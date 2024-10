Évekre eltűnt Magyarországról, most pedig végleg visszatér a valószínűleg legnépszerűbb női divatmárka

Idén tavasszal azonban kiderült, hogy a márka visszatér a magyar piacra. Első üzletüket a Duna Plazában nyitották meg, aztán visszatértek a Pólus Centerbe is. Most arról adtak hírt, hogy a legújabb üzletüket Békéscsabán nyitják meg. A bejegyzés alatt a kommentelők sűrűn érdeklődnek arról is, hogy melyik vidéki városokban nyitnak még üzletet, az ország minden pontján várják őket, így Debrecenben, Tatabányán, Szegeden, Veszprémben és Nyíregyházán is.