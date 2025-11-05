Kolléganőjét zaklatta Pikó András képviselője

A múlt heti képviselő-testületi ülésen Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólította Pikó András polgármestert, hogy hozza nyilvánosságra egy bizonyos józsefvárosi intézményben, a Lélek-házban történt zaklatási ügy kivizsgálásának a jegyzőkönyvét. Ebben ugyanis egy momentumos képviselő, Oláh József, alias Pöli érintett. Ő volt ugyanis a vezetője az önkormányzati intézménynek. Mint a Magyar Nemzet megírta: Pikó András az ügyről mindössze annyit mondott, hogy a vizsgálat lezajlott, jogsértés nem történt, de magát a jegyzőkönyvet nem hozta nyilvánosságra.

A Metropolhoz viszont eljutott a jegyzőkönyv, és eszerint a képviselő a hatalmával visszaélve zaklatott több nőt, akik féltek tőle. A szándékosságot a vizsgálat alatt tagadta, viselkedését pedig azzal magyarázta, hogy szociális munkásként ő a személyiségével dolgozik, hiszen a közvetlenség mindig hatékony. Szerinte ennek tudhatók be a különös mondatai, mint például:

De jól nézel ki, de kár, hogy nem vagy szingli!

A két józsefvárosi zűrös figura, Oláh József és Horváth Alexander. Forrás: Facebook

A sértett nő félt jelenteni

Egy nő a jegyzőkönyvi vizsgálat szerint évek óta dolgozott a kerületi hajléktalanoknak új esélyt nyújtó Lélek-programban, és a kezdetektől félt az önkormányzati képviselő kéretlen és nyomasztó viselkedése miatt. Mint mondta, Oláh József önkormányzati képviselő – aki egyúttal szociális munkásként is dolgozott a programban – a szemével vetkőztette le őt, de más nőkkel is gyakran kezdeményezett négyszemközti beszélgetéseket, beszólogatott nekik, verbálisan nyomult rájuk.

A sértett nőn a nyomás egyre nagyobb volt, nem tudta kezelni a helyzetet, leblokkolt, zavartan mosolygott, és általában csak továbbment. Attól félt, ha az inzultusról beszélne, veszélybe kerülne a szociális programban való részvétele és a munkahelye, hiszen az őt zaklató férfi önkormányzati képviselő.

A jegyzőkönyv szerint a nő azt sem értette, hogy a férfi miért lép át a roma szokásokon, amelyet mindketten ismernek. Eszerint ugyanis nem lehet udvarolnia férjezett nőnek. Végül augusztusban megszólalt a sértett, és az akkor kezdődött vizsgálat jegyzőkönyve szerint megkönnyebbült. A szociális munkásként dolgozó önkormányzati képviselő pedig bocsánatot kért tőle, amit a nő nem látott őszintének, hiszen a vizsgálat során még agresszívvá is vált a zaklatással vádolt férfi.