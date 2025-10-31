Pikó AndrásékJózsefvárosi Momentumjózsefvárosi polgármester

Pikó András momentumos képviselője hatalmával visszaélve nőket zaklathatott – a Fidesz követeli a jegyzőkönyv bemutatását

Újabb zaklatási ügy rajzolódik ki Józsefvárosban. Pikó András baloldali polgármester frakciójának képviselője a gyanú szerint hatalmával visszaélve kolléganőit zaklathatta az egyik józsefvárosi intézmény vezetőjeként. Pikó András a csütörtöki testületi ülésen elismerte, hogy lezajlott egy vizsgálat, ám szerinte „nincs itt semmi látnivaló”.

Munkatársunktól
2025. 10. 31. 10:45
PIKÓ András MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy ismeretlen hölgy Facebook-posztja szerint Oláh József önkormányzati képviselő zaklatási ügyét el akarja tussolni a Józsefvárosi Önkormányzat. A poszt szerint a LÉLEK‑ház nevezetű önkormányzati intézmény vezetője zaklatta és molesztálta a női alkalmazottakat.

A posztoló hölgy szerint ideje nyilvánosságra hozni az ügyet, hogy kiderüljön, valójában mi is történt az intézmény falai között. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a zaklatási üggyel kapcsolatban lezajlott egy vizsgálat, amelyről jegyzőkönyv is készült. 

 

 

 

A csütörtöki testületi ülésen a Fidesz–KDNP-frakció az ismeretlen hölgy posztjára hivatkozva megkérdezte a polgármestert az ügyről. Pikó András szerint erre a vádra nem szükséges reagálni, azt azonban elismerte:

 lezajlott egy vizsgálat az intézményben,

 de nem találtak jogsértést. 

Mindezek után Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője 

a vizsgálati dokumentumok teljes nyilvánosságra hozatalát követelte.

Oláh József (Momentum), a Százados negyed önkormányzati képviselője megválasztása előtt annak a LÉLEK-háznak volt a vezetője, ahol hajléktalan emberek vesznek részt egy mentorprogramban, amely segíti őket abban, hogy új életet kezdhessenek. Pikó András a képviselőt még Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnokának is kinevezte, ám amikor 

a polgármester megnyirbálta a romáknak betervezett támogatásokat, az érintettek lemondásra szólították fel, mert szerintük Oláh József méltatlanná vált a tisztségre.

Oláh József és Horváth Alexander (Fotó: Oláh József/Facebook)

– Valami nem stimmel az önkormányzati LÉLEK-ház háza táján. Egy nő zaklatást emlegetett. Pikó András szerint nincs itt semmi látnivaló. Kikértük a vizsgálati jegyzőkönyveket, mert nem hagyhatjuk, hogy szőnyeg alá söpörjenek olyan ügyeket, ahol ilyen súlyos vádak merülnek fel – ezt már közösségi oldalán írta Egry Attila. 

A Magyar Nemzet az alábbi kérdésekkel fordult a Józsefvárosi Önkormányzathoz:

  • Igaz-e, hogy Oláh József nőket zaklatott? 
  • Igaz-e, hogy erről készült jegyzőkönyv? 
  • Amennyiben kiderül a képviselőről, hogy valóban elkövette a zaklatást, hatalmával visszaélt, akkor vállalja-e a következményeket? 
  • Méltónak tartanak-e egy olyan képviselőt a posztra, aki nőket zaklat, bántalmaz?

Válasz egyelőre nem érkezett az önkormányzattól.

Nem ez az első nőbántalmazási ügy Pikó András munkatársai körében. Mint ahogyan arról már beszámoltunk, a józsefvárosi polgármester korábban nyíltan kiállt Balázs András (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) mellett a szeptemberi időközi választáson, annak ellenére is, hogy

Pikó és a józsefvárosi baloldal közös jelöltje még a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) oktatójaként viszonyt kezdett egy diáklánnyal, akit az intézmény udvarán nyilvánosan bántalmazott. 

Ezt az egyetem megerősítette, a vizsgálatot lefolytatták és Balázs Andrást a szerződésének lejártáig felfüggesztették. Ezt a megerősített tényt Pikó András rágalomnak titulálta. Az időközi választást egyébként fölényesen Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte.

A polgármester zűrös múltú embereinek sora azonban folytatható. Jövő vasárnap ismét időközi választást tartanak a VIII. kerületben, mert Pikó képviselője,

Horváth Alexander hirtelen lemondott tisztségéről. 

Mint kiderült, a Losonci negyed képviselője egy kétszemélyes drogbuliban vett részt, és erről felvételt is készített, majd azt másoknak elküldte. A felvételen jól látszik, hogy a képviselővel szemben elhelyezkedő férfi fehér port két csíkba rendez, majd az egyiket felszívja. 

Ugyan Horváth Alexander lemondott, de újra is indult a tisztségért.

A Százados negyedben sem ez az első botránya Pikó momentumos embereinek. A korábbi képviselő, Szarvas Koppány Bendegúz azért nem indult újra a mandátumért, mert az egyik kormányellenes tüntetésen Fekete-Győr András társaságában füstgránátot dobott a rendőrök felé, és emiatt büntetőeljárás zajlott ellene. Azóta a korábbi momentumost jogerősen elítélte a bíróság. Szavas nem maradt feladat nélkül, felügyelőbiztottsági elnökséget bízott rá Pikó András, így továbbra is a polgármester közelében dolgozik. 

Borítókép: Pikó András (Fotó: MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!


 


 


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Na, ez egy jó plakát

Bayer Zsolt avatarja

„Én a Tiszára szavazok…”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu