Józsefvárosi botrány: Oláh József képviselőt és Pikó András polgármestert távozásra szólította fel a Fidesz

Józsefváros történetének egyik legsúlyosabb és legsötétebb botrányát igyekezett Pikó András polgármester eltitkolni a nyilvánosság elől a józsefvárosi Fidesz szerint. A Magyar Nemzet megírta, hogy a felmerült vádak szerint Oláh József momentumos képviselő hatalmával visszaélve beosztottjait zaklathatta, az esetről jegyzőkönyv is készült.

2025. 11. 05. 19:55
A kiszolgáltatott nőket szexuálisan zaklató Oláh József momentumos önkormányzati képviselőnek és Pikó András polgármesternek, aki ehhez a hallgatásával asszisztált, távoznia kell a közéletből! – közölte a józsefvárosi Fidesz.

A párt szerint 

Józsefváros történetének egyik legsúlyosabb és legsötétebb botrányát igyekezett Pikó András polgármester eltitkolni a nyilvánosság elől.

A sajtóban ma megjelent egy, az önkormányzat berkeiből származó hivatalos dokumentum, amely szerint Oláh József momentumos önkormányzati képviselő a hajléktalanok segítéséért létrejött Lélek-házban kiszolgáltatott nőket zaklatott. A párt a jegyzőkönyvet idézte:

Oláh József megjegyzéseket tett, nyomult rájuk, szemmel vetkőztette és illetlen SMS-ekkel bombázta őket, és sokszor még az sem tántorította el ettől a zaklató magatartástól, hogy áldozatai házasok voltak. A munkatársnőit félelemben tartotta, folyamatosan a hatalmát fitogtatva hangoztatta, hogy ő nem akárki.

A Fidesz szerint Pikó András polgármester tudott az esetről, de megpróbálta eltussolni a botrányt, hogy fedezze a szexuális zaklatással megvádolt képviselőjét, Oláh Józsefet. Pikó András zűrös figurákkal tölti fel a városházát, van már hivatalos személy elleni erőszak miatt jogerősen elítélt embere, kábítószeres befolyásoltság alatt randalírozó beosztottja, és ezeket szaporította volna a nőverési botrányba keveredett Balázs Andrással és most a Losonci negyedi időközi választáson a drogbulikba járó Horváth Alexanderrel – összegeztek.

A párt szerint Oláh József a tettét követően nem maradhat a kerület vezetésében, de Pikó Andrásnak is mennie kell, mert a hallgatásával falazott a képviselőjének.

Továbbá mondjon le minden olyan baloldali képviselő, aki segített eltitkolni ezt a botrányos ügyet

– zárták a közleményüket.

A Magyar Nemzet megírta: a múlt heti képviselő-testületi ülésen Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólította Pikó András polgármestert, hogy hozza nyilvánosságra egy bizonyos józsefvárosi intézményben, a Lélek-házban történt zaklatási ügy kivizsgálásának a jegyzőkönyvét. Ebben ugyanis egy momentumos képviselő, Oláh József, alias Pöli érintett. Ő volt a vezetője az önkormányzati intézménynek. Pikó András az ügyről mindössze annyit mondott, hogy a vizsgálat lezajlott, jogsértés nem történt, de magát a jegyzőkönyvet nem hozta nyilvánosságra.

A Metropolhoz viszont eljutott a jegyzőkönyv, és eszerint a képviselő a hatalmával visszaélve zaklatott több nőt, akik féltek tőle. A szándékosságot a vizsgálat alatt tagadta, viselkedését pedig azzal magyarázta, hogy szociális munkásként ő a személyiségével dolgozik, hiszen a közvetlenség mindig hatékony.


Borítókép: Pikó András (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

