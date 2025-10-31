Pikó András momentumos képviselője hatalmával visszaélve nőket zaklathatott – a Fidesz követeli a jegyzőkönyv bemutatását

Egy ismeretlen hölgy Facebook-posztja szerint Oláh József önkormányzati képviselő zaklatási ügyét el akarja tussolni a Józsefvárosi Önkormányzat. A poszt szerint a LÉLEK‑ház nevezetű önkormányzati intézmény vezetője zaklatta és molesztálta a női alkalmazottakat.
A posztoló hölgy szerint ideje nyilvánosságra hozni az ügyet, hogy kiderüljön, valójában mi is történt az intézmény falai között. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a zaklatási üggyel kapcsolatban lezajlott egy vizsgálat, amelyről jegyzőkönyv is készült.
A csütörtöki testületi ülésen a Fidesz–KDNP-frakció az ismeretlen hölgy posztjára hivatkozva megkérdezte a polgármestert az ügyről. Pikó András szerint erre a vádra nem szükséges reagálni, azt azonban elismerte:
lezajlott egy vizsgálat az intézményben,
de nem találtak jogsértést.
Mindezek után Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője
a vizsgálati dokumentumok teljes nyilvánosságra hozatalát követelte.
Oláh József (Momentum), a Százados negyed önkormányzati képviselője megválasztása előtt annak a LÉLEK-háznak volt a vezetője, ahol hajléktalan emberek vesznek részt egy mentorprogramban, amely segíti őket abban, hogy új életet kezdhessenek. Pikó András a képviselőt még Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnokának is kinevezte, ám amikor
a polgármester megnyirbálta a romáknak betervezett támogatásokat, az érintettek lemondásra szólították fel, mert szerintük Oláh József méltatlanná vált a tisztségre.
– Valami nem stimmel az önkormányzati LÉLEK-ház háza táján. Egy nő zaklatást emlegetett. Pikó András szerint nincs itt semmi látnivaló. Kikértük a vizsgálati jegyzőkönyveket, mert nem hagyhatjuk, hogy szőnyeg alá söpörjenek olyan ügyeket, ahol ilyen súlyos vádak merülnek fel – ezt már közösségi oldalán írta Egry Attila.
A Magyar Nemzet az alábbi kérdésekkel fordult a Józsefvárosi Önkormányzathoz:
- Igaz-e, hogy Oláh József nőket zaklatott?
- Igaz-e, hogy erről készült jegyzőkönyv?
- Amennyiben kiderül a képviselőről, hogy valóban elkövette a zaklatást, hatalmával visszaélt, akkor vállalja-e a következményeket?
- Méltónak tartanak-e egy olyan képviselőt a posztra, aki nőket zaklat, bántalmaz?
Válasz egyelőre nem érkezett az önkormányzattól.