Ezért lesz rendkívül különleges és eszméletlenül látványos a ma esti szuperhold

Azonban nemcsak csütörtökön, hanem pénteken is láthatja a jelenséget, aki az égre néz, és ebben az lesz a rendkívül különleges, hogy egybeesik a telihold időszakával, emiatt garantáltan megcsodálhatják a bámészkodók a bolygó maximális fényerejét. Írnak arról is, a szuperhold mindkét éjszaka Magyarország teljes területéről látható lesz, ugyanis az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken is tiszta lesz az égbolt.