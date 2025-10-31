Pikó András momentumos képviselője hatalmával visszaélve nőket zaklathatott – a Fidesz követeli a jegyzőkönyv bemutatását

Egy ismeretlen hölgy Facebook-posztja szerint Oláh József önkormányzati képviselő zaklatási ügyét el akarja tussolni a Józsefvárosi Önkormányzat. A poszt szerint a LÉLEK‑ház nevezetű önkormányzati intézmény vezetője zaklatta és molesztálta a női alkalmazottakat.

A posztoló hölgy szerint ideje nyilvánosságra hozni az ügyet, hogy kiderüljön, valójában mi is történt az intézmény falai között. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a zaklatási üggyel kapcsolatban lezajlott egy vizsgálat, amelyről jegyzőkönyv is készült.

A csütörtöki testületi ülésen a Fidesz–KDNP-frakció az ismeretlen hölgy posztjára hivatkozva megkérdezte a polgármestert az ügyről. Pikó András szerint erre a vádra nem szükséges reagálni, azt azonban elismerte:

lezajlott egy vizsgálat az intézményben,

de nem találtak jogsértést.

Mindezek után Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője

a vizsgálati dokumentumok teljes nyilvánosságra hozatalát követelte.

Oláh József (Momentum), a Százados negyed önkormányzati képviselője megválasztása előtt annak a LÉLEK-háznak volt a vezetője, ahol hajléktalan emberek vesznek részt egy mentorprogramban, amely segíti őket abban, hogy új életet kezdhessenek. Pikó András a képviselőt még Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnokának is kinevezte, ám amikor

a polgármester megnyirbálta a romáknak betervezett támogatásokat, az érintettek lemondásra szólították fel, mert szerintük Oláh József méltatlanná vált a tisztségre.

Oláh József és Horváth Alexander (Fotó: Oláh József/Facebook)

– Valami nem stimmel az önkormányzati LÉLEK-ház háza táján. Egy nő zaklatást emlegetett. Pikó András szerint nincs itt semmi látnivaló. Kikértük a vizsgálati jegyzőkönyveket, mert nem hagyhatjuk, hogy szőnyeg alá söpörjenek olyan ügyeket, ahol ilyen súlyos vádak merülnek fel – ezt már közösségi oldalán írta Egry Attila.

A Magyar Nemzet az alábbi kérdésekkel fordult a Józsefvárosi Önkormányzathoz:

Igaz-e, hogy Oláh József nőket zaklatott?

Igaz-e, hogy erről készült jegyzőkönyv?

Amennyiben kiderül a képviselőről, hogy valóban elkövette a zaklatást, hatalmával visszaélt, akkor vállalja-e a következményeket?

Méltónak tartanak-e egy olyan képviselőt a posztra, aki nőket zaklat, bántalmaz?

Válasz egyelőre nem érkezett az önkormányzattól.