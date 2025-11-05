Pikó Andrásékidőközi választásmomentum

Kolléganőjét zaklatta Pikó András képviselője

Szexuális tartalmú megjegyzéseket tett kolléganőire és ügyfeleire, szemmel vetkőztette őket, illetlen sms-eket küldött nekik az egyik józsefvárosi önkormányzati képviselő. A Metropol szerkesztőségéhez eljutott a megbotránkoztató dokumentum, amely feltárja a megrendítő esetet. Eszerint egy kiszolgáltatott nőt is zaklatott Pikó András egyik baloldali, momentumos képviselője, Oláh József. Józsefváros polgármestere megpróbálta eltussolni az ügyet, de úgy tűnik, nem sikerül neki.

Munkatársunktól
2025. 11. 05. 11:27
A múlt heti képviselő-testületi ülésen Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólította Pikó András polgármestert, hogy hozza nyilvánosságra egy bizonyos józsefvárosi intézményben, a Lélek-házban történt zaklatási ügy kivizsgálásának a jegyzőkönyvét. Ebben ugyanis egy momentumos képviselő, Oláh József, alias Pöli érintett. Ő volt ugyanis a vezetője az önkormányzati intézménynek. Mint a Magyar Nemzet megírta: Pikó András az ügyről mindössze annyit mondott, hogy a vizsgálat lezajlott, jogsértés nem történt, de magát a jegyzőkönyvet nem hozta nyilvánosságra. 

A Metropolhoz viszont eljutott a jegyzőkönyv, és eszerint a képviselő a hatalmával visszaélve zaklatott több nőt, akik féltek tőle. A szándékosságot a vizsgálat alatt tagadta, viselkedését pedig azzal magyarázta, hogy szociális munkásként ő a személyiségével dolgozik, hiszen a közvetlenség mindig hatékony. Szerinte ennek tudhatók be a különös mondatai, mint például: 

De jól nézel ki, de kár, hogy nem vagy szingli!

A két józsefvárosi zűrös figura, Oláh József és Horváth Alexander. Forrás: Facebook

A sértett nő félt jelenteni

Egy nő a jegyzőkönyvi vizsgálat szerint évek óta dolgozott a kerületi hajléktalanoknak új esélyt nyújtó Lélek-programban, és a kezdetektől félt az önkormányzati képviselő kéretlen és nyomasztó viselkedése miatt. Mint mondta, Oláh József önkormányzati képviselő – aki egyúttal szociális munkásként is dolgozott a programban – a szemével vetkőztette le őt, de más nőkkel is gyakran kezdeményezett négyszemközti beszélgetéseket, beszólogatott nekik, verbálisan nyomult rájuk.

A sértett nőn a nyomás egyre nagyobb volt, nem tudta kezelni a helyzetet, leblokkolt, zavartan mosolygott, és általában csak továbbment. Attól félt, ha az inzultusról beszélne, veszélybe kerülne a szociális programban való részvétele és a munkahelye, hiszen az őt zaklató férfi önkormányzati képviselő. 

A jegyzőkönyv szerint a nő azt sem értette, hogy a férfi miért lép át a roma szokásokon, amelyet mindketten ismernek. Eszerint ugyanis nem lehet udvarolnia férjezett nőnek. Végül augusztusban megszólalt a sértett, és az akkor kezdődött vizsgálat jegyzőkönyve szerint megkönnyebbült. A szociális munkásként dolgozó önkormányzati képviselő pedig bocsánatot kért tőle, amit a nő nem látott őszintének, hiszen a vizsgálat során még agresszívvá is vált a zaklatással vádolt férfi.

Ezeket a kérdéseket tették fel a vizsgálat során. Fotó: Metropol

 

Fotó: Metropol
Fotó: Metropol

Sokszor átlépte a határt 

A jegyzőkönyv szerint a zaklatott nő soha nem adott okot arra, hogy a képviselő közeledjen felé, és a sértett nő mentora a dokumentumban arról is szót ejt, hogy más nők is hasonló esetekről számoltak be neki. Sőt ő maga is a zaklató célkeresztjében volt, kéretlen sms-eket, sejtelmes hangüzeneteket kapott, ami miatt maga is szorongott.

A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a képviselő sokszor átlépi a határt az olyan ügyfelekkel, akik nem az ő mentoráltjai. Sokszor bizalmas beszélgetéseket kezdeményez, és folyamatosan belefolyik az ügyeikbe.

A belső vizsgálati jegyzőkönyv szerint a zaklató férfi tagadta a vádakat, gyakran indulatos, lekezelő, agresszív módon nyilvánult meg. A tisztázó beszélgetést követően az áldozattá is vált mentort például félrehívta amiatt, hogy meggyőzze: az ügynek ne legyen nagyobb visszhangja. 

Azt akarta, hogy a vezetőséghez ne jusson el az ügy híre, majd pszichológiai nyomásként ismételten a nő alázásába kezdett.

Azt hangoztatta neki, hogy nem akárkivel van dolga, illetve megemlített három másik ügyet is példaként, amelyek nem mentek tovább.

A Magyar Nemzet megírta: egy ismeretlen hölgy Facebook-posztja szerint Oláh József önkormányzati képviselő zaklatási ügyét el akarja tussolni a józsefvárosi önkormányzat. A poszt szerint a Lélek‑ház nevű önkormányzati intézmény vezetője zaklatta és molesztálta a női alkalmazottakat. A posztoló hölgy szerint ideje nyilvánosságra hozni az ügyet, hogy kiderüljön, valójában mi is történt az intézmény falai között. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a zaklatási üggyel kapcsolatban lezajlott egy vizsgálat, amelyről jegyzőkönyv is készült.

 

A Századosnegyednek csak zűrös figurák jutnak a baloldalról 

Oláh József, a VIII. kerület 12-es körzetének önkormányzati képviselője momentumos színekben nyerte el a bizalmat még 2024-ben. Elődje az a Szarvas Koppány Bendegúz (Momentum), aki azért nem újrázhatott, mert éppen hivatalos személyek elleni erőszak vádjával ült a bíróság előtt, azóta jogerősen elítélték az egykori képviselőt. 

Nemcsak a 12-es körzetben akadnak zűrös figurák Pikóék háza tájáról: a szeptemberi időközi választáson a polgármester által támogatott kutyapártos jelöltről, Balázs Andrásról kiderült, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) oktatójaként viszonyt kezdett egy diáklánnyal, majd az intézmény udvarán bántalmazta.

A most vasárnapi időközi választáson pedig Pikó András jelöltjéről egy felvétel került elő, amelyből az derül ki, hogy Horváth Alexander egy kétszemélyes drogbuliban vett részt, ahol a kamerával szemben lévő férfi fehér port két csíkba rendez, és az egyiket felszívja. A második csík sorsát nem tudni, ugyanis Pikó Andrásék a teljes felvételt nem hajlandók a nyilvánosság elé tárni.

Horváth Alexander. Forrás: Képernyőfotó

A Magyar Nemzet az alábbi kérdésekkel fordult a józsefvárosi önkormányzathoz:

  • Igaz-e, hogy Oláh József nőket zaklatott?
  • Igaz-e, hogy erről készült jegyzőkönyv?
  • Amennyiben kiderül a képviselőről, hogy valóban elkövette a zaklatást, hatalmával visszaélt, akkor vállalja-e a következményeket?
  • Méltónak tartanak-e egy olyan képviselőt a posztra, aki nőket zaklat, bántalmaz?

Válasz azóta sem érkezett az önkormányzattól.

 

Borítókép: Pikó András, Balázs András, Oláh József (Forrás: Facebook/Oláh József)

 

