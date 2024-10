Továbbra is fizeti Pikó az elítélt Szarvas Koppány Bendegúzt

Ismét bebizonyosodott, hogy a baloldalon semminek nincs következménye. Szarvas Koppány Bendegúz jogerős elmarasztaló ítélete is kevés hozzá, hogy Pikó András baloldali polgármester szemében méltatlanná váljon önkormányzati tisztsége betöltésére.

Szarvas még a 2018-as Kossuth téri tüntetésen Fekete-Győr Andrással egyetemben a rendőrök felé füstgránátot dobált, dulakodott az egyenruhásokkal, és könnygázt fújt feléjük. A Fővárosi Ítélőtábla a napokban helybenhagyta a másodfokú ítéletet, azaz Szarvas Koppány Bendegúzt két év három évre felfüggesztett, Fekete-Győr Andrást pedig társtettesként egy év két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte jogerősen.

Szarvas Koppány Bendegúz októberig a józsefvárosi Százados negyed önkormányzati képviselője volt. Pártja, a Momentum azért nem engedte újrázni, hogy egy esetleges elmarasztaló ítélet nyomán ne kelljen időközi választást kiírni, ami a Fidesznek kedvezett volna.

Úgy tűnik, Pikót nem zavarják Szarvas zűrös ügyei, az októberi alakuló ülésen polgármesteri javaslatra az önkormányzat gazdálkodási cégének felügyelőbizottsági elnökévé nevezték ki.

Szarvas Koppány Bendegúz a Hírnyolc extrának a tárgyalást követően elmondta: értelmezése szerint megtarthatja a felügyelőbizottsági pozícióját, mivel az ügyészség nem kérte a közügyektől való eltiltást. Nem érzi úgy, hogy méltatlanná vált volna a közszolgálatra, sőt, marad a politikában, a Momentum józsefvárosi elnökeként.

A józsefvárosi Fidesz az ítélet után emlékeztetett: a fideszeseket korábban akasztással fenyegető, illetve véres tüntetésekről fantáziáló momentumos politikus a rendőrök felé dobált pirotechnikai eszközöket és fújt könnygázt.

– Szarvas Koppány Bendegúz jelenleg is a józsefvárosi Momentum elnöke, aki az előző önkormányzati ciklusban és most is Pikó András polgármester teljes bizalmát élvezi. Júniusban csak azért nem indult újra, hogy egy kedvezőtlen ítélet miatt ne kelljen időközi önkormányzati választást kiírni. Pikó András azonban nem engedte el kedvenc képviselője kezét. A józsefvárosi önkormányzat gazdálkodási cégének felügyelőbizottsági elnökévé választotta több százezres fizetéssel – emlékeztetett a kormánypárt helyi szervezete, és felszólította Pikó Andrást és a Momentumot, hogy határolódjon el Szarvas Koppány Bendegúz erőszakos cselekedeteitől.

A polgármester vonja vissza az immár jogerősen elítélt momentumos exképviselőt minden önkormányzatot érintő tisztségből, így a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ felügyelőbizottsági elnöki pozíciójából is.

– Ne a józsefvárosiak pénzén tartsa ki a bűnözőnek kimondott baloldali politikusokat – közölte a kerületi Fidesz.