Megverte a barátnőjét, a baloldal megpróbálta eltusolni

A munkáltató egyetem vizsgálata etikai vétséget állapított meg, amelynek kapcsán a munkáltató megtette a szükséges lépéseket és a szóban forgó oktatót a munkavégzés alól felmentette a határozott idejű jogviszonyának megszűnéséig

– erősítette meg a sajtóban megjelent információkat a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az ügy előzménye, hogy a most vasárnapi józsefvárosi időközi önkormányzati képviselő-választáson a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) jelöltjeként induló Balázs András a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME) kapcsolatot kezdett egy diáklánnyal, akit az intézmény udvarán nyilvánosan bántalmazott. A KIM hozzátette: az esettel összefüggésben az egyetem megerősítette az etikai szabályzatát.

A minisztérium álláspontja szerint az egyetem a jogszabályoknak megfelelően járt el a történtekkel kapcsolatban.

A fentiekkel szemben az ügy kirobbanásakor Jámbor András, Józsefváros baloldali országgyűlési képviselője, aki támogatója Balázs Andrásnak, egy általa feltöltött videóban azt mondta: nem történt bántalmazás, Balázs Andrást nem rúgták ki, a mai napig a MOME dolgozója.

Jámbor András és Balázs András (Forrás: Facebook)

Jámbor vagy nem mondott igazat, vagy nem elég tájékozott, mert a kutyapártos jelölt már hónapok óta az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dolgozik.

Az ELTE a Magyar Nemzetnek írt válaszában kitért arra: a cselekményeket Balázs András a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatójaként a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen követte el. Az ELTE-n még csak néhány hónapja dolgozik.

A jogviszony létesítésekor semmilyen információval nem rendelkeztünk a cselekményről és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen folytatott etikai eljárásról

– írta a Magyar Nemzetnek küldött válaszában az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kerestük Pikó András polgármestert is a sajtófőnökén keresztül, lapunk azt szerette volna megtudni, hogy ő mint a Balázs Andrást ajánló polgármester mit gondol az esetről, illetve méltónak tart-e egy olyan képviselőt a posztra, aki nőkkel szemben bántalmazást követett el. A feltett kérdéseinkre a cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.