértett nő mentora a dokumentumban arról is szót ejt, hogy más nők is hasonló esetekről számoltak be neki. 

Sőt ő maga is a zaklató célkeresztjében volt, kéretlen sms-eket, sejtelmes hangüzeneteket kapott, ami miatt maga is szorongott. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a képviselő sokszor átlépi a határt az olyan ügyfelekkel, akik nem az ő mentoráltjai. Sokszor bizalmas beszélgetéseket kezdeményez, és folyamatosan belefolyik az ügyeikbe.

A belső vizsgálati jegyzőkönyv szerint a zaklató férfi tagadta a vádakat, gyakran indulatos, lekezelő, agresszív módon nyilvánult meg. A tisztázó beszélgetést követően az áldozattá is vált mentort például félrehívta amiatt, hogy meggyőzze: az ügynek ne legyen nagyobb visszhangja.

Azt akarta, hogy a vezetőséghez ne jusson el az ügy híre, majd pszichológiai nyomásként ismételten a nő alázásába kezdett. Azt hangoztatta neki, hogy nem akárkivel van dolga, illetve megemlített három másik ügyet is példaként, amelyek „nem mentek tovább”.


Borítókép: Pikó András (Forrás: Facebook)
 


 

